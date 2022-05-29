«Реал» всегда выигрывает: пять причин победы «королевского клуба» в Лиге чемпионов

Во время матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом», 28 мая 2022 год

Финал Лиги чемпионов в Париже закончился победой мадридского «Реала» над «Ливерпулем». Все решил гол Винисиуса Жуниора, нанесшего единственный удар в створ ворот Алиссона. «Газета.Ru» называет пять причин, почему «королевский клуб» вновь завоевал главный трофей, хотя не значился в числе главных фаворитов.

Уверенность и вера

«Реал» не считался фаворитом Лиги чемпионов. Удивительная ситуация, но он не был таковым ни на одной из стадий плей-офф. А путь к трофею у команды Карло Анчелотти получился максимально сложным: «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпуль»!

Во всех трех двухматчевых противостояниях «сливочные» находились на грани вылета. Против «ПСЖ», проиграв выездную встречу (0:1), «Реал» первым пропустил и дома, причем уже во втором тайме. Однако затем случился стремительный хет-трик Карима Бензема.

Против «Челси» мадридцы провели практически идеальный выездной матч (3:1), но в ответном дома растеряли все преимущество и за 15 минут до конца основного времени оказались в положении вылетающей стороны. Но Родриго забил спасительный гол в основное время, а в дополнительное все решил Бензема.

Против «Сити» вообще было что-то невероятное. В гостях «королевский клуб» чудом уступил только в один мяч (3:4), а дома опять пропустил первым, причем на 73-й минуте!

Невероятный дубль Родриго на 90-й и первой добавленной минутах, а также заработанный и реализованный Бензема пенальти в дополнительное время отправили англичан в нокаут.

Против «Ливерпуля» в финале «Реал» в основном оборонялся, а за весь матч нанес лишь один официальный удар в створ. Но он принес победный гол Винисиуса Жуниора. А еще был спорно отмененный гол Бензема ранее.

Можно сколько угодно рассуждать о чудесах и везении, но столько таких невероятных камбэков одной команды, спрессованных на дистанции одного плей-офф, не могут быть только волей случая.

Суперсила «Мадрида» в том, что он действительно никогда не опускает рук и верит в возможность найти шанс и все изменить. Даже когда это всем остальным кажется невероятным.

А кроме веры, у команды есть еще и уверенность.

«Мы знаем, что когда «Реал» доходит до финала, он его выигрывает. Теперь я на правильной стороне», — не побоялся сказать на пресс-конференции перед финалом Тибо Куртуа. За это он получил вал негативных сообщений, а потом вышел и отыграл на ноль, совершив несколько блестящих спасений.

Уверенность эта сформирована многими факторами. Статус клуба, его традиции, победный опыт этого состава... Но важную роль играет и тренер.

Инсайдеры говорят, что Карло Анчелотти еще несколько месяцев назад, на встрече с президентом после поражения в «Эль Класико» от «Барселоны» с болезненным счетом 0:4 пообещал Флорентино Пересу выиграть Лигу чемпионов. Что ж, свое слово он сдержал, попутно забрав и титул чемпионов Испании...

Карло Анчелотти

Фигура тренера вообще очень важна. В эпоху, когда в мире футбола правят тренеры, повернутые на тактике, Анчелотти остается представителем прежней эпохи, который способен добиваться успеха.

Аналитики не раз отмечали, что сильной стороной нынешнего «Реала» является умение «затащить соперника в хаос», где подопечные Папы Карло — действительно настоящие короли.

Но в этом тоже есть и план, и работа штаба. Кроме того, Анчелотти не раз по ходу сезона делал важные ходы под конкретных соперников. Путь в плей-офф Лиги чемпионов показателен еще и тем, что стартовый план до финала был лучше чем у соперника и сработал только один раз — в выездном матче с «Челси».

Но при этом наставник «Реала» всякий раз идеально срабатывал по ходу встреч, меняя не работающие детали, на действенные и спасая положение, в том числе и идеальными заменами.

Показательно противостояние с «Ман Сити», где англичане были явно лучше в домашней встрече и точно не хуже в гостевой. Но Анчелотти смог все перевернуть своими действиями, а когда чаша весов качнулась на испанскую сторону, проделавший блестящую домашнюю работу Хосеп Гвардиола оказался не в состоянии внести коррективы.

Против «Ливерпуля» в финале итальянский специалист выбрал вроде бы очевидный и действенный, но сложный и опасный план. «Реал» вышел терпеть в обороне и вытерпел, но дело не только в этом...

Класс команды

В финале Лиги чемпионов, понимая, что «Ливерпуль» будет давить всей своей феноменальной атакующей мощью, футболисты «Реала» сами помногу владели мячом. И происходило это в основном на своей половине поля, а в лучшем случае в середине.

«Реал» целенаправленно выходил из защиты через короткие передачи, попадая под знаменитый ливерпульский контрпрессинг команды Юргена Клоппа. И «сливочные» практически не теряли мяч. Испанцы искали свои шансы на разящий выпад, а когда нашли его, смогли уверенно довести встречу до победы.

Все это возможно только в том случае, когда в твоем распоряжении исполнители высочайшего класса. В «Реале» собраны именно такие. Луку Модрича, Тони Крооса, Каземиро, Федерико Вальверде, располагавшихся в средней линии, а также вышедшего на замену Эдуардо Камавингу не смутить никаким давлением. Все они прекрасно видят поле и блестяще работают с мячом.

Именно поэтому команда и смогла реализовать предложенный ей наставником план на матч.

Тибо Куртуа

Но все равно победа не была бы возможной без феноменальной игры Тибо Куртуа. Феноменальной на протяжении всего сезона, даже последних лет в футболке «королевского клуба».

И в финале бельгийский голкипер, долго шедший к своему первому Кубку чемпионов, выполнил свою работу тоже блестяще. Он совершил несколько шикарных спасений, каждое из которых было исключительно важным.

Выделяются, конечно, сейвы на Мо Салахе и Садьо Мане, когда Куртуа сначала молниеносно сложился и выгреб удар низом, а в другом эпизоде тоже среагировал и перевел в штангу мощнейший выстрел из убойного положения.

Куртуа сейчас находится на пике своей карьеры и точно входит в число сильнейших голкиперов мира, если не возглавляет этот список.

Карим Бензема и Винисиус

«Золотой мяч» в этом году получит Карим Бензема. Это очевидно теперь более-менее всем. В свои 34 года он впервые стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании (27 голов), а также повторил рекорд по голам в Лиге чемпионов за один сезон, проведя 15 мячей!

Причем только результативными ударами весь блеск французского нападающего не исчерпывается. Он играет важнейшую роль в построениях Анчелотти. Собственно, 0:4 от «Барселоны» случились как раз, когда Карим был травмирован.

Кроме того, Бензема нашел настоящую химию с левым вингером Винисиусом Жуниором, прогрессирующим невероятными темпами. Собственно, эти двое и забили в финале, пусть гол капитана и был отменен.

Винисиус в этой Лиге чемпионов провел четыре мяча и сделал шесть голевых передач — в основном именно на Бензема. Ну а его скоростные прорывы затерзали вообще всех соперников «Мадрида».

Когда у тебя в атаке такой тандем, а на замены к ним в дополнение выходит свеженький Родриго (и кладет еще пять мячей), можно бороться за любые трофеи, даже в чем-то уступая оппонентам.