«Нет внутренних повреждений»: дата выписки Семененко остается неизвестной

Евгений Семененко выступает с короткой программой мужского одиночного катания за команду «Время первых» в Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске.

Российский фигурист Евгений Семененко, упавший с четверного прыжка и ударившийся головой о лед во время шоу «Союз чемпионов», остается в больнице. У спортсмена диагностировано сотрясение мозга, но не выявлено повреждений внутри черепной коробки.

Заслуженный тренер страны Алексей Мишин рассказал о состоянии своего подопечного, 18-летнего фигуриста Евгения Семененко, упавшего с четверного прыжка на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге и получившего сотрясение мозга.

«Как я уже говорил, обследование не выявило повреждений внутри черепной коробки, — рассказал Мишин.

— В настоящий момент он продолжает находиться в больнице. Сколько он там еще пробудет – неизвестно, но такое состояние требует покоя, лучше – как можно дольше».

Напомним, что 16 апреля во время выступления в шоу Евгения Плющенко его тезка Семененко упал с четверного прыжка, а после падения его голова мотнулась и сильно ударилась о лед.

Фигурист попытался подняться на ноги, но не смог этого сделать сам. В итоге Семененко под аплодисменты собравшихся на трибунах зрителей покинул арену только с помощью медиков и на носилках. Спортсмен был доставлен в больницу, где находится до сих пор.

«Диагноз — сотрясение мозга. У него многочисленные гематомы на голове, но никаких серьезных внутренних повреждений нет», — рассказала ТАСС Татьяна Мишина.

Позже Евгений Плющенко подтвердил, что Семененко получит полный гонорар за выступление в шоу, хотя и не смог закончить свой прокат.

«Дело случая. Все падают, все проходили через это. Если бы он упал на тренировке, никто бы не знал об этом. На тренировках тоже бывают падения. Мы же не просто физкультурой занимаемся, это профессиональный спорт. Мы заплатим Евгению Семененко полноценный гонорар, за который он катался», — рассказал организатор шоу «Спорт-Экспрессу».

«Мы все желаем Жене Семененко скорейшего выздоровления! Мы на связи с Алексеем Николаевичем Мишиным, с врачами и оказываем поддержку! Все будет хорошо!» — написал Плющенко потом в своих соцсетях.

О самом падении в интервью Sport24 рассказала одна из зрительниц шоу, находившаяся в первом ряду.

«Женя взлетел сразу как-то под углом. И упал. Потом попробовал несколько раз встать и упал снова. Я раньше такого не видела и впала в ступор. Реально думала, он поскальзывается. Соседи (корейцы или китайцы), скорее всего, тоже. Просто думала: лучше дальше не катать. Потом Женя вышел на ковер, и его будто повело. Тогда я уже сообразила и вскочила. Соседи тоже. Мы его усадили, — поделилась впечатлениями болельщица.

— Тут же набежали зеваки, Мишин их разогнал. Плющенко возмущался: «Где врачи?». Говорил: «Они обязаны быть тут, рядом, на 2-м этаже». Потом сам снимал Жене коньки, говорил, что так надо, что врачи велели. Из всех, на мой взгляд, он переживал больше всего. Пока это продолжалось, я подошла к месту, где Женя упал. Там не было лужи. Была ближе к углу.

Что касается самого Жени, у него глаза закатывались, неосознанные были. Но в отрубе не был. Выглядело даже будто хотел пойти дальше катать. А когда уже ушел на ковер, будто хотел убежать.

Но это мое впечатление, могу быть не права. Я встала, когда Женя пытался уйти, и мы его на мое место посадили. Потом пришла Соколовская, и его положили на наши места, там рядом ребята из Азии сидели».

Ученик Мишина сверкнул в сезоне-2020/21, когда одержал сенсационную победу в финале Кубка России, благодаря чему пробился на чемпионат мира.

На своем первом мировом первенстве Семененко прыгнул в произвольной программе два четверных прыжка и смог подняться по сумме выступлений с десятого на восьмое место.

В итоге благодаря его и Михаила Коляды выступлениям Россия завоевала третью путевку в мужском одиночном катании на следующий чемпионат мира и Олимпийские игры в Пекине.

Тот сезон Семененко завершил участием в триумфальном для сборной России командном чемпионате мира в японской Осаке.

В нынешнем, олимпийском сезоне Семененко занял третье место на этапе Гран-при Skate Canada, стал четвертым на чемпионате России, хотя и претендовал на большее, финишировал пятым на чемпионате Европы, а в Пекине-2022 принял участие в индивидуальном турнире, где расположился по сумме программ на восьмой строчке, значительно опередив соотечественников Марка Кондратюка и Андрея Мозалева.

При этом на состоявшийся до личных соревнований командный турнир Семененко не поставили ни в короткую, ни в произвольную программы, которые откатал Кондратюк. Так что ученик Мишина не получил золотой медали в составе сборной ОКР.