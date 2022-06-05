«Болельщики не собираются менять позицию»: возможна ли отмена Fan ID

Депутаты КПРФ намерены в ближайшие дни внести в Госдуму законопроект об отмене Fan ID — документа, необходимого для идентификации зрителей и их прохода на стадионы. В комментариях «Газете.Ru» президент Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин порадовался тому, что к ситуации привлекается внимание, а член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Гаджи Гаджиев назвал инициативу правильной, поскольку против Fan ID выступают многие специалисты.

В течение нескольких дней депутаты КПРФ внесут в Госдуму законопроект об отмене Fan ID — об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на осведомленный источник. В настоящее время действует закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий – он вступил в силу с 1 июня 2021 года.

Идея внедрить Fan ID в российский футбол вызвала резкую реакцию у многих специалистов, но, главное, у тех, кого это касается напрямую — болельщиков. Представители фанатских движений всех клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) объявили о бойкоте матчей своих команд до тех пор, пока не будет принято решение не вводить в российский футбол систему оформления паспорта болельщика.

Правда, в итоге закон все равно вступил в силу, а бойкота придерживаются лишь отдельные фанатские объединения — в частности, активные болельщики московского «Спартака», которые остались при своих принципах даже когда их команда играла в финале Кубка России.

«Болельщики не собираются менять позицию»

Инициативу КПРФ для «Газеты.Ru» прокомментировал глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин. Он порадовался тому, что к проблеме привлекается внимание, отметив при этом, что реально оценивать ситуацию с Fan ID можно будет только с началом нового сезона.

«Зрители обеспокоены тем, что им может быть отказано в получении Fan ID без объяснения причины, и хорошо, что на это пытаются обратить внимание и эту обеспокоенность разделить. То, что это делают в том числе и депутаты Думы через внесение каких-либо инициатив, придает дополнительное внимание вопросу. Насколько отмена закона реальна? У нас есть партия, имеющая большинство в парламенте, и она может решать, отменят закон или не отменят.

Я здесь не могу категорично говорить, популизм эта инициатива или нет, но даже сам тот факт, что меня просят прокомментировать это, говорит о том, что они добиваются своей цели и привлекают внимание к ситуации.

На самом деле, насколько я знаю, позиция государства в этом плане твердая, и пока никто и ни в чем не собирается уступать. Но и болельщики не собираются менять позицию, отменять бойкоты и крайне категоричное восприятие этого нововведение. Многое зависит от того, как закон будет выглядеть на практике.

Помимо опасений активных фанатов того, что многим будет перекрыт проход на стадионы без объяснения причин, еще и чемпион страны «Зенит» направил письма в клубы о том, что закон о Fan ID убьет посещаемость в виде событийных зрителей, потому что получение этой карты очень хлопотно. То есть, не только болельщики беспокоятся, но и клубы.

Если действительно будут хлопоты и сплошные мучения, то, наверное, рано или поздно Fan ID сочтут нецелесообразным. Но пока я не вижу, чтобы были подвижки. В то же время, конечно, молчать не надо. Другое дело, даст ли это какие-то плоды. Пока я не видел прецедентов у нас в стране, чтобы было отменено то, что инициировала партия власти», — констатировал Шпрыгин.

«Правильная инициатива»

Член технического комитета РФС, президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ранее неоднократно высказывался против введения Fan ID. Он назвал правильной инициативу КПРФ, сделав акцент на том, что его негативное отношение к внедрению паспорта болельщика обусловлено аналогичным мнением многих специалистов.

«Когда я говорил о каких-то отрицательных моментах, связанных с введением Fan ID, то опирался не только на свое мнение. Некоторых пунктов этого закона я просто не знаю, а когда не знаешь, лучше не говорить. Но когда известные специалисты в области футбола — руководители клубов, тренеры, футболисты — высказываются, то анализируешь и прислушиваешься к их голосу. Все, что я ранее об этом говорил, во многом связано с общей позицией общего ряда специалистов.

Думаю, это правильная инициатива. Мы же знаем, что целые группы болельщиков отказываются оформлять Fan ID. Если бы какое-то отдельное фанатское движение было против, можно было бы с этим поспорить, потому что фанаты часто допускают правовые нарушения на трибунах. Например, фанаты «Зенита» вывешивали оскорбительный баннер про Льва Яшина, группировки разных клубов оскорбляют поклонников другой команды. Неслучайно, думаю, именно по этой причине владелец «Краснодара» Сергей Галицкий посчитал, что фанатское движение его клубу не нужно.

Мы помним времена, когда трибуны заполнялись семьями. Но, конечно, семьям не очень хочется слышать кричалки, которые доносятся от отдельных фанатских группировок.

Не должно быть перегибов — и по отношению к фанам, потому что это любители футбола, их нужно поддерживать и направлять. Рамки, связанные с их поведением на стадионе, безусловно, должны быть. Поэтому если КПРФ будет инициировать отмену Fan ID, может появиться возможность коррекции каких-то пунктов. Так что инициатива правильная», — убежден Гаджиев.

«Надо изучить этот законопроект»

В свою очередь, глава Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев ранее заявлял, что болельщики не добьются отмены Fan ID, бойкотируя матчи. Однако инициативу со стороны политической партии он готов рассмотреть.

«Пока информации об этом законопроекте у меня нет. Я позвонил коллегам из КПРФ. Это может быть частная инициатива какого-либо из депутатов. Будем рассматривать, будем общаться.

Здесь важно мнение РФС, Минспорта, Минцифры, структур, которые заинтересованы. Ну и мнение болельщиков и клубов нас, конечно, интересует, если действительно будет внесен такой законопроект.

Для того чтобы понять, что это за законопроект, надо внимательно изучить его. Поэтому склонение в ту или иную сторону — вещь неблагодарная. Посмотрим. Уверен, что все не так, как вы говорите. Говорю это с той точки зрения, что хочу изучить этот законопроект», — сказал Свищев «Чемпионату».

Для чего нужен Fan ID в российском спорте

Система идентификации болельщиков в России была опробована еще на Олимпиаде в Сочи, а затем применялась во время футбольных Кубка конфедерации — 2017 и чемпионата мира — 2018. Строго говоря, на матчи этих двух турниров в принципе было невозможно попасть без Fan ID. «Паспорт» болельщика стал залогом обеспечения безопасности на трибунах и кроме того позволял своему обладателю пользоваться определенными льготами вроде бесплатного проезда на общественном транспорте в день матча или на специально выделенных для болельщиков междугородних поездах.

Для иностранцев же Fan ID и вовсе заменял визу на въезд в Россию. Также Fan ID был необходим для посетителей матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге, хотя для тех, кто хотел попасть на игры турнира в Европе, он не требовался.

Однако идея внедрить Fan ID в систему внутренних российских соревнований — а речь идет не только о футболе, но и о других видах спорта, — вызвала у многих отторжение. Президент РФС Александр Дюков подчеркивал, что эта мера связана исключительно с вопросами безопасности.

«Правоохранительные органы считают, что необходим еще один дополнительный барьер. Одна из основных задач тех, кто занимается обеспечением безопасности — не только в том, чтобы наказывать за правонарушения, но в первую очередь, в том, чтобы их заблаговременно предотвращать.

Прежде правоохранительные органы могли идентифицировать и привлекать к ответственности только постфактум», — заявлял Дюков.

Примечательно, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов еще в январе высказался против Fan ID. Он призывал прислушиваться к «голосу народа».

«Складывается ощущение, что нынешние правители пытаются нацепить на каждого «электронную бирку». Очередь дошла и до футбольных болельщиков, которым хотят навязать так называемые Fan ID — аналог QR-кодов, но только для футбола.

Закон о Fan ID нужно отменять. Важно слышать и слушать голос народа, который говорит однозначное нет любой попытке «куардизации» страны»,

— писал Зюганов в соцсетях.

Стоит подчеркнуть, что закон не делает Fan ID обязательным для посетителей крупнейших российских спортивных соревнований. Определение соревнований, на которых идентификация и аутентификация болельщиков будет обязательной, остается за правительством РФ. Оформить паспорт болельщика можно через портал госуслуг. Вместе с тем, в выдаче документа может быть отказано по ряду причин – к примеру, на основании информации о том, что болельщик или участник турнира нарушал общественный порядок на спортивном мероприятии, причем не только за пределами РФ. Также отказ в выдаче Fan ID возможен в случае судебного решения, а также при наличии информации о подрыве обороноспособности и безопасности государства.