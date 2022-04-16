Трагедия на шоу Плющенко: фигурист Семененко получил жуткую травму головы

В Санкт-Петербурге шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко омрачилось страшным событием — фигурист Евгений Семененко во время своего выступления упал с четверного прыжка и сильно ударился головой. Подняться самостоятельно спортсмен не смог, его унесли с арены на носилках, после чего отправили в больницу.

Свою новую короткую программу фигурист Евгений Семененко представил на Кубке Первого канала, номер поставлен хореографом Адамом Соля под музыку «Адажио» Томмазо Альбинони. Именно ее спортсмен должен был исполнить своим первым номером на шоу «Союз чемпионов» Евгения Плющенко, которое состоялось в Санкт-Петербурге. Однако во время исполнения четверного прыжка – тулупа — Семененко неудачно упал и ударился головой об лед.

Спортсмен предпринял несколько попыток подняться самостоятельно и продолжить прокат, но встать у него не получилось. Затем он попытался уйти со льда, но снова потерял равновесие и завалился в зрительный зал.

В этот момент к ученику Алексея Мишина побежал Евгений Плющенко и медики. Шоу прервалось.

«Врачи бегут, у нас дежурит скорая. Не волнуйтесь, пожалуйста, все, что можно, сейчас сделают. Дайте сигнал, что все хорошо, чтобы мы могли продолжать шоу», — сказала ведущая шоу Яна Рудковская.

Со льда Семененко унесли врачи на носилках. Только после этого шоу продолжилось, а Рудковская пообещала зрителям сообщать о состоянии спортсмена.

«Оказывается медицинская помощь, Евгений в сознании. Я думаю, все будет нормально, но его необходимо эвакуировать и оказать грамотную медицинскую помощь сейчас», — сказала Рудковская.

Выступления продолжились, и на лед вышел Михаил Коляда. Стоит отметить, что вместе с Семененко они занимаются у одного тренера – Мишина. В этом же штабе тренируется чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева. Рудковская обратилась к появившемуся на арене фигуристу с просьбой не исполнять сегодня прыжки в четыре оборота.

«Миш, давай сегодня без четверных, пока такое освещение. Мы за вас очень болеем и переживаем», — отметила она.

Коляда к просьбе прислушался и обошелся в своем выступлении без прыжков в четыре оборота. Он исполнил в прокате тройной лутц, тройной тулуп и тройной аксель. Еще чуть позднее Рудковская вновь проинформировала зрителей о состоянии Семененко.

«Состояние нормальное. Руки, ноги целы. Врачи передают, что он в сознании, уже общается. Его папа, его родители направляются в больницу. Врачи не исключают черепно-мозговую травму и сотрясение. Точно будет известно в конце шоу. Мы постоянно на связи с врачами. Спасибо, что волнуетесь», — заявила супруга Плющенко.

О состоянии своего спортсмена рассказал и его тренер, Мишин.

«Женя пришел в сознание. Он адекватен и чувствует себя лучше. Надеемся, все обойдется», — заявил специалист.

Уже после завершения шоу Рудковская поделилась новыми подробностями о состоянии фигуриста.

«Женя уже общается с врачами, проходит полное обследование, чувствует себя нормально, он на контроле главного врача больницы . Передает всем привет и благодарит за то, что вы все переживаете. Пожелаем ему быстрее вернуться на лед», — рассказала она.

Семененко стал лучшим среди россиян на Олимпийских играх в Пекине. Спортсмену 18 лет, он занимает восьмое место в десятке лучших по итогам двух программ. Такую же позицию фигурист занял на чемпионате мира в Стокгольме в 2021 году. Этот результат, а также пятое место Михаила Коляды позволило сборной России получить третью квоту в мужском одиночном катании на Играх-2022. В 2021 году фигурист также стал золотым медалистом командного чемпионата мира.

Путь Семененко на Олимпиаду в Пекине был сложным. На чемпионате России, который считался главным отборочным турниром на Игры, ученик Мишина занял четвертое место, допустив несколько серьезных ошибок в произвольной программе. Однако Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) приняла решение включить Семененко в состав команды на чемпионат Европы вместо Андрея Мозалева, занявшего на национальном первенстве третье место. В Таллине Семененко шел третьим после короткой программы, однако неудачный произвольный прокат отбросил его на пятую строчку. Он не был включен в основной состав сборной на Игры и стал первым запасным. Но за несколько дней до старта Олимпиады он был вынужден заменить Коляду, чей тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.