На Овечкина упал стенд, он посмеялся. Как в США отпраздновали историческое достижение россиянина

«Вашингтон Кэпиталз» устроил церемонию чествования Александра Овечкина по случаю выхода на чистое третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. В ходе церемонии на Великую Восьмерку упал стенд с его собственным изображением, родители отправили ему видеообращение со словами «Санька, ты молодец!», а трехлетний сын поздравил его по-английски. Тем временем главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт признался, что точные сроки восстановления Овечкина от травмы неизвестны, но он надеется на возвращение игрока к плей-офф НХЛ.

На счету Овечкина 780 заброшенных шайб за всю карьеру в НХЛ. По этому показателю он уступает только Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894). На четвертом месте располагается легендарный Яромир Ягр (766), которого российский нападающий обошел недавно в этом сезоне.

В честь этого события «Вашингтон» организовал торжественную церемонию на льду Capital One Arena перед заключительным домашним матчем регулярного чемпионата НХЛ — против «Нью-Йорк Айлендерс». Овечкин не мог принять участия во встрече из-за травмы плеча, поэтому сразу пришел в солидном костюме, не беспокоясь о том, что придется быстро переодеваться в спортивную экипировку.

В фойе одного из секторов арены сотрудники «Кэпиталз» разместили стенды, которые повествовали о значимых вехах в карьере Великой Восьмерки.

Забавно, что на церемонии один из картонных стендов упал прямо на главного героя торжества — Овечкина. К счастью, нападающий не пострадал и с улыбкой встретил это небольшое происшествие.

На постере, который упал на игрока, вместе с Овечкиным были изображены Фил Эспозито, Марсель Дионн, Бретт Халл и Яромир Ягр — снайперы, которых он уже обошел в исторической гонке.

close 100% Александр Овечкин на церемонии чествования Reuters

Также на арене было показано видео с важными вехами в карьере Овечкина. В ролике нападающего поздравили его жена Анастасия Шубская, дети Сергей и Илья, а также родители Татьяна и Михаил Овечкины. Хоккеист смотрел на табло, едва сдерживая слезы.

«Поздравляю, любовь моя. Мы так тобой гордимся», — сказала Шубская по-английски.

«Хорошая работа, папа!» — добавил его старший сын, трехлетний Сергей, подняв большой палец вверх. Младший сын, Илья, попытался повторить за Сергеем.

«Саня, привет, сынок. Санька, какой же ты у нас молодец, умница. Мы с папой очень гордимся тобой, любим тебя и желаем тебе всего самого, самого доброго, а самое главное — здоровья, чтобы все у тебя получилось так, как ты хочешь», — сказала мать игрока Татьяна Овечкина.

«Я хочу поблагодарить фанатов, болельщиков «Вашингтон Кэпиталз», руководство команды за поддержку Александра Овечкина, пожелать всем здоровья, счастья и всего самого хорошего. Большое спасибо», — добавил отец Александра Михаил Овечкин.

Овечкин не принял участие в заключительном домашнем матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) из-за травмы, которую он получил в противостоянии с «Торонто Мэйпл Лифс» 25 апреля.

В начале третьего периода голкипер соперника сделал Овечкину подножку, после чего тот не смог избежать столкновения с бортом. Удар пришелся в область плеча. Россиянин не смог продолжить игру и ушел в раздевалку.

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт выразил надежду, что капитан «столичных» вернется в строй к первой игре плей-офф НХЛ, который стартует второго мая.

«Близится окончание регулярного чемпионата, и я не думаю, что мы хотим, чтобы Алекс вернулся, пока он не будет на 100% готов. Я, конечно, надеюсь, что он будет готов и доступен к первой игре плей-офф.

Но опять же, когда твой статус «вернется со дня на день», есть определенные вещи, о которых мы сами не знаем. Не знаем, когда точно это может произойти.

Если бы вчера была игра плей-офф, он бы не сыграл? Нет», — передает слова Лавиолетта The Sports Junkies.

Кстати, все участники предстоящего Кубка Стэнли уже определены.

От Западной конференции в борьбе за главный приз сезона сыграют «Колорадо», «Калгари», «Миннесота», «Сент-Луис», «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Нэшвилл» и «Даллас».

От Востока в плей-офф вышли «Флорида», «Каролина», «Торонто», «Тампа», «Рейнджерс», «Бостон», «Питтсбург» и «Вашингтон».

Помимо Овечкина из российских звезд НХЛ можно будет следить за выступлениями Евгения Малкина («Питтсбург), Андрея Свечникова («Каролина»), Валерия Ничушкина («Колорадо»), Артемия Панарина («Рейнджерс»), Кирилла Капризова («Миннесота») и за многими другими.

Если бы регулярный сезон закончился сейчас, то «Вашингтон» Овечкина в первом раунде плей-офф встретился бы с сильнейшей командой регулярного чемпионата — «Флоридой». Но существует вероятность, что «Кэпиталз» подвинут с третьей строчки Столичного дивизиона «Питтсбург», — тогда коллектив Овечкина встретится в первом раунде с «Торонто».

Пока определены только две пары первого раунда. «Миннесота» померится силами с «Сент-Луисом», а «Эдмонтон» сыграет с «Лос-Анджелесом».