«Одна ошибка за другой»: как «Барселона» вылетела из Лиги Европы

«Айнтрахт» сенсационно выбил «Барселону» из Лиги Европы, обыграв испанскую команду на «Камп Ноу». После поединка наставник каталонцев Хави признался, что не считает игру неудачной, а также обозначил главную цель клуба на остаток сезона. Бывший тренер «Уфы» Игорь Колыванов в комментарии «Газете.Ru» объяснил, почему «Барселона» проиграла, а также рассказал, чего не хватает команде для завоевания трофеев.

В последних матчах «Барселоне» везет на пенальти в свои ворота. В матче чемпионата Испании против «Леванте», который состоялся 10 апреля, в ворота каталонцев было назначено три 11-метровых удара. Реализовать соперники смогли только два, подопечные Хави в ответ забили три мяча и победили, однако повторить подобный сценарий в Лиге Европы не смогли.

Встреча против «Айнтрахта» началась достаточно бодро – на третьей минуте защитник каталонцев Эрик Гарсия в своей штрафной руками уложил Йеспера Линдстрёма на газон, за что получил желтую карточку, а в ворота Марка-Андре тер Штегена был назначен пенальти. Его реализовал Филип Костич, положивший начало сенсации на «Камп Ноу».

«Барселона» бросилась отыгрывать – для выхода в следующую стадию обеим командам нужна была только победа, первая встреча команд завершилась ничейным результатом – 1:1.

При наличии опасных моментов довести дело до гола каталонцы не сумели, зато на 36-й минуте это получилось у «Айнтрахта». Костич мог сам бить, но немного задержался и свой момент упустил, однако отдал передачу на Рафаэля Борре, который мощным ударом пробил тер Штегена с 20 метров. К концу первого тайма «Барселона» «горела» со счетом 0:2, а трибуны гнали вперед ее соперника – на испанском стадионе внезапно оказалось огромное количество немецких фанатов – около 20 тысяч болельщиков заполнили не только гостевой сектор, но и расположились на центральных трибунах. Такая поддержка придала «Айнтрахту» еще больше сил, на 67-й минуте команда забила третий мяч – дубль оформил Костич, пробивший низом под дальнюю штангу без шансов для голкипера.

«Барселона» начала забивать только за десять минут до конца основного времени. Однако первая попытка была неудачной – Серхио Бускетс после навеса Френки де Йонга поразил ворота «Айнтрахта», но в дело вмешалась система видеопомощи арбитрам (VAR), и гол был отменен из-за офсайда. На 90+1 минуте Бускетс свой мяч все-таки забил, сделав счет 1:3, на десятой минуте добавленного времени арбитр назначил пенальти в ворота «Айнтрахта», который реализовал Мемфис Депай. Однако этих усилий в последние минуты оказалось недостаточно: встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу немецкой команды, которая вышла в полуфинал Лиги Европы.

В последних восьми домашних еврокубковых матчах «Барселона» сумела одержать только одну победу – над киевским «Динамо» со счетом 1:0, также были зафиксированы три ничьих и четыре поражения. Примечательно, что до этого сине-гранатовые не проигрывали на «Камп Ноу» в еврокубках на протяжении 38 игр, 34 из которых завершились победами каталонцев.

Главный тренер «Барселоны» Хави после матча признался, что не считает игру неудачной, отметив, что такой результат – это наказание за совершенные на поле ошибки.

«Нашей героической игры оказалось недостаточно. Сперва они забили с пенальти, а потом шикарным ударом. У нас был контроль мяча, но за ошибки приходится расплачиваться в Лиге Европы. Теперь мы сосредоточимся на чемпионате Испании. Мы сделали все возможное и не считаем эту игру неудачной. Я считаю это очень большим разочарованием, но главная цель — попасть в Лигу чемпионов», — цитирует специалиста Marca.

Главным скандалом матча стало количество болельщиков. Перед игрой немецкие СМИ сообщали, что поддержать команду в Барселоне приехали 30 тысяч фанатов.

В итоге на трибунах оказалось на десять тысяч фанатов «Айнтрахта» меньше, однако не сказаться на «Барселоне» это не могло. Хави, говоря об этом инциденте, отметил, что клуб разбирается с тем, как такое случилось.

«Очевидно, что атмосфера домашнего стадиона нам не помогла, и клуб выясняет, почему это произошло. Это ошибка в планировании и расчетах. Игроки тоже хотят знать, что случилось. Такого нельзя допускать, когда ты играешь дома. Это явный просчет с нашей стороны. Это было больше похоже на финал, где стадион делится пополам между клубами. Однако атмосфера — не оправдание. Проблемы чисто футбольные. Мы допустили слишком много ошибок», — заявил он.

О влиянии и поддержке трибун высказался полузащитник «Айнтрахта» Себастьян Роде, признавшийся, что такое количество фанатов тоже сыграло свою роль в итоговом результате.

«Я невероятно счастлив. Мы сегодня выдали блестящий матч. Когда увидели своих болельщиков на разминке, то по телу побежали мурашки. 10 лет назад мы играли во второй Бундеслиге, а теперь во второй раз добрались до полуфинала Лиги Европы. Мы пытались опекать каждого игрока соперника несколькими футболистами, когда это было возможно. Старались быстро переходить из обороны в нападение», — цитирует Роде пресс-служба УЕФА.

В свою очередь президент испанского клуба Жоан Лапорта пообещал разобраться в произошедшем, поскольку считает такое количество болельщиков соперника на домашних трибунах позором.

«Мы обеспокоены тем, какой позор сегодня произошел. Это не может повторяться. У нас на руках есть почти вся информация о том, как это произошло. Нам нужно время, чтобы обработать эту информацию и принять соответствующие меры», — заявил глава каталонского клуба.

Бывший футболист московского «Динамо» и экс-тренер «Уфы» Игорь Колыванов в комментарии «Газете.Ru» объяснил, с чем связано поражение «Барселоны», и отметил, что до матча в команде была уверенность в победе над «Айнтрахтом», что сыграло негативную роль в матче.

«Начало было ужасное. Видно было, что «Айнтрахт» вышел с огромным желанием бороться, с первых минут они показали, что находятся в хорошей физической форме. На второй минуте «Барселона» сделала такую идиотскую ошибку – нападающий стоит спиной в штрафной площади, высокий мяч идет. Борись просто головой, а ты берешь двумя руками как в борьбе, хватаешь за майку и бросаешь на землю.

Не было видно командной игры, мяч держался плохо. Но нужно отдать должное «Айнтрахту», который на протяжении всего матча играл без боязни, постоянно атаковал соперника, очень здорово оборонялся, очень грамотно, внимательно.

У «Барселоны» было несколько моментов, да, но после первой игры у них уверенность была в голове, что они «Айнтрахт» обыграют без должного настроя, плюс еще 15 матчей, которые они не проигрывали, давно такого не было. Но нужно понимать, что это уже борьба за путевку в полуфинал Лиги Европы. Еще и немецкие болельщики приехали, огромная поддержка была, 30 тысяч. У «Барселоны» сыграл недонастрой, с первых минут они начали терять мяч, неаккуратно с ним работать. Одна ошибка за другой. Это привело к тому, что в отдельных эпизодах немецкая команда была сильнее. Ну и шикарный второй мяч, который сумасшедшим ударом они забили. Перестроиться каталонцы по ходу матча не смогли, все надеялись, что вот-вот «Барселона» прибавит, а нечем было прибавлять. Нет такого, как раньше, когда команда могла пропустить, но забить следом. Плюсом исполнительское мастерство впереди – да, были моменты, но там пас не отдали, там ошибку совершили», — заявил специалист.

Также Колыванов поделился мнением о количестве болельщиков, подчеркнув, что такая поддержка немецкого клуба на испанском стадионе могла сыграть свою роль, однако она не должна была становиться решающим фактором для профессиональных футболистов.

«Недонастрой, да и была неожиданностью сумасшедшая поддержка фанатов [«Айнтрахта»]. Обычно на стадионе пять-семь процентов, десять бывает, один сектор, а тут практически полстадиона фанатов в белых майках. Это могло повлиять, но, в любом случае, ты профессионал, ты выходишь на игру и должен играть. Не будем забывать, что «Барселона» ни разу Лигу Европы не выигрывала, четыре раза, когда играли в полуфиналах, все матчи они проиграли. Не буду говорить, что это злой рок, но это факт», — заявил он.

Экс-футболист похвалил нынешнего главного тренера каталонцев Хави за поставленную игру и рассказал, чего сейчас не хватает команде, чтобы выигрывать трофеи.

«Хави нужно отдать должное. Есть командная игра, не будет брать вчерашний матч, но у команды уже есть лицо. Да, может, нет таких ярких звезд, как в других клубах, но комбинационный футбол, футбол, который нравится болельщикам, он потихонечку поставил. Но, чтобы выигрывать трофеи, нужны звезды большой величины. Как в «Ливерпуле», как в манчестерских клубах, как в «Баварии». Хотя немецкая команда тоже «Вильярреалу» уступила, играла второй матч с подавляющим преимуществом, но пропустила в концовке и вылетела из Лиги чемпионов. В любом случае, лицо у «Барселоны» будет – есть хорошая молодежь, которая прогрессирует. Понятно, что не просто играть с «Атлетико» и «Реалом», но большую конкуренцию «Барселона» составить может. Команда неплохая, моментами играет очень здорово, но не хватает завершения. Того же Суареса, когда он был исполнителем, я не говорю уж про Месси. Молодежь есть, но она еще «зеленая», — заключил он.