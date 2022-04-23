«Не понимаю пока смысла»: российских фигуристов позвали в Армению

В открытом чемпионате Армении по фигурному катанию смогут принять участие спортсмены, представляющие Россию. По информации СМИ, речь идет о фигуристах, которые не выступали на Олимпийских играх в Пекине. При этом члены сборной России Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда, не попавшие на Игры, на турнире точно не выступят, однако отправятся в Армению на тренировочный сбор.

После отстранения российских фигуристов от всех турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) перед Федерацией фигурного катания на коньках России встал серьезный вопрос о том, как должен выглядеть следующий сезон. Однако спустя месяц после официально завершения соревновательного сезона, когда фигуристы сборной России выступили на Кубке Первого канала, появилась возможность выступить на чемпионате Армении. Обычно национальные первенства проводятся зимой, однако этот турнир состоится в конце мая и в этом сезоне будет носить открытый статус. Это позволит российским спортсменам выступить в Ереване. Издание Metaratings.ru отметило, что эту информацию подтвердил спортивный агент и продюсер Ари Закарян.

Сообщается, что принять участие в открытом чемпионате Армении смогут фигуристы, которые не выступали на Олимпийских играх в Пекине в феврале 2022 года.

Однако здесь возникает несколько проблем, одна из которых заключается в том, что сезон для российских спортсменов завершается в апреле, а в мае и начале лета начинается подготовка к следующему сезону. Речь здесь идет о набранной форме, пик которой в олимпийском сезоне приходится приблизительно на февраль – тогда, когда проводятся Игры. Сейчас спортсмены, которые могли бы отправиться в Ереван, либо заняты выступлениями в шоу, либо отдыхают от прошедшего сезона.

Об этом высказалась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, подчеркнувшая неудобные даты чемпионата Армении.

«Примут, значит примут. Не понимаю пока смысла. Вообще у нас в мае не соревнуются, а готовятся к новому сезону», — цитирует Тарасову Sport24.

Если на чемпионат Армении смогут поехать фигуристы, которые не приняли участие в Олимпиаде, то первыми кандидатами изначально виделись ученики группы Алексея Мишина – Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда. Их сезон вышел поистине драматичным, оба спортсмена имели реальные шансы отправиться в Пекин. Туктамышева, набравшая прекрасную форму еще в прошлом сезоне, где она стала обладательницей серебряной медали на чемпионате мира в Стокгольме, свой статус подтверждала и по ходу этого, до последнего борясь с ученицами группы Тутберидзе за третью путевку на Игры. Однако на чемпионате России, который считался главным отборочным стартом, фигуристка не сумела показать свой максимум и стала лишь седьмой. По итогу она оказалась первой запасной – и на чемпионат Европы, и на Олимпийские игры. Коляда, в свою очередь, на европейское первенство должен был поехать после того, как выиграл серебро на домашнем турнире, однако за несколько дней до начала соревнований на тренировке он повредил ногу и выпал из обоймы. Это не помешало ФФККР включить Коляду в основной состав сборной России на Игры в Пекине, однако за несколько дней до вылета в Пекин тест на коронавирусную инфекцию у спортсмена показал положительный результат, что лишило его возможности выступить на Олимпиаде.

Однако ни Туктамышева, ни Коляда, ни кто-либо еще из группы Мишина выступать в Ереван не поедет. Об этом сообщила чемпионка СССР в фигурном катании Татьяна Мишина, супруга Алексея Мишина, работающая вместе с ним. Она отметила, что в Армению их штаб все же отправится, однако только для того, чтобы провести тренировочный сбор.

«Наши ребята на это соревнование не полетят. Мы не планировали, это достаточно неожиданно. Плюс есть уже календарь, поэтому мы не можем туда отправить даже молодых ребят.

Надеюсь, на следующий год будет другое расписание и мы сможем участвовать. Соревноваться нужно будет, где это возможно.

Наша группа в полном составе, включая Татьяну Прокофьеву, Алексея Николаевича, Мишу Коляду и Лизу Туктамышеву, поедет в Армению на тренировочный сбор, который будет проводиться с 30 апреля по 11 мая», — приводит слова Мишиной Sport24.

Также специалист высказала предположение, кто может выступить от России на чемпионате в Армении. Она подчеркнула, что туда могут отправиться совсем юные фигуристы.

«На чемпионате Армении будут участвовать, наверное, кто-то из молодых или из маленьких спортсменов, которым надо соревноваться. Например, уровня «хрустального конька». Потому что основные фигуристы уже закончили сезон, и они сейчас выступают и будут выступать на показательных шоу.

Соревнования — это всегда хорошо. Там поддерживается форма и никакие тренировки не дают такого ощущения своей формы. Поэтому это очень полезно и интересно. Желающие найдутся. Плюс для спортсменов Армении это будет хорошей практикой, для них создают возможности. Конкуренция важна, российские спортсмены всегда соревнуются между собой», — заключила она.

Позднее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган объявил, что никто из сборной в Ереван не отправится.

«Понятия не имею, что за турнир в Армении. В этом турнире наши спортсмены участвовать не будут», — сказал Коган ТАСС.

За путевку в Пекин боролась еще одна ученица Тутберидзе – Майя Хромых, однако ее шансы были призрачными и вовсе пропали после неудачи на чемпионате России. Фигуристка владеет четверным тулупом и сейчас в рамках шоу своей наставницы весьма успешно его приземляет. Если российские спортсмены все же отправятся в Армению, то Хромых может оказаться выступить в Ереване.

У мужчин вероятными кандидатами могли бы быть и Александр Самарин, и Дмитрий Алиев, и Маркар Игнатов, и Петр Гуменник, который поразил зрителей на Кубке Первого канала. При этом в рамках чемпионата Армении не проводятся соревнования среди спортивных пар, а вот кандидатов в танцах на льду у России сейчас не много – после этого сезона распалось несколько дуэтов, а новые — Елизавета Шанаева / Павел Дрозд и Аннабель Морозов / Дэвид Нарижный – только начинают совместную работу.

Сейчас поездка в Ереван для взрослых фигуристов больше видится все же не совсем возможной, поскольку официально сезон в России завершен. Однако с прицелом на будущее чемпионат Армении в календаре российских спортсменов вполне может появиться.