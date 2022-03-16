Все дело в деньгах: почему Премьер-лиге не нужен мораторий на вылет

Клубы Российской премьер-лиги планируют выдвинуть на исполком Российского футбольного союза предложение по введению моратория на вылет из РПЛ в нынешнем сезоне. Также рассматривается вариант расширения лиги. «Газета.Ru» рассказывает, почему эта идея может привести к неоднозначным результатам.

Мораторий на вылет и расширение лиги

Клубы Российской премьер-лиги договорились о введении моратория на вылет из РПЛ. Совещание проходило в режиме онлайн, а теперь 22 марта этот вопрос должен обсуждаться на общем собрании клубов лиги. Оно ожидается в очном формате, так как в Россию к этому времени уже должен вернуться глава РПЛ Ашот Хачатурянц, находящийся за границей.

Кроме того, на повестку будут выдвинуты вопросы расширения элитного дивизиона отечественного футбола и фиксации курса евро в сложившейся кризисной экономической ситуации.

После этого все решения клубов будут выдвинуты на заседание исполкома Российского футбольного союза, которое пройдет уже 23 марта. Если комитет по проведению соревнований утвердит предложения, то в регламент будут внесены изменения.

Борьба за деньги

При голосовании за мораторий на вылет «за» выступили десять клубов. Против были, по информации «РБ-Спорт», санкт-петербургский «Зенит», московские «Динамо» и ЦСКА, «Сочи», а также один неназванный клуб (предположительно «Локомотив» или «Краснодар»). Представитель «Спартака» в рабочем совещании участия не принимал и потому в голосовании не участвовал.

Картина выходит интересная. Большинство за то, чтобы ввести мораторий, но против поголовно высказываются все ведущие российские клубы, которых просто меньше количественно.

Позиция «Спартака», впрочем, тоже не вызывает сомнений. Руководство красно-белых последовательно заявляет, что РПЛ необходимо сокращать, чтобы поднять уровень футбола в стране, и ситуация, при которой худшие клубы лиги сохранять прописку в турнире, с этой позицией никак не коррелирует.

Логика, которой руководствуются голосующие за мораторий на вылет, понятна. Ситуация, когда экономика страны оказалась под масштабными санкциями из-за спецоперации вооруженных сил РФ на Украине, российские клубы и сборные лишились права участвовать в международных турнирах, а Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам в одностороннем порядке приостановить до конца сезона действие контрактов с клубами, выглядит форс-мажорной.

Форс-мажор это, в принципе, единственное, что может оправдать смену регламента по ходу сезона.

Вот только решение, якобы направленное на спасение отечественного футбола, на самом деле ему никак не помогает. Клубы, которые могут оказаться в Олимп-ФНЛ, сплошь находятся на госфинансировании и вполне закономерно переживают, что могут его лишиться.

В нынешних обстоятельствах регионам придется урезать бюджеты, и футбол может оказаться как раз той нагрузкой, от которой решат избавиться. Особенно футбол, не приносящий результата.

Мораторий же от вылета позволит продолжать рассчитывать на финансирование под задачи в новом сезоне, когда все начнется с чистого листа.

В этом плане клубы, которые выступают против, находятся в безопасности. Их кризис, конечно, тоже затронет и потреплет, но прекращение нормального функционирования им никак не грозит.

Общее благо или личный интерес

Проблема восприятия волеизъявления большинства клубов РПЛ в том, что озвученные причины диссонируют с теми, которые видятся реальными.

Так, сейчас клубы лиги говорят о том, что из-за массового отъезда легионеров команды оказались в неравных условиях, и это нарушает спортивный принцип.

Действительно, легионеров у команд разное количество, и не все клубы их лишились. «Краснодар», например, покинули все иностранные футболисты, а вот «Спартак», «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА на данный момент сохранили составы полностью. Неравенство действительно присутствует.

Однако достаточно ли этого, чтобы отменять вылет? Вот так взять и разом убрать по ходу сезона два вылетающих напрямую места и двух участников стыковых матчей.

Если клубы РПЛ, как они говорят, заботятся о российском футболе, а не исключительно о личных интересах, то почему тогда они не смогли договориться по позиции по поводу команд Олимп-ФНЛ?

Понятно, что сторонники моратория в целом выступают за расширение элитного дивизиона, так парочка команд из второй по статусу лиги сможет подняться в классе.

Но утвержденного решения по этому вопросу от команд РПЛ до сих пор нет, и главное, для них именно свой мораторий. Если же расширить лигу не удастся, то можно просто сделать в этом сезоне РПЛ закрытым клубом. Тогда из ФНЛ не поднимется вообще никто.

Тут нарушение спортивного принципа явное, и с моральной точки зрения позиция элитных команд откровенно слаба. РФС вряд ли пойдет на такое. Но разве она так уж сильнее при моратории на вылет и расширении до 18-ти команд?

Что это будет означать? Что из РПЛ никто не вылетит, а две лучших команды Олимп-ФНЛ, как и должны были, повысятся в классе. Но как быть с третьим и четвертым местами, которые вообще-то получали шанс в стыковых матчах?

Их возможный промоушен просто отменяется? Сейчас «Оренбург» и воронежский «Факел» ушли в небольшой отрыв. Допустим, они удержат лидерство. Тогда «Алании», «Торпедо», «Нефтехимику», «СКА-Хабаровску», «Балтике» и «Енисею», реально борющимся за топ-4, можно больше не играть?

А ведь есть еще и спортивный принцип в РПЛ. Утверждение моратория на вылет из элиты ведет к потере мотивации командами из нижней части таблицы, что может реально повлиять на борьбу за титул и медали.

Всем претендентам на высокие места еще предстоит много матчей с борцами за выживание, и ничего хорошего в таком раскладе не будет.

Странные предложения

На фоне сложившейся ситуации возникают и совсем уж странные предложения. Так, в прошлом отличный футболист и успешный тренер, а ныне депутат Валерий Газзаев представил очередной проект Объединенной лиги, которым он грезит уже много лет.

Раньше он хотел объединения российских и украинских клубов в один чемпионат, но теперь это, само собой, невозможно.

На этот раз Газзаев предлагает взять клубы из стран ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия, Молдавия и Узбекистан) и создать лигу на 40 команд с двумя зонами по территориальному принципу.

Кроме того, от него, а также от ряда действующих российских футбольных функционеров звучат идеи по сокращению числа или даже полному отказу от легионеров, которые «не делают наш футбол лучше» (особенно тренеры).

Правда, такая лига не учитывает важного фактора: ФИФА и УЕФА крайне негативно относятся ко всяким объединениям разных стран в один чемпионат. Из-за этого так и не материализовались проекты вхождения шотландских «Селтика» и «Рейнджерс» в АПЛ, а также Объединенный чемпионат БеНиЛюкса.

Понятно, что сейчас у ФИФА и УЕФА Россия в опале, но это не повод сжигать мосты, ведь планируется, что в мировую футбольную семью мы все-таки будем приняты обратно.

Что до легионеров, то искусственная изоляция от мира вряд ли приведет к росту качества футбола в национальном чемпионате. До сих пор именно при качественных иностранных футболистах в составе российские команды добивались серьезных результатов в Европе. И рядом с ними прогрессировали отечественные игроки.

В любом случае, исполком РФС 23 марта будет иметь очень важное значение, поскольку может задать вектор развития российскому футболу на ближайший период. И от принятых решений во многом зависит, пойдет он вверх или продолжит стагнировать.