«Шансы оспорить решение ФИФА очень высокие». Может ли Россия пробиться на чемпионат мира в Катаре

Игроки сборной России после окончания матча 10-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными Хорватии и России, 14 ноября 2021 года

ФИФА объявила, что сборная Польши автоматически выходит в финал отборочного этапа чемпионата мира — 2022, а российская команда окончательно отстранена от участия, хотя ранее рассматривался вариант перенести эту игру на июнь. Спортивный юрист Евгений Морозов в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, почему это решение ФИФА юридически не может вступить в силу, высоко оценил шансы оспорить его в CAS, а также заявил, что результат матча Польши с другой командой может быть аннулирован.

Международная федерация футбола (ФИФА) официально объявила о том, что стыковой матч за право выхода на чемпионат мира — 2022 между сборными России и Польши не состоится, а победа будет автоматически присуждена «белым орлам».

Ранее сообщалось, что эту игру планируют перенести на июнь, когда ситуация в мире может измениться, однако в польских СМИ это вызвало серьезное негодование. В итоге ФИФА все-таки заявила об отмене стыкового матча, хотя и задержала это решение на четыре дня по сравнению с запланированными сроками. Теперь поляки без борьбы выходят в финал отбора, где должны сыграть с победителем пары Чехия — Швеция.

Такое решение стало в принципе возможным из-за того, что 28 февраля ФИФА совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявили о том, что сборные России и российские футбольные клубы отстранены от участия в турнирах, которые проводятся под эгидой организаций. Таким образом, пострадала не только мужская сборная России, которая лишилась шансов попасть на мундиаль в Катаре, но и московский «Спартак» — единственный клуб из России, продолжавший выступление в Лиге Европы. Команда должна была сыграть в 1/8 финала против немецкого «РБ Лейпциг», который возглавляет экс-тренер красно-белых Доменико Тедеско.

Российский футбольный союз (РФС) с такими санкциями не согласился и направил апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). 8 марта CAS сообщил, что зарегистрировал заявление РФС по поводу решений ФИФА и УЕФА. В апелляции Российский футбольный союз просит CAS отменить оспариваемые решения и восстановить все российские команды и клубы в праве участвовать в турнирах под эгидой организаций. РФС также подал ходатайство о приостановлении исполнения каждого обжалуемого решения.

Спортивный юрист Евгений Морозов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что решение ФИФА об отстранении сборной России и автоматическом проходе Польши в финал отбора не может вступить в силу, пока Спортивный арбитражный суд не разберет апелляцию.

Если итоговое решение CAS будет положительным для России и ее восстановят в правах, а матч между Польшей и Чехией/Швецией к тому времени будет сыгран, то результат этой встречи просто аннулируют.

«Международная федерация футбола издала решение, которое подлежит обжалованию. С учетом того, что РФС подал жалобу в Лозаннский суд, на сегодняшний день решение ФИФА юридически еще не вступило в законную силу — до тех пор, пока апелляция не будет удовлетворена или не удовлетворена Лозаннским судом.

Если CAS скажет, что решение ФИФА является нелегитимным и удовлетворит апелляцию РФС, а до момента вынесения решения будут сыграны какие-то матчи, они будут подлежать аннуляции, и у сборной России будут шансы сыграть в соответствии с регламентом и календарем чемпионата.

Регламент отбора на чемпионат мира никто не отменял. ФИФА его не отменяла — ФИФА решила внести туда в одностороннем порядке изменения уже после того, как турнир начался. Это уже в принципе коллизия, это недопустимо, разве что в экстренных случаях каких-то. У любой стороны есть право это решение обжаловать, чем РФС и воспользовался.

Про компенсацию речь не идет — если только от спонсоров, но это уже другой суд, — а Лозаннский суд рассматривает только спортивные споры», — сказал юрист.

Также Морозов оценил шансы на положительный исход дела для Российского футбольного союза. Он отметил, что именно с юридической точки зрения у России есть хорошие шансы выиграть суд, однако в дело может вмешаться политическая составляющая.

«Здесь на этот вопрос можно только улыбнуться. Юридически шансы, я бы сказал, очень высокие. А политически… Мы понимаем, наверно, как принималось это решение. Возможно, будет какое-то давление на CAS. Сложно предположить. С точки зрения спортивного и мирового права шансы хорошие, потому что взять и отстранить сборную… Для этого просто нет оснований», — заключил Морозов.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил надежду, что решение ФИФА может быть изменено через суд.

«Когда CAS рассмотрит наш протест, неизвестно. Это может быть как неделя, так и два месяца. Мне бы хотелось, чтобы это решение поменялось. Юридических оснований для нашего отстранения нет, это чистая политика. Если CAS будет руководствоваться положением ФИФА и УЕФА, то он не найдет никаких оснований для нашего отстранения. Допускаю ли я, что решение может измениться? Я верю в это», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

В Польском футбольном союзе (PZPN) оценили решение ФИФА, назвав его «единственно верным».

«Мы бы предпочли обыграть вашу команду на поле. Но в данных обстоятельствах это было единственно возможное решение, которое могла принять ФИФА», — заявили ТАСС в пресс-службе PZPN.

При этом в Швеции хоть и поддержали решение об отстранении России, однако не согласились с тем, что Польша прошла в финал отборочного этапа без борьбы. Генеральный секретарь Шведского футбольного союза (SvFF) Хокан Шестранд заявил, что по спортивному принципу Польша должна была получить нового соперника в полуфинал.

«Мы понимаем, что для ФИФА это сложная задача, но тем не менее должен применяться принцип игры с равными условиями, то есть сыграть и выиграть два матча для выхода в финальную часть чемпионата мира. Мы всегда была настроены на два матча, и ничего не поменялось, даже если теперь Польша получит преимущество в возможном финале плей-офф», — приводит слова Шестранда официальный сайт SvFF.

При этом ФИФА перенесла на июнь стыковой матч сборных Украины и Шотландии, который должен был состояться в Глазго 24 марта. Точная дата проведения встречи пока неизвестна.

Также на лето была перенесена финальная игра за выход на чемпионат мира, где победитель пары Украина — Шотландия встретится со сборной, которая окажется сильнее в противостоянии Уэльс — Австрия.