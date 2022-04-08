«Специалист мирового класса»: Авербух объявил о начале тренерской карьеры

Серебряный медалист Олимпийских игр 2002 года по фигурному катанию, продюсер и хореограф шоу «Ледниковый период» Илья Авербух объявил в интервью «Газете.Ru», что начал тренерскую карьеру. Тренер Александр Мишин сказал, что Авербух является специалистом мирового уровня, а заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отметила, что у него везде все получается, потому что он талантливый человек.

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух в интервью «Газете.Ru» объявил о начале тренерской карьеры.

«Я начал вести достаточно активную для себя тренерскую работу — вместе с Еленой Масленниковой (известная хореограф-постановщик, соавтор ледовых проектов Авербуха с 2006 года — «Газета.Ru»).

У нас открылась школа танцев на льду, которая базируется на катке «Вдохновение», — это каток школы Нины Михайловны Мозер.

Сейчас мы набираем детей в юниорские танцы на льду, и я начинаю достаточно серьезно заниматься еще и тренерской деятельностью, что, наверное, будет откровением для многих.

Конечно, это никак не должно сказаться на моих проектах и на продюсировании. Я еще раз подчеркну, что в этой школе я работаю не один — есть еще Елена Масленникова. Но да, это действительно будет уже не кураторство с моей стороны, а полноценная тренерская работа», — сказал Авербух.

Также хореограф-постановщик рассказал, по какому графику работает в настоящее время:

«Тренировки начинаются рано — в 8.00 утра. На каждое утреннее занятие с 8.00 до 10.00 я еду работать тренером, а потом уже окунаюсь в другую, обычную работу.

Конечно, тренерская деятельность требует не только два часа в день, но сейчас я работаю в таком режиме», — подытожил Авербух.

Экс-фигуристка Катарина Гербольдт, выступавшая в женском одиночном катании, заявила, что у Авербуха все получится, отметив, что он является многогранным и очень идейным человеком.

«У него есть небольшой опыт в тренерской карьере. Они открывали школу с Ириной Лобачевой. Они начинали вместе работать.

Он много и успешно работает в «Ледниковом периоде». Авербух — многогранный и очень идейный человек.

Авербух сказал в интервью нам, что тренирует пока лишь два часа с утра — с 8 до 10, сколько времени займет тренерское развитие в таком случае? Сложно ответить на этот вопрос. Каждый тренер ставит свои задачи. Кому-то на это нужен час, а кому-то десять часов», — заявила Гербольдт.

Известный тренер Людмила Великова считает, что это прекрасная новость.

«Я впервые от вас это слышу. Это прекрасно. Талантливый человек, что может быть лучше?! Он тренирует лишь по два часа в день, сколько займет его тренерское развитие в таком случае? А кто же его знает?! Мне кажется, он уже тренер после такого взлета как спортсмена. Он потрясный постановщик. К нему сейчас валом повалят», — сказала Великова.

Тренер Алексей Мишин признался, что с трудом находит ответ на вопрос о тренерских задатках Авербуха.

«Перед нами специалист мирового класса», — добавил он.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что у Авербуха все получится в тренерской карьере.

«У него везде получается, потому что он талантливый человек.

Какой бы совет могла дать? Советы дают тогда, когда их спрашивают. А он у меня совета не спрашивал — правильно делает», — заявила она в беседе с «Чемпионатом».

Также верит в успех Авербуха и призер Олимпийских игр Александр Жулин.

«Он хороший специалист и очень хороший хореограф – все это совместится в одно целое. Самое главное, чтобы, когда Авербух будет работать со спортсменами, им было где выступать», — сказал Жулин «Чемпионату».

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка в беседе с РИА «Новости» поддержала решение Авербуха, заявив, что конкуренция является двигателем прогресса.

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко назвала условие, при котором у Авербуха получится карьера тренера.

«Если он будет так же увлечен и вкладываться, как он вкладывается в постановку шоу, то почему нет? А шоу у него получаются неординарные, очень интересные, очень качественно выполненные, с интересными задумками. У него богатый опыт в постановке очень удачных программ: они всегда с интересными находками, со смыслом и определенной изюминкой», — заявила она.