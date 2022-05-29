«Удача улыбнулась в последний момент»: как «Спартак» взял Кубок России в год столетия

Московский «Спартак» в год своего столетия все же сумел порадовать своих болельщиков и при полностью заполненном стадионе «Лужники» выиграл Кубок России, одолев «Динамо» со счетом 2:1. В комментариях «Газете.Ru» экс-хавбек обеих столичных команд Юрий Ковтун подвел итоги сезона, отметив, что «Динамо» не удалась концовка, выступавший за бело-голубых Дмитрий Булыкин поздравил «Спартак» с победой, а также рассказал, как Даниилу Фомину, который не забил пенальти на 90+5 минуте, справиться с давлением. Денис Бояринцев, экс-игрок российской сборной, отметил заслуженность трофея, а ветеран красно-белых Валерий Гладилин указал на то, что удача улыбнулась клубу в последний момент.

Финал Кубка России по футболу вышел максимально зрелищным – переполненный стадион «Лужники», где собрались порядка 69 тысяч фанатов, мог наблюдать за московским дерби: «Спартак» в свой столетний юбилей бился с «Динамо». И если бело-голубые закончили сезон в тройке (хоть и проиграв разгромно в последнем туре принципиальному сопернику – «Сочи»), то вот футбольный год для красно-белых сложился не самым удачным образом: в Российской премьер-лиге команда заняла десятое место. Еще зимой у фанатов была радость – «Спартак» вышел в плей-офф Лиги Европы с первого место в группе и готовился сразится с «Лейпцигом», который возглавляет экс-тренер красно-белых Доменико Тедеско. Однако санкции против российского футбола лиши «Спартак» противостояния с бывшим наставником.

Выигранный Кубок страны для «Спартака» помог бы сгладить впечатление от провала в чемпионате, и команда это понимала – счет в матче с «Динамо» был открыт уже на 10-й минуте игры. Александр Соболев ударом из пределов штрафной направил мяч в ближний угол ворот, однако изначально было зафиксировано положение «вне игры», и тогда в первый раз в матче в дело вмешались судьи, отвечающие за систему видеопомомощи арбитрам (VAR). Взятие ворот было подтверждено, и нападающий отпраздновал свой гол очень трогательно – под его футболкой была майка с надписью «Мама, это все для тебя». Соболев не смог сдержать слез, посвятив гол своей матери, которая скончалась летом 2020 года. После матча именно форвард был признан лучшим игроком этого поединка.

Отыграться «Динамо» смогло только через десять минут после начала второго тайма. Не удалось команде развить атаку по центру, однако Арсен Захарян воспользовался отскоком мяча к линии штрафной и пробил. Самуэль Жиго, который проводит последний матч за «Спартак», попытался заблокировать удар, но рикошетом от его ноги мяч влетел в ворота Александра Максименко. «Спартак» во второй половине игры поддавливал, и это давление дало свои результаты.

На 72-й минуте красно-белые организовали быструю контратаку, в результате которой Квинси Промес ворвался в штрафную, обыграл Игоря Лещука и забил победный мяч.

Уже в компенсированное к матчу время «Динамо» получило шанс сравнять и продолжить бороться. В своей штрафной Руслан Литвинов локтем задел лицо Романа Евгеньева. Эпизод разбирали достаточно долго – сначала судьи на VAR, а следом главный арбитр Кирилл Левников отправился сам смотреть повтор, после которого на 90+5 минуте назначил пенальти в ворота Максименко. К «точке» подошел Даниил Фомин, однако с нервами футболист справиться не смог – мяч улетел выше ворот, и практически сразу прозвучал финальный свисток.

«Спартак» завоевал первый трофей с 2017 года и первый Кубок России с сезона-2002/03. Завершился матч красивым перформансом – переполненный стадион вместе с певицей МакSим и футболистами красно-белых исполнили песню «Знаешь ли ты» — неофициальный гимн клуба.

Бывший полузащитник «Спартака» и «Динамо» Юрий Ковтун в комментарии «Газете.Ru» отметил, что в матче до последней минуты держался накал страстей, а незабитый пенальти стал невероятным итогом для такого поединка. Отдельно экс-хавбек отметил, что «Лужники» — это «спартаковский» стадион, на котором его поколение одержало много побед.

«Есть понимание, что я играл и за «Спартак», и за «Динамо». Со «Спартаком» я выиграл Кубок и три чемпионства, с «Динамо» — Кубок. Не было каких-то острых симпатий к одной из команд, но кто-то же должен был победить.

«Динамо» не удалась концовка сезона – бывают такие моменты, что не хватает последнего шага. Был неудачный матч за серебро, теперь – финал Кубка. Это спорт, кого-то упрекать здесь я не имею права.

Можно ли считать сезон для «Динамо» удачным, несмотря на проваленную концовку? Знаете, у каждого свое мнение. Руководство может придерживаться одной позиции, болельщики – другой. Да, у них были реальные шансы стать чемпионами и взять Кубок, они стремились к этому. Не скажу, что есть вопросы к работе тренерского штаба, чемпионат для них сложился положительно. Наверное, руководство примет какое-то решение, но потом будут думать о новых задачах. После такого неплохого сезона надо двигаться дальше», — признался Ковтун.

Дмитрий Булыкин, который во времена своей карьеры выступал за «Динамо», поздравил «Спартак» с трофеем в год столетия клуба, а также отметил, что для бело-голубых сезон сложился хорошо, хотя была возможность и в чемпионской гонке побороться, и Кубок выиграть.

«Шикарные впечатления – и атмосфера, и стадион, и интрига. К сожалению, не смогли динамовцы реализовать момент с пенальти. А так, получился праздник для болельщиков. «Динамо» не хватило на концовку сезона ни в чемпионской гонке, ни в серебряной, ни в Кубке. Можно поздравить «Спартак»: в столетие клуба взяли трофей.

Тяжело ли будет Фомину после незабитого пенальти? Я очень часто повторяю, что любая статистика когда-то прерывается. Конечно, обидно, когда в таких матчах подобное происходит, но такое бывает – это надо пережить, двигаться дальше и готовиться к следующему сезону», --поделился Булыкин впечатлениями с «Газетой.Ru».

Бывший игрок сборной России Денис Бояринцев, который накануне добился важной вехи в своей тренерской карьере и вывел футбольный клуб «Родина» в Олимп – Футбольную национальную лигу, признался в комментарии «Газете.Ru», что, по его мнению, со сборов «Спартак» не сильно прибавил, однако в этом матче организованнее и целостней, пусть и не показал фееричный футбол, но выиграл вполне заслуженно. Также Бояринцев отметил проблемы в обороне «Динамо», которые не только сегодня привели к пропущенным мячам, но и не дали команде навязать «Зениту» борьбу за чемпионство в РПЛ.

«Выиграли трофей – отлично! При неплохой игре выиграли – были посильнее «Динамо». Созидать всегда сложнее – в первые минуты обе команды разрушали попытки атаковать. Но «Спартак» был удачливее, провели хорошую атаку – хорошо между линиями открылся Миша Игнатов, Соболев отлично занял позицию между игроками.

Сработали здорово, быстро, забили первый мяч – и это было логично, небольшое преимущество у «Спартака» было. А у «Динамо» в атаке вообще ничего не получалось.

Начало второго тайма «Динамо», объективно, выиграло, начали забирать инициативу. Но последовала отличная быстрая ответная атака, на хороших скоростях, и Промес, конечно, здорово разобрался с вратарем. В конце пенальти был необязательным, но успех был на стороне «Спартака» — они взяли заслуженный трофей», — заявил Бояринцев.

Валерий Гладилин в своей карьере выступал за «Спартак» в качестве игрока, а также был в команде как тренер. Он отметил, что игра складывалась непросто, как и ожидалось, не было зрелищности, однако футболисты навязывали друг другу много борьбы.

«Команды знали друг друга, и тренеры изучили манеру соперников, и игроки. На первый план выходила самоотдача, максимальная собранность и кто лучше использует свои моменты. Не сказать, что игра была яркой, но это был настоящий кубковый матч при большой аудитории – уже давно не было такого, чтобы на финал Кубка собралось столько болельщиков.

Игры как таковой Ваноли «Спартаку» поставить не успел. Удача улыбнулась в последний момент – а что было бы дальше, если бы игрок «Динамо» реализовал пенальти?

Тогда была бы серия 11-метровых. Но удача была на стороне «Спартака». В сезоне в целом были яркие игры, были провальные матчи. Сказать, что «Спартак» показал, в каком направлении двигается, очень тяжело. И сложно предсказать, что будет дальше. Пока «Спартак» побеждает за счет эмоций и удачи, но нет поставленной игры – поэтому он и занял десятое место в чемпионате. Но все-таки спартаковские болельщики заслужили победы в Кубке. Игроки их отблагодарили в 100-летие клуба», — заключил ветеран красно-белых в комментарии «Газете.Ru».