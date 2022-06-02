«Шакира была в ярости»: певица поймала Пике с 20-летней блондинкой

Союз футболиста Жерара Пике и певицы Шакиры близок к распаду. Как утверждают испанские СМИ, артистка уличила футболиста «Барселоны» в неверности и готовится с ним расстаться. Есть у Шакиры и другие проблемы — ей грозит крупный штраф или диже тюремный срок за неуплату налогов. «Газета.Ru» — о том, что на данный момент известно о кризисе звездной пары.

В жизни одного из лучших испанских защитников XXI века, игрока «Барселоны» Жерара Пике наметились крутые перемены — и они никак не связаны с его футбольной деятельностью. Как утверждает издание El Periodico, спортсмен расходится с многолетней спутницей — колумбийской звездой Шакирой. Причина банальна: певица поймала Пике на измене.

Пока ни Пике, ни Шакира не делали публичных заявлений по этому поводу. Однако, по информации источника, это вопрос уже решенный. Утверждается, что сам Жерар уже несколько недель проживает один в квартире в Барселоне.

«Пике встречался с молодой женщиной, вот почему ему пришлось переехать на отдельную квартиру — Шакира узнала об этих свиданиях и была в ярости»,

— пишет журналист издания Лорена Васкес.

Автор заметки ссылается на папарацци, которые наблюдали за повседневной жизнью звездной пары, и они подтверждают, что в последнее время всякий раз, когда Шакиру и Пике видели вместе, было заметно, что между ними есть напряжение. На публике, когда супруги находились вместе с детьми, они старались поддерживать образ счастливой семьи, но это была лишь ширма.

Издание также сообщает, что футболист не просто встречался с другой женщиной, а вел разгульный образ жизни — его неоднократно замечали в ночных клубах в сопровождении разных девушек. Он оставался в увеселительных заведениях до глубокой ночи, при том что часто после этого на следующее утро ему необходимо было являться на тренировку.

Впрочем, таблоид замечает, что угрозу семейному благополучию Пике представляет конкретная женщина.

Ее личность не раскрывается, но поясняется, что это «молодая блондинка 20 лет».

Их свидания проходили в том числе и в той самой квартире, где сейчас Пике находится, будучи отлученным от семьи. Когда его отношения с Шакирой только развивались, они жили там некоторое время, но затем переехали в отдельный дом. Тем не менее жилплощадь осталась в собственности Пике.

До тех пор, пока от главных действующих лиц не последовало официального заявления, журналисты сопоставляют факты — порой зыбкие. Так, они обращают внимание на то, что недавнюю поездку на Ибицу Шакира совершила с сыновьями — но без супруга. А в ее последнем сингле «Te felicito» (исп. — «Поздравляю тебя»), считают они, содержатся прямые намеки на кризис в ее отношениях с Пике.

«Чтобы дополнить тебя, я разбила себя на осколки. Меня предупреждали об этом, но я не обращала внимания. Я осознала, что твои слова — ложь. Это было каплей, которая переполнила чашу.

Не говори мне, что сожалеешь. Это похоже на правду, но я знаю тебя хорошо и понимаю, что ты обманываешь. Поздравляю с тем, что ты отлично играешь роль, это не вызывает сомнений», — говорится в песне Шакиры.

Певица и футболист стали парой в 2011 году — после знакомства на съемках клипа Шакиры на ее песню Waka Waka (This Time for Africa), которая являлась официальным гимном чемпионата мира 2010 года в ЮАР. Многих смущала их разница в возрасте — колумбийская звезда старше партнера на десять лет. Тем не менее до недавнего времени этот союз казался крепким, у пары родилось двое сыновей. Хотя официально они отношения так и не оформили. Артистка утверждала, что идея брака ее пугает.

Стоит отметить, что это не единственный неприятный поворот в жизни Шакиры за последнее время. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов, а сумма задолженности составляет порядка 15 млн евро.

Шакира уже проиграла апелляцию, и ей грозит крупный штраф — а также не исключено, что и тюремный срок.

В Испании с нарушителями налогового законодательства не церемонятся вне зависимости от их статуса. Так, на себе это испытал экс-партнер Пике по «Барселоне» — лидер сборной Аргентины Лионель Месси, который в 2016 году был приговорен к 21 месяцу лишения свободы условно.