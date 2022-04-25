«Было страшно»: Овечкин врезался в борт, рычал от боли и не смог продолжить игру

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел болезненное поражение от «Торонто Мэйпл Лифс», хотя за восемь минут до конца встречи вел со счетом 3:1. «Торонто» спасли своими голами российские игроки Илья Любушкин и Илья Михеев. Александр Овечкин не смог отличиться (судьи отобрали у него один голевой пас), а также получил травму, споткнувшись об клюшку соперника и врезавшись в борт. Уходя со льда, он в ярости швырнул свой шлем.

Уже на шестой минуте Ти Джей Оши вывел «Вашингтон» вперед (1:0), однако очень быстро российский защитник «Торонто» Илья Любушкин сравнял счет – аккуратно попал в створ из левого круга вбрасывания, когда на пятаке «Вашингтона» началась паника, а вратарь Витек Ванечек выронил клюшку (1:1).

Затем Ларс Эллер и Маркус Юханссон снова добыли преимущество для «Вашингтона» (3:1), и команда вела с таким счетом до 53-й минуты, пока в дело снова не вступил российский игрок «Торонто» — на этот раз Илья Михеев.

Он подхватил шайбу за воротами «Кэпс», сделал целый круг, вновь приблизился к воротам и бросил в ближний угол – 2:3! Защитники «столичных» совершенно напрасно недооценили российского нападающего и так пассивно наблюдали за его передвижениями.

За 48 секунд до конца основного времени Михеев сделал голевую передачу на Джейсона Спеццу – выковырял шайбу за воротами и отправил на пятак, откуда канадский нападающий расстрелял ворота. Этот гол позволил «Торонто» спастись от поражения и перевести игру в овертайм (3:3).

Команды не смогли забить друг другу в овертайме, а в серии буллитов сильнее оказался «Торонто». Матч, полный разочарования для «Вашингтона», который не дотерпел до победы всего 48 секунд.

Еще одним разочарованием для «столичных» стали злоключения Овечкина в этой встрече.

Во-первых, судьи аннулировали голевую передачу Великой Восьмерки, которую он сделал в конце второго периода на Ти Джея Оши. Российский нападающий получил шайбу возле левого круга вбрасывания и набросил на пятак, где американец замкнул в створ.

Однако затем судьи заметили пас рукой от Джона Карлсона, который предварял эту атаку, и аннулировали гол, а вместе с ним и ассист Овечкина.

Во-вторых, Овечкин неожиданно получил неприятную травму в эпизоде, в котором был просто обязан забрасывать шайбу и закрывать все вопросы о победителе матча.

В третьем периоде он вышел один на один с вратарем Эриком Челльгреном, но не смог отправить шайбу в створ мимо голкипера, а затем споткнулся о его клюшку, завалился на лед и по инерции въехал в борт, ударившись головой.

Какое-то время Александр Великий не мог подняться со льда, держался за голову и корчился от боли. В итоге он оказался не в состоянии продолжить встречу, и «Вашингтон» был вынужден доигрывать без своего капитана.

Уходя в раздевалку, Овечкин снял шлем и со всей силы швырнул его на пол — в ярости от того, как неудачно повернулся эпизод, в котором он мог принести команде победу.

Напомним, в текущем сезоне НХЛ 36-летний нападающий забросил 50 шайб и отдал 40 ассистов в 77 матчах.

На пресс-конференции вратарь «Торонто» Челльгрен заверил, что не пытался сбить Овечкина с ног своей клюшкой.

«Он сам наехал на мою клюшку и потерял равновесие. Я не пытался намеренно сделать ему подножку и не хотел наносить ему травму. Надеюсь, Овечкин в порядке. Я похлопал его, когда он упал. Понятно, что он был раздосадован», — рассказал Челльгрен.

Кубок Стэнли, в котором определится чемпион НХЛ этого сезона, стартует уже 2 мая. Травма Овечкина ставит под угрозу шансы «Вашингтона» пройти первый раунд.

Главный тренер «Кэпс» Питер Лавиолетт пока не смог сообщить точную информацию о состоянии россиянина.

«Я еще не разговаривал с доктором, так что мы получим оценку его состояния позже. Мы оценим и посмотрим, в каком состоянии он находится», — приводит слова Лавиолетта ESPN.

Форвард «Вашингтона» Ти-Джей Оши признался, что испугался за Овечкина, когда тот не мог подняться со льда.

«Я только что разговаривал с Алексом и думаю, что с ним все будет в порядке. Было страшно видеть, как Великая Восьмерка падает и лежит на льду. Он крутой парень. Если он не пропустит больше времени, чем нужно, он будет на льду», — передает слова Оши журналистка Саманта Пэлл.