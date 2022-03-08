«Не думаю, что «Динамо» в нынешней ситуации составит большую конкуренцию «Зениту»

В Российской премьер-лиге (РПЛ) остается сыграть всего десять туров, но борьба за чемпионский титул развернулась уже сейчас. Петербургский «Зенит» опережает московское «Динамо» на пять очков и рвется к четвертой победе подряд. Бывший игрок бело-голубых Игорь Колыванов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что клуб с берегов Невы выиграет турнир, а также считает, что москвичи могут потерять второе место.

После зимнего перерыва команды провели в чемпионате России по две встречи. «Зенит» вырвал на последних минутах победу у казанского «Рубина» (3:2), а также уверенно обыграл «Уфу» (2:0). «Динамо», которое завершило 2021 год с отставанием от сине-бело-голубых на два балла, уже проиграло в принципиальном дерби столичному «Спартаку» (0:2), но в первом после паузы матче одолело «Химки» (3:0).

Таким образом подопечные Сергея Семака имеют комфортное пятиочковое преимущество над бело-голубыми. Но все ли так однозначно в борьбе за первое место?

«Зенит» после паузы неожиданно лишился Ярослава Ракицкого, который защищал цвета команды с 2019 года. Игрок покинул команду из-за семейной ситуации. За «Динамо» пока не выходил в составе украинский легионер Иван Ордец. Москвичи не знают, когда ждать его появление на поле. В клубе отметил тяжелое эмоциональное состояние игрока. Радостной новостью для болельщиков команды является то, что главный тренер команды Сандро Шварц решил не покидать Россию, а ведь именно его называют творцом успеха коллектива. Однако штаб лишился украинского тренера Андрея Воронина.

Впрочем, «Зенит» как будто не заметил потери Ракицкого, довольно уверенно проведя два матча. А «Динамо», проигравшее «Спартаку», в целом смотрелось хуже красно-белых, и вопрос о победителе был решен уже в конце первого тайма, когда был удален Гильермо Варела. Динамовцы уже уступали 0:2, и «Спартак» уверенно довел матч до конца. Так что, игра бело-голубых складывалась плохо. Кажется, что присутствие Ордеца не особо помогло бы команде.

В оставшихся матчах для «Зенита» можно выделить три принципиальных поединка. Подопечных Семака ждет выезд в Сочи, где «Зенит» встретится с черноморским клубом, который после 20-ти туров занимает третье место. Также сине-бело-голубые сыграют в Санкт-Петербурге с московским «Локомотивом» и отправятся на выезд к «Спартаку». «Железнодорожники» сейчас идут на шестом месте, красно-белые — девятые. Но матчи с этими командами всегда были принципиальными для петербуржцев. В остальных противостояниях подопечные Сергея Семака должны брать свои очки, и даже ничья будет выглядеть сенсацией.

Для столичного клуба можно также обозначить три важных матча — «Динамо» сыграет с «Локо» и «Сочи», а также команду Сандро Шварца ждет дерби с ЦСКА. Все эти игры пройдут в Москве, но с красно-зелеными и армейцами предстоит выявить победителя на чужих полях.

Существует вероятность того, что клубы финишируют с равным количеством очков. В таком случае победитель будет выявляться по количеству побед во всех матчах. «Зенит» сейчас по этому показателю опережает «Динамо» (13 против 12). Следующим критерием являются личные встречи. По этой статистике также клуб с берегов Невы имеет преимущество, сыграв вничью (1:1), и одержав победу (4:1).

Однако такой расклад событий при нынешних кондициях петербургского клуба выглядит не самым вероятным.

На итоговое место в таблице может повлиять и не совсем спортивный фактор. Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным футболистам в одностороннем порядке приостанавливать действия своих контрактов и заключать временные соглашения с командами из других стран. На фоне этой новости уже появились слухи о том, Дуглас Сантос может уйти из «Зенита» в каталонскую «Барселону». Ситуация с трансфером выглядит вполне логично, учитывая, что все российские клубы отстранены на неопределенный срок от участия в еврокубках.

В «Зените» также играет Деян Ловрен, Вендел, Малком, Клаудиньо. Возможно, они захотят уехать из команды, однако пока точной информации об этом нет. Из иностранцев «Динамо» стоит выделить Диего Лаксальта, Себастьяна Шиманьски, Николу Моро. Никто из перечисленных игроков не проявлял явного желания покинуть российский чемпионат, но такую вероятность исключать нельзя.

Впрочем, бывший игрок московского «Динамо» Игорь Колыванов в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что массового ухода легионеров ожидать не стоит.

«Дело в том, что у каждого свой взгляд на нынешнюю ситуацию. Здесь они имеют хорошие зарплаты, созданы все условия. Может быть, их кто-то со стороны напрягает, чтобы они не доигрывали чемпионат. Но, на самом деле, думаю, что все иностранцы с удовольствием играют в нашем чемпионате. Стадионы и базы шикарные, все есть. У каждого свое мнение, нужно понимать, чего они сами хотят. Кто хочет, тот останется, а кто не захочет, думаю, держать их никто не будет», — заявил Колыванов.

Также Колыванов выразил опасение, что «Динамо» и вовсе может упустить второе место.

«Я не думаю, что «Динамо» в нынешней ситуации составит большую конкуренцию «Зениту». И по подбору футболистов, и по классу «Зенит» все-таки превосходит все клубы в нашем футболе. У «Динамо» был шанс, поражение от «Спартака» не то, чтобы свело его на нет, но пять очков у «Зенита» будет очень тяжело отыграть. Плюс и моральное состояние. Было два очка, а пять – совсем другое.

Плюс, у «Динамо» уехал Ордец, основной защитник. У них есть проблемы в обороне, я вообще боюсь, что «Динамо» может на третью-четвертую позицию опуститься, тем более что там и ЦСКА подобрался, всего на три очка отстает. Как бывший динамовец, я, конечно, болел и переживал за «Динамо». Но у «Зенита» всегда есть запас прочности, плюс хорошая скамейка. Думаю, что «Зенит» чемпионство уже не отдаст никому», — добавил он.

Еще две недели назад можно было строить предположения, кто сейчас может составить конкуренцию бело-голубым за серебро чемпионата, которое дает право сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Но сейчас эти разговоры потеряли всякий смысл. Российских клубов в сезоне-2022/23 в европейских турнирах не будет по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).