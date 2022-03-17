«Нельзя свои недоработки сваливать на арбитров»: новый скандал с судейством в РПЛ

21-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ) выдался богатым на судейские скандалы. Сразу два клуба — «Спартак» и «Рубин» — выразили недовольство работой главных арбитров своих матчей. Ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин в комментарии «Газете.Ru» объяснил, чем могут быть вызваны такие нападки на судей в чемпионате России.

«Рубин»

В 21-м туре чемпионата России казанский «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого потерпел поражение от «Ростова», который проводил первый матч после возвращения на пост главного тренера Валерия Карпина. Встреча закончилась со счетом 2:1. С 19-й минуты казанцы играли в меньшинстве из-за удаления Виталия Лисаковича.

Слуцкий, который известен давними конфликтами с различными арбитрами, во флеш-интервью жестко раскритиковал работу главного судьи матча Виталия Мешкова, используя при этом даже ненормативную лексику.

«Ну такое судейство… Я понимаю, что у нас ЭСК нет и руководителя судейского комитета. Но это просто безобразие. Что творит Мешков… В том году он руки не подал, сегодня он просто выходит и убивает команду. Или он профнепригоден, и его надо нахрен вообще дисквалифицировать. Или, ***, [обвинить] в предвзятости.

Даже не будем брать эпизод с красной карточкой Лисаковичу. Эпизод: Сильянов фолит на Кварацхелии, срывает атаку — он не показывает отложенную вторую желтую карточку. В конце два угловых — он показывает от ворот, дает желтую карточку Кварацхелии. Ни один фол он не свистит — в нашу сторону свистит все. Это просто безобразие. И так сложные времена, и так мы всеми силами пытаемся сохранить команды, футбол, какой-то зрительский интерес. И тут, ***, судьи у нас снова выходят на авансцену», — заявил Слуцкий.

Специалист добавил, что именно такие люди, как Мешков, губят российский футбол.

«Мешков — это вообще просто пародия на судью, и человек, которого нельзя подпускать, и уж тем более в столь сложные времена, когда все команды борются с огромным количеством проблем и пытаются хоть как-то сохранить и интригу, и чемпионат, и уровень, и все остальное. И вот выходят такие короли, которые: «О, классно, ЭСК уехала, этот уехал — а я буду творить все, что хочу». Вот такие, как Мешков, и губят наш футбол, ***, а не футболисты «зажравшиеся», не тренеры или еще кто-то. По крайней мере, мы искренне и честно делаем свое дело в отличие от этих людей», — заключил он.

После матча «Рубин» направил в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) заявление с просьбой разъяснить ряд решений Мешкова. В частности, казанцы обратили внимание на эпизод с неназначенным пенальти за игру рукой на 11-й минуте встречи. Клуб также попросил дать оценку работе арбитра

«13 ошибочных или спорных судейских решений против одной из команд за матч достаточно, чтобы посчитать судейство либо неквалифицированным, либо предвзятым», — отмечено в заявлении.

При этом Комитет по этике Российского футбольного союза намерен рассмотреть высказывания Слуцкого в адрес Мешкова. Заседание состоится 24 марта. Также после матча уже в подтрибунном помещении человек в экипировке казанского клуба нецензурно оскорблял помощника главного арбитра Валентина Мурашова, о чем сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорянц. Делегату, который присутствовал на матче, не удалось идентифицировать оскорблявшего.

«Мы запросили запись с камер видеонаблюдения, на сегодня она не была готова, поэтому попросили «Рубин» снова предоставить запись и письменное объяснение с именем человека. Заседание по этому вопросу отложено до следующего раза», — сказал Григорьянц.

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин, комментируя эмоциональную речь Слуцкого, выразил мнение, что таким образом специалист оправдывает неудачи своей работы – «Рубин» идет на десятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и имеет в активе 25 баллов. Также экс-игрок убежден, что тренер не сможет избежать дисквалификации.

«Здесь больше эмоции. Понятно, у тренера, который ставил задачи, у которого не получается в чемпионате сейчас, возникли проблемы, уехало много игроков. Это недоработка руководства команды, самого тренера, и списывать все на судей – это эмоциональные и даже оправдательные действия Слуцкого.

Он обязан [быть дисквалифицированным]. Если он использует это в качестве оправдания некачественной игры команды и результата, то он обязан за это отвечать. Потому что он ставит пятно на все судейское сообщество и на руководство Российского футбольного союза, которое руководит судейством. Однозначно, я даже не сомневаюсь, что так и будет (что Слуцкого дисквалифицируют. – «Газета.Ru»). Нельзя недоработки свои и руководства сваливать на судей, никогда. Наши судьи – хорошие судьи, никогда предвзято не действуют. Бывают ошибки по разным причинам, но чтобы так с ним кто-то сводил счеты или еще что-то – нет. Это оправдание своей неудачной работы в клубе», — отметил Гладилин.

«Спартак»

После высказывания Слуцкого московский «Спартак» в своем Telegram-канале пригрозил записать с «Рубином» «дисс на судей».

«Еще один такой тур, и мы реально дропнем этот трек», — говорится в сообщении пресс-службы.

21-й тур стал скандальным не только для Слуцкого с «Рубином», но и для столичного клуба, который со счетом 2:1 проиграл «Краснодару». При этом по ходу матча главный арбитр Евгений Кукуляк отменил два гола красно-белых и назначил спорный пенальти в ворота Александра Селихова. 11-метровый удар реализовал Эдуард Сперцян, и этот гол стал победным для «Краснодара». После встречи работу судейской бригады раскритиковали жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова, капитан команды Георгий Джикия, спортивный директор клуба Лука Каттани.

«Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию по поводу работы Кукуляка, и уже получил ответ – ЭСК РФС признала, что два гола были не засчитаны верно, а вот пенальти, который и принес «быкам» победу, был назначен ошибочно.

«Игрок «Спартака» Кристофер Мартинс при попытке сыграть в мяч не дотянулся до него, а атакующий игрок «Краснодара» Эдуард Сперцян, который пытался произвести удар по воротам, совершил контакт с ногой соперника вскользь в тот момент, когда она уже находилась на газоне. По мнению большинства членов ЭСК, нарушения правил игры со стороны игрока «Спартака» не было, и судье следовало продолжить игру», — указано в сообщении ЭСК.

Однако Салихова таким вердиктом осталась недовольна. По ее мнению, в матче были спорные моменты, которые оказались трактованы неправильно.

«Готовы подарить арбитру и всей бригаде VAR очки, чтобы в следующий раз работали только в них и не допускали такого беспредела. Очень хотелось узнать мнение экспертов об игре плечом Кофрие и получить расшифровку момента с игрой рукой «Краснодара» до руки Николсона. Но положение не дает разбирать такие эпизоды.

Значит, судейский беспредел будет продолжаться? Давайте менять положение! Игрокам и болельщикам надо разъяснять все моменты и растолковывать все правила!» — приводит слова Салиховой «Спорт-экспресс».

Гладилин, в свою очередь, отметил, что высказывания людей из «Спартака» — это такая же история, как и со Слуцким. По его мнению, неудачную работу команды и руководства пытаются прикрыть судейством.

«Это тоже самое. Идут недоработки. Джикия – капитан команды, команда идет на девятом месте. Салихова – руководитель этой команды, и они ищут оправдание в каких-то судейских ошибках. Тоже самое, что и Слуцкий, одна и та же система. Свои недоработки они прикрывают судейством, не так их судят. Но это все давно уже пройденный этап», — заявил он.