«Вашингтон» потерпел катастрофу без Овечкина, вратарь Самсонов пропустил курьезный гол

Александр Овечкин все еще не восстановился от травмы, полученной в матче с «Торонто» после подножки соперника. В игре против «Нью-Йорк Айлендерс» «Вашингтон» развалился на льду без своего капитана и смог забить лишь один гол, четыре раза не реализовав большинство. Российский голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов провел ужасный матч, пропустив самый нелепый гол в сезоне.

Американские любители хоккея совершенно зря обвинили Александра Овечкина в том, что он симулировал, когда в прошлом матче вратарь «Торонто» Эрик Челльгрен поставил ему подножку клюшкой и Великая Восьмерка врезался в борт плечом и головой, какое-то время не мог подняться со льда и досрочно завершил встречу.

«Овечкин пытался заработать буллит! Его плечо было в порядке, когда он показал на часы левой рукой и когда швырнул ей шлем. Он не вернулся на лед только потому, что думал, что его команда победит 3:1. Он такой размазня!» — писал в Twitter некто Dwayne Stephenson.

Однако нападающий «Вашингтона» все еще не вернулся в строй и пропустил домашний матч против «Нью-Йорк Айлендерс», который сразу показал, насколько «столичным» не хватает российского капитана.

«Кэпиталз» сподобились лишь на один гол в начале встречи: на десятой минуте Конор Шири открыл счет после передач Маркуса Юханссона и Ника Дженсена. Но на этом запал «Вашингтона» закончился.

Без Овечкина у команды сильно снизилась острота атак, а реализация большинства стала просто ужасной:

«Вашингтон» четыре раза играл с численным преимуществом, но не только не смог забить, но и нелепо пропустил в одном из эпизодов (но об этом позже).

Вместо Великой Восьмерки в одном звене с Евгением Кузнецовым и Томом Уилсоном вышел играть 21-летний канадец Коннор Макмайкл, который ничем особым не запомнился. В итоге никто из лидеров не смог толком проявить себя.

Отдельным разочарованием стал российский вратарь Илья Самсонов, который весь сезон пытается выиграть конкуренцию у чешского голкипера Витека Ванечека, но лишь больше убеждает, что первым номером «Кэпс» ему не быть.

В этой игре Самсонов пропустил три шайбы с дальних бросков.

На 17-й минуте Райан Пулок принял снаряд практически на синей линии и прошил российского вратаря (1:1).

На 43-й это повторил Ноа Добсон (2:1). Стоит отметить, что он находился поближе к воротам — в середине зоны, а не у синей линии, — но все равно это не был расстрел в упор. Самсонов снова не спас.

Спустя всего пять минут российский вратарь пропустил самый нелепый гол матча и, возможно, всего сезона НХЛ. Ухудшает ситуацию тот факт, что в этот момент «Кэпиталз» были в большинстве.

«Айлендерс» просто выбросили шайбу подальше от своих ворот, чтобы взять передышку от атак «Вашингтона». Снаряд ушел за ворота Самсонова, но защитник Дмитрий Орлов и сам голкипер так вальяжно пошли ее забирать, что попали под прессинг единственного соперника — нападающего Кейси Сизикаса — и упустили контроль над шайбой.

Канадец вступил в жесткую борьбу с Орловым и завалился на лед. Казалось, что теперь момент исчерпан, но Самсонов своими действиями снова превратил его в голевой:

зачем-то отвернулся от представляющего угрозу Сизикаса, сделал целый оборот вокруг своей оси (видимо, полагая, что снаряд уже улетел куда-то), а в это время канадец из лежачего положения отправил шайбу ему за шиворот!

На 56-й минуте Андерс Ли поставил точку в матче, отличившись броском с пяти метров (4:1). Самсонов опять не смог ничего поделать.

Теперь очевидно, что российский вратарь начнет серию плей-офф НХЛ в запасе. Это так же ясно, как то, что без Овечкина атака «Вашингтона» сильно теряет в эффективности, а вся команда — в боевом духе, и замены Великой Восьмерке пока нет.

Лучшим игроком встречи был признан российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин. Он отразил 32 броска по своим воротам из 33-х и внес огромный вклад в победу команды, которая сумела прервать пятиматчевую (!) серию из поражений.

После этого проигрыша «Вашингтон» остался на четвертом месте в Столичном дивизионе, которое отправляет его на встречу с самой сильной командой регулярного чемпионата НХЛ — «Флоридой Пантерз» — уже в первом раунде плей-офф.

Чтобы подняться на третью строчку и получить чуть более удобного соперника, нужно обойти «Питтсбург Пингвинз», которые обгоняют сейчас «Кэпс» на одно очко, но сыграли на матч больше.

На выполнение задачи у «столичных» осталось всего два матча — против тех же «Айлендерс» и «Рейнджерс» (оба раза в гостях).