Катар еще не потерян: CAS оставил в силе отстранение российского футбола

Главный тренер сборной России Валерий Карпин и игрок сборной России Вячеслав Караваев в матче 10-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными Хорватии и России, 14 ноября 2021 года

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) оставил решение об отстранении от участия в еврокубках российских футбольных клубов в силе. При этом вердикт по апелляции Российского футбольного союза (РФС) является промежуточным и не относится к сборным.

Журналист Associated Press Грэм Данбэр сообщил, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) оставил в силе решение УЕФА об отстранении российских клубов от участия в еврокубках из-за событий на Украине, где вооруженные силы Российской Федерации проводят спецоперацию.

Журналист написал в своем Twitter, что вынесенный вердикт — промежуточный и не относится к национальной сборной России и ее отстранению со стороны ФИФА от стыковых отборочных матчей к чемпионату мира — 2022 в Катаре.

Информация от Данбэра опередила официальный пресс-релиз на сайте Спортивного арбитражного суда, который появился чуть позже. Из него стало известно, что сами разбирательства по всем вопросам на самом деле продолжаются.

В данный же момент CAS отказался по ходатайству юристов Российского футбольного союза приостановить действие отстранения на время процесса.

Напомним, УЕФА и ФИФА вынесли 28 февраля совместное решение об отстранении российских клубов и сборных от участия во всех международных турнирах, после чего РФС подал апелляцию и запросил у CAS процедуру ускоренного рассмотрения вопроса.

Это связано с тем, что матчи московского «Спартака» в плей-офф Лиги Европы и мужской сборной России в стыках за попадание в финальную часть мундиаля должны пройти в марте.

Кроме того, был подан запрос на заморозку решения УЕФА и ФИФА на время разбирательств панели Спортивного арбитражного суда, и если бы он был удовлетворен, то российские клубы и сборные смогли бы продолжить выступления на международной арене до вынесения окончательного вердикта. Однако этого не случилось.

Еще важно, что дело рассмотрят не в ускоренном порядке. Дата заседания на данный момент еще не назначена. Вероятно, окончательное решение будет не раньше середины апреля.

Однако разбирательство в CAS по ходатайству РФС еще продолжается, так как решение арбитража касается пока что только клубов и матчей сборной в турнирах под эгидой УЕФА (Лига наций, отбор к Евро). Существует вероятность, что национальная команда страны еще сможет принять участие в стыковых матчах за попадание на ЧМ даже до вынесения окончательного вердикта. Решение по приостановке отстранения сборной России ожидается в конце текущей недели, сказано в пресс-релизе CAS.

24 марта она должна была в «Лужниках» принять в полуфинале своей стыковой группы команду Польши. На данный момент по решению ФИФА подопечным Валерия Карпина засчитано техническое поражение, а поляки ждут в финале турнира победителя пары Швеция — Чехия.

При этом что шведская, что чешская сборные не очень довольны таким решением и считают, что польская команда не должна проходить первую стадию без борьбы, а Россия в полуфинале должна быть заменена другим соперником.

А вот в своем нежелании встречаться с российской сборной все три соперника по стыковому квартету были солидарны. Они объявили, что не выйдут на поле, еще до решения ФИФА об отстранении. Не устраивало их даже проведение матчей на нейтральном поле, куда сначала были перенесены игры нашей сборной из Москвы (финал также должен был изначально пройти в России, если бы команда Карпина обыграла Польшу).

Не до конца понятно, как соперники воспримут решение CAS, если российской национальной команде все-таки разрешат участвовать в стыках.

Правда, пока настрой арбитражного суда не выглядит особенно дружелюбным. Другое дело, что решения об ускоренном рассмотрении и приостановке действия санкций — это одно, а вот вопрос правомерности наказания — совсем иное.

Тут уже не будет места для личного отношения, а сыграют исключительно юридические нюансы. Фактически CAS будет разбираться, имели ли право УЕФА и ФИФА отстранить российские клубы и сборные из-за ситуации на Украине или нет.

При этом «Спартак» уже вряд ли выступит в Лиге Европы в нынешнем сезоне в любом случае, даже если решение будет положительным. Красно-белые должны были играть с немецким «РБ Лейпцигом» в 1/8 финала 10 и 17 марта, а к моменту вынесения решения в турнире уже вовсю будет идти четвертьфинальная, если не полуфинальная стадия.

Так что команда Паоло Ваноли в лучшем случае получит какую-то финансовую компенсацию за моральный ущерб.