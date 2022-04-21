«Хорошая компания»: Овечкин повторил рекорд Гретцки и Босси

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин наштамповал очередную пачку рекордов и достижений. Он сравнялся с Уэйном Гретцки и Майком Босси по количеству сезонов в НХЛ с 50 и более голами, вошел в топ-20 лучших бомбардиров лиги, до 21 гола сократил отставание от второго места в топе снайперов за всю историю НХЛ, а также побил рекорд 50-летней давности. О новых успехах Великой Восьмерки — в обзоре «Газеты.Ru».

Минувшей ночью «Вашингтон» гостил в Вегасе и уступил местным «Голден Найтс» со счетом 3:4 в овертайме. Несмотря на это, можно смело сказать, что это был матч имени Александра Овечкина, и абсолютно по делу он был признан первой звездой игрового дня. Он поучаствовал во всех трех шайбах своей команды, сначала ассистировав Евгению Кузнецову, а затем дважды забив самостоятельно — с передач Кузнецова и Дмитрия Орлова.

Таким образом, россиянин довел счет своим голам в текущем розыгрыше «регулярки» до 50, и уже в девятом сезоне за карьеру в НХЛ он забивает 50+. Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки и Майка Босси, которые также провели по девять сезонов с 50 и более шайбами. Сам Александр, впрочем, скромно прокомментировал свое достижение, сделав акцент на матче.

«Это хорошая компания, и я вполне доволен.

Когда забрасываешь первую шайбу, у тебя хорошие ожидания от игры. Думаю, наше звено сегодня было в порядке, у нас были хорошие шансы», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Но это далеко не единственное достижение, которое Великая Восьмерка установил в матче с «Вегасом», так что продолжим по пунктам. Овечкин вошел в топ-20 лучших бомбардиров в истории НХЛ, набрав в общей сложности 1410 (780+630) очков, обойдя Дейла Хаверчака. Возглавляет этот список Уэйн Гретцки с невероятными 2857-ю (894+1963) баллами. И если его снайперский показатель Овечкин стремится преодолеть, то по числу ассистов вряд ли кто-то в обозримом будущем приблизится к великому канадцу.

Стоит, впрочем, отметить, что и за позиции в топ-20 бомбардиров лиги россиянину еще предстоит борьба, поскольку ему на пятки наступает капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, набравший на данный момент 1405 (515+890) очков за карьеру.

Говоря же о снайперской гонке, заметим, что Овечкин уверенно приближается ко второму месту в списке лучших голеадоров в истории НХЛ, которое пока остается за Горди Хоу, забросившим за карьеру 801 шайбу.

Два гола в ворота «Вегаса» позволили Александру Овечкину довести свой личный счет до 780 шайб.

До конца «регулярки» столичной команде осталось провести пять матчей, и кажется маловероятным, что в этих играх россиянин устроит голевую феерию, даже при том, что мы все-таки говорим об Овечкине. Но уже в начале следующего сезона мы, несомненно, будем праздновать выход россиянина на второе место и начало его финального похода за рекордом Гретцки.

Погоня за Гретцки, к слову, продолжается и по еще одному показателю. Матч с «Вегасом» стал для Овечкина 158-м в НХЛ, в котором он забросил две и более шайбы. В этом он сравнялся с Бреттом Халлом и уступает лишь тому же Гретцки, который провел 189 таких игр.

По количеству результативных передач, как уже отмечалось, Овечкин не борется за лидирующие позиции. Но нельзя не упомянуть, что в списке лучших ассистентов лиги с 630-ю голевыми пасами российский форвард догнал Джейсона Спеццу и делит с ним 81-е место.

Вместе с тем, прошедшей ночью один рекорд действительно был побит Овечкиным, причем этот рекорд держался с сезона-1970/1971. Тогда Джонни Буцик забросил 50 шайб за сезон в возрасте 35 лет.

Теперь же 36-летний Овечкин стал самым возрастным хоккеистом в истории НХЛ, которому покорилась отметка в 50 шайб в течение одного розыгрыша регулярного чемпионата.

Капитан «Вашингтона» проводит самый результативный сезон в НХЛ за последние 12 лет. На данный момент на его счету 90 (50+40) очков, а в последний раз он достигал этой отметки и преодолевал ее еще в сезоне 2006/07, когда набрал 92 балла. Самым же результативным для Александра стал сезон 2007/08 — в тот раз он завершил «регулярку» с 112 очками.