«Меня гнобили-чморили»: Косторная об уходе от Тутберидзе, Плющенко и работе с мужчинами

Российская фигуристка Алена Косторная в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» назвала причину ухода от Этери Тутберидзе и от Евгения Плющенко, рассказала, почему не воспринимает тренеров-мужчин, раскрыла подробности о работе со своим новым тренером Еленой Буяновой и анонсировала выход своего первого музыкального трека.

О первом уходе из группы Этери Тутберидзе в июне 2020 года

Косторная призналась, что приняла решение покинуть «Хрустальный» из-за того, что постоянно чувствовала себя униженной.

«Был очень большой скандал внутри, в котором участвовали я, Этери Георгиевна, мама и федерация. Тогда из группы ушла Саша Трусова, а у нас было такое, что часто хвалили Сашу и ставили ее нам в пример. После ее ухода мы подумали: «Саши теперь нет, может быть, нас хоть сейчас оценят». Но ничего не изменилось.

Я думаю: «Да блин, ну достали!» И понимаю, что, если сейчас перейду в «Ангелы Плющенко» к тренеру Сергею Александровичу Розанову, то это будет уже другое направление. Я подумала, что тут мне никто ничего не скажет, и никого не будут ставить мне в пример.

И я сказала, что перехожу от Этери Георгиевны, что здесь меня гнобят-чмырят, я устала от этого, хочу нормального отношения к себе как к спортсмену. Как минимум, не тотального унижения при всей группе», — сказала Косторная.

Также спортсменка отметила, что тренерский штаб Тутберидзе якобы не вел с ней диалога на равных, а лишь пытался давить, используя аргумент «Мы тебя сделали, а ты вот так с нами».

«Я тогда подумала, что я ведь тоже какие-то усилия для своего успеха прилагала. Мне было так обидно, что обесценивалось это настолько. К тому же были моменты, когда чтобы замотивировать меня на работу, начинались замечания: «А ты вот ты такая…» — и какой-то смех, не очень иногда приятный. Когда над тобой так шутят, это похоже на унижение какое-то», — заявила Косторная.

О противостоянии с матерью

«Мне в один момент это так надоело, что я решила, что надо уходить из группы Этери Георгиевны. Я выехала из Новогорска, меня мама держала дома без тренировок, без катка, вообще без ничего, связанного с фигурным катанием, чтоб я изменила свое решение. Но я поняла, что не хочу повторения.

Мы поехали в федерацию, разговаривали с федерацией, меня со всех сторон отговаривали: «Нет-нет-нет».

В один момент я уже сама не выдержала, позвонила Этери Георгиевне: «Этери Георгиевна, вы знаете, я решила попробовать новое направление, по-другому поработать». Она сказала: «Если это так называется, то ладно, хорошо». И все.

На этом наш диалог закончился. Но мама была очень против и сказала мне: «Я умываю руки, делай все что хочешь, я пыталась тебя отговорить». И когда были провальные старты, травмы, еще что-то, постоянно звучала фраза «Я тебя отговаривала, а ты меня не послушала», — поделилась Косторная.

О том, почему Тутберидзе приветствует нахождение родителей на тренировке

Косторная объяснила, что в группе Тутберидзе требуется, чтобы родители смотрели на тренировку своего ребенка, поскольку это дополнительно дисциплинирует фигуристов и заставляет их выполнять полный объем работы.

«Тренер может сказать одно, а ребенок — другое, и родители могут не понять, кто прав, а кто виноват. А так родитель сам видит, что его ребенок, например, ничего не делает на тренировке, и уже из-за борта с палкой стоит, что-нибудь верещит.

Разбирается ли у меня мама в фигурном катании? Это человек, который последние три года из-за борта мне кричал: «Это пятый флип-тулуп, а нужно десять!» — сказала Косторная.

О том, почему не была первым номером в группе Тутберидзе

Косторная призналась, что никогда не считалась лидером в «Хрустальном», более того, ее обвиняли в нарушении дисциплины во всей группе.

«Я никогда не была лидером группы. От меня убирали всегда маленьких детей. Считалось, что я расхолаживаю, развращаю всю группу, и мне говорилось об этом неоднократно. Возможно, так и было, но причина «расхолаживания» не в том, что я такая-сякая, а в том, что у людей просто не хватало характера действовать по-своему.

Например, всем советуют идти спать в 23.00. А я могу и в час ночи лечь. Мне не будет ничего плохого от этого. А кому-то от этого плохо. В таких ситуациях считалось, что я развращаю всю группу», — призналась фигуристка.

Об уходе из академии Плющенко и возвращении к Тутберидзе

Косторная отметила, что причиной ухода от Плющенко стало то, что она не могла на 100% слушаться мужчину-тренера.

«Я не воспринимаю мужчину-тренера. Для меня это не авторитет. Я опираюсь больше на жизненный опыт, на какие-то познания, еще что-то, а не на патриархат.

Меня тренируют сильные и независимые женщины, которые сделали себя сами. И всегда меня учили ни от кого не зависеть. Шаблон «сильная и независимая» как-то хорошо осел.

И я в какой-то момент это хорошо поняла и подумала, ну вдруг получится вернуться к Этери Георгиевне? Вдруг получится вернуть меня в эту обойму, из которой я вылетела частично по своей, частично не по своей воле. Ну была не была, если получится, вообще классно. Ну и как-то вот меня обратно взяли», — поделилась Косторная.

О работе с Еленой Буяновой после ухода от Тутберидзе

2 марта стало известно, что Косторная во второй раз покинула Тутберидзе (по требованию самой наставницы). На этот раз она ушла к тренеру Елене Буяновой, которая работает в школе ЦСКА. Косторная отметила, что ей комфортно и удобно под руководством нового наставника, хотя она все еще и находится на испытательном сроке.

«Я думаю, мы друг друга изучаем. Первые пару дней я вышла — и меня аж трясло, я боялась очень сильно. А сейчас я выхожу на тренировку и понимаю Елену Германовну. Мне очень комфортно, очень удобно. Я надеюсь, мы еще лучше узнаем друг друга», — отметила Косторная.

Об эмоциях после победы Аны Щербаковой на Олимпиаде

Косторная призналась, что до последнего думала, что выиграет Камила Валиева, но болела все равно за Щербакову.

«Я зашла в соцсети, увидела Сашины эмоции, Камилу... И подумала: неужели за все годы вот этого вот…

Ане, наверное, больше всех доставалось в группе. Если я не давала, чтоб на меня кто-то гнал, то Аня терпела до последнего.

Поэтому я написала трогательный пост и поздравила Аню с победой. Да, потому что мы с ней так сдружились. Мы в одной лодке постоянно».

О музыкальной карьере

Косторная рассказала, что скоро будет готов ее первый трек, который еще необходимо записать в студии. Текст был написан за нее, а она собирается лишь исполнить песню.

«Есть такая тема — песня под ключ. Ты пишешь, что за песня тебе нужна, что ты хотела бы в ней рассказать, а они тебе через какое-то время присылают варианты. У меня с рифмами не очень, у меня самой это не получится сделать. А исполнить я очень хорошо могу, почему бы не попробовать? И я решила, что какое-то время уроков вокала прошло, и теперь надо попробовать себя в этом», — сказала фигуристка.

Косторная заявила, что не хочет связывать с музыкой свою жизнь, считая это простым хобби, но с подачи мамы она решила, что будет не просто «орать в караоке», а делать это, «не травмируя уши других людей».