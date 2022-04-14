На кону «Золотой мяч» Бензема: почему «Реал» рискует проиграть «Ман Сити» в Лиге чемпионов

После завершения ответных четвертьфинальных матчей в Лиге чемпионов остались по две английских и испанских команды, и теперь в полуфиналах нас ждет еще два противостояния АПЛ с Ла Лигой. «Газета.Ru» оценивает перспективы в сражениях «Ман Сити» с «Реалом» и «Ливерпуля» с «Вильярреалом».

Отличная компания

Неделя в Лиге чемпионов выдалась супердраматичной. Даже в единственном матче, который, по большому счету, ничего не решал, была интрига. Португальская «Бенфика» смогла не проиграть «Ливерпулю» в ответной встрече на «Энфилде» (3:3), хотя с точки зрения суммы матчей (4-6) эта ничья ей ничего и не дала.

А вот у всех остальных было невообразимо жарко. Английский «Челси» устроил невероятный камбэк в Мадриде против «Реала», которому уступил дома с вроде бы безнадежным счетом 1:3.

Тем не менее на «Сантьяго Бернабеу» подопечные Томаса Тухеля повели со счетом 3:0 и могли провести четвертый мяч, прежде чем Родриго с гениального паса Луки Модрича перевел встречу в овертайм, где Карим Бензема сделал свое дело.

«Вильярреал», вопреки всем прогнозам, смог удержать добытый дома минимальный перевес (1:0) над самой мюнхенской «Баварией», отыгравшись в концовке в ответ на гол Роберта Левандовски.

Ну а испанский «Атлетико» устроил фирменные боевые действия по конспектам своего главного тренера Диего Симеоне в ответном поединке с «Манчестер Сити», едва не лишив парней Хосепа Гвардиолы путевки в полуфинал. Но все же гол Кевина де Брейне, забитый в первом матче, так и остался единственным в противостоянии.

Теперь нас ждут две интересные дуэли в полуфиналах, хотя послужные списки у команд очень разные, а по статусу в современном футболе «Вильярреал» уступает остальным участникам квартета сильнейших команд Европы в сезоне.

Лучшим достижением в Лиге чемпионов для команды из 40-тысячного испанского городка является та же стадия. В полуфинале ЛЧ «Желтая подводная лодка» играла в кампании-2005/06 и тогда была очень близка к финалу. Уступив лондонскому «Арсеналу» в первом матче со счетом 0:1, «Вильярреал» в самой концовке второго получил право на пенальти, но Хуан-Роман Рикельме не сумел переиграть Йенса Леманна.

В отличие от остальных участников полуфинала этого сезона, «Вильярреал» никогда не был чемпионом своей страны, лишь раз (в 2008 году) став серебряным призером Ла Лиги.

На контрасте его соперник «Ливерпуль» 19 раз первенствовал в чемпионате Англии, а главный клубный турнир Европы брал шесть раз!

«Манчестер Сити», несмотря на долгую историю, свои самые славные времена стал переживать как раз в настоящем, после покупки арабскими шейхами, но в Лиге чемпионов максимум добирался до финала, и было это в предыдущем розыгрыше. Зато на счету «горожан» семь титулов чемпионов страны, пять из которых выиграны уже в ХХI веке.

Ну а мадридский «Реал» — самый титулованный клуб континента. На счету «сливочных» 13 Кубков чемпионов, а также 37 национальных испанских титулов!

«Ливерпуль» — «Вильярреал»

Если рассуждать о статусах, то «Ливерпуль», конечно же, будет практически безоговорочным фаворитом в своей дуэли с «Вильярреалом», и удивляться тут не приходится.

Юрген Клопп уже доводил «красных» до всех возможных вершин, но и сейчас в его распоряжении команда, находящаяся в самом прайме.

В Англии после не самого удачного начала сезона мерсисайдцы подтянулись, практически отыграли у «Ман Сити» довольно большой отрыв и сейчас, даже несмотря на отставание в одно очко, многими считаются фаворитами.

Но в АПЛ «Ливерпуль» еще ждут сложные матчи, и там идет борьба за очки, а в Лиге чемпионов в полуфинале все решит двухматчевое противостояние, где английская команда просто значительно сильнее своего соперника.

Испанцы проигрывают сравнения во всех линиях, ну а Мохамед Салах, который и без того проводит блистательный сезон, будет дополнительно мотивирован еще и неудачами в сборной. Египет и проиграл Кубок Африки, и не попал на чемпионат мира, так что вингеру очень нужен Кубок чемпионов.

Тем не менее команда Унаи Эмери точно не будет подарком. К тому же «субмарина» уже не претендует на топ-4 во внутреннем первенстве, до топ-6 и Лиги Европы дотянуться будет тоже непросто. Так что вся мотивация у «Вильярреала» будет именно на Лигу чемпионов.

Все ждали полуфинала «Ливерпуль» — «Бавария», и Клоппу не стоит забывать, что Эмери смог нейтрализовать большинство сильных сторон немецкого флагмана. Если «Ливерпуль» окажется в неудобной для себя ситуации, ему будет непросто вывернуться.

Вот только кажется, что «Ливерпуль» посильнее нынешней «Баварии» и остановить лихую дружину Клоппа будет гораздо-гораздо труднее. Но в любом случае очень многое определит первый матч, который пройдет на «Энфилде». Он, по крайней мере, задаст противостоянию вектор.

«Манчестер Сити» — «Реал»

В другом полуфинале встретятся признанные фавориты, которые к тому же являются и лидерами своих национальных первенств. Причем «Реал Мадрид» чемпионом будет наверняка, поскольку опережает «Барселону» на 12 очков (при игре в запасе у каталонцев). Разбазарить такой отрыв за семь туров практически невозможно.

«Сити» же свой гандикап перед «Ливерпулем» уже растерял и в личной встрече вообще мог утратить лидерство, хотя и был ближе к победе. Подопечные Хосепа Гвардиолы дважды вели в счете, но мерсисайдцы все же свели игру к ничьей — 2:2.

На внутренней арене на Туманном Альбионе вся борьбе еще впереди, однако «королевскому клубу» это вряд ли даст преимущество — Карло Анчелотти и его подопечным самим нужно играть на максимум, так как «Барса» под руководством Хави в чемпионате вообще еще не проиграла ни разу и давно не знает осечек.

И в целом именно «Сити» выглядит фаворитом. Не сказать, чтобы у Гвардиолы совсем не было проблем с составом, но практически во всех линиях укомплектованы «горожане» на экстрауровне. Да, Пепу по-прежнему нужен центрфорвард, но он прекрасно выстроил игру с «ложной девяткой», которую к тому же могут исполнять и Габи Жезус, и Рахим Стерлинг, и Фил Фоден, и даже Бернарду Силва. Хотя последний нужен в другой роли.

У мадридского «Реала» свои проблемы, и главная из них — возраст. Все лидеры команды, кроме Винисиуса Жуниора, игроки очень возрастные. Тибо Куртуа, конечно, находится в праймовом для вратаря возрасте, но Кариму Бензема и Луке Модричу на двоих уже за 70.

И хотя им это совсем не мешает, защитная линия «сливочных» выглядит откровенно не соответствующей уровню клуба. В полуфинале с «Челси» в дополнительное время рядом с Давидом Алабой в четверке оборонцев располагались по краям Марсело и Лукас Васкес, а второго центрального играл Даниэль Карвахаль. Он и так уже заметно сдал, а на этой позиции не выступал, наверное, вообще никогда в жизни.

Да, Эдер Милитао отбыл дисквалификацию, и его возвращение в пару к Алабе усилит «Реал», но проблемы на краях остаются. Справа тандем Карвахаль — Васкес не внушает доверия, а слева Ферлан Менди, как оказалось, может провалиться в решающей игре.

Обе стадии плей-офф «Реал» прошел с надрывом. В обоих противостояниях уже в середине второго тайма ответной домашней встречи он был на грани пропасти. Да, «ПСЖ» и «Челси» — топовые соперники. Да, команда Анчелотти в обоих случаях возрождалась, как птица феникс. Но «Ман Сити», пожалуй, еще сильнее, а по заказу воспрянуть в третий раз может и не удаться.

Так что англичане все-таки выглядят фаворитом и в этой паре, однако есть еще один фактор. Это перфекционизм Гвардиолы. Каталонский наставник «Сити» из года в год в решающих играх придумывает какие-то сложные идеи под конкретных соперников, знакомя с ними команду во время недельного цикла подготовки. И, как правило, это ломает прекрасно работающий механизм.

Так было уже много раз, Гвардиола сам шутит об этом, но продолжает хождение по граблям.

Учитывая видимую уязвимость «Реала» при неоспоримом классе и характере команды, умеющей выбираться из безнадежных ситуаций, соблазн ударить в какую-нибудь из болевых точек посильнее будет для Пепа огромным. Что-то подобное попытался в первом матче четвертьфинала сделать Томас Тухель, и «Челси» получил 1:3 на «Стэмфорд Бридж».

Все это накладывается на неудачи Гвардиолы в Лиге чемпионов. Он брал этот турнир трижды с «Барселоной», но после не добивался успеха ни с «Баварией», ни с «Ман Сити», обладая для этого вроде бы всеми возможностями. С немцами он ни разу не добрался до финала, всякий раз вылетая на полуфинальной стадии, а с англичанами даже в полуфинал не проходил, пока не оказался там в прошлом сезоне. Тогда «Сити», будучи фаворитом, проиграл финал «Челси».

А оппонентом будет Анчелотти, не являющийся тактическим гиком, но блестяще умеющий использовать сильные стороны своих футболистов, которые за него к тому же всегда горой.

В общем, дуэль «Сити» и «Реала» будет противостоянием не только футболистов экстра-класса, но и столкновением тренерских идей и характеров. Все настолько плотно и трудно прогнозируемо, что все могут решить какие-то нюансы и совсем уж мелочи. Но от этого даже интереснее.

При этом противостояние может свестись к тому, что «горожанам» будет необходимо остановить связку Модрича и Бензема, который набрал фантастическую форму и очевидно идет за «Золотым мячом». У англичан есть шанс перебежать ему дорогу.