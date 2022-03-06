В сборной нечего делать: Карпин может возглавить «Локомотив», «Краснодар» или «Ростов»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед началом матча отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными командами Словении и России, 11 октября 2021 года

После отстранения сборной России по футболу от международных матчей в СМИ стала появляться информация о том, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин может покинуть свой пост и возглавить один из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Утверждалось, что специалиста видели в офисе «Локомотива». Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что интерес к Карпину взлетел из-за резкого ухода иностранных тренеров, а экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин предположил, что контракт с РФС может помешать специалисту совмещать посты в сборной, и в клубе.

«Матч ТВ» сообщил, что руководство московского «Локомотива» провело переговоры с Карпиным вскоре после неожиданного ухода из команды немецкого специалиста Маркуса Гисдоля, который вечером провел тренировку, а утром сел на самолет и передал о решении разорвать контракт через своего агента. Напомним, что исполнять обязанности тренера вместо Гисдоля начал его помощник Марвин Комппер, но из-за отсутствия у него лицензии Pro номинально эту должность занял легенда клуба Дмитрий Лоськов.

В Telegram-канале «ЭкСпорт Клипина» даже заявили, что Карпина заметили выходящим из офиса московского клуба в Черкизове, а значит, переговоры были весьма серьезными.

Однако спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн утверждает, что красно-зеленые не ищут нового рулевого.

«Так как мы пока не занимаемся поиском нового главного тренера, а у Комппера нет необходимой лицензии категории Pro, мы решили заявить Дмитрия Лоськова исполняющим обязанности главного тренера. Марвин Комппер продолжает готовить команду к ближайшим матчам», — сказал Цорн РИА «Новости».

Еще одним претендентом на подписание контракта с Карпиным называется «Краснодар», который покинул немецкий специалист Даниэль Фарке. Он был у руля команды всего полтора месяца. Вместе с ним из клуба ушли его ассистенты — Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон. Исполняющим обязанности главного тренера стал Алексей Антонюк.

Однако на данный момент Карпин опровергает переговоры с «Локомотивом» и «Краснодаром».

«Это неправда. Ко мне никто из названных клубов не обращался», — сказал специалист в беседе с «РБ-Спорт».

6 марта «Чемпионат» сообщил, что специалист ведет переговоры с «Ростовом», который тренировал с 2017 по 2021 год, и что Карпин будет совмещать работу в сборной и клубе.

Однако и на этот раз тренер поспешил откреститься от этих слухов: «Зачем мне с «Ростовом» переговоры вести?»

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин в беседе с «Газетой.Ru» сказал, что у Карпина есть контракт с Российским футбольным союзом (РФС), который может помешать ему возглавить клуб.

«Будет ли Карпин тренировать команду РПЛ? Он сейчас на контракте с РФС, так что это должен решать исполком. А пока это все слухи. Просто сейчас освобождаются вакансии из-за того, что иностранные тренеры не приезжают, а только уезжают, и Карпин достаточно известный, прошел школу клубного футбола и сборной. Естественно, ему поступают предложения», — сказал Гладилин.

Похожего мнения придерживается и экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин.

«Сейчас будет решаться судьба сборной в Спортивном арбитражном суде (CAS) (РФС подал апелляцию на решение ФИФА и УЕФА исключить сборную России из всех турниров под своей эгидой. — «Газета.Ru»). Возможно, в договоре есть пункт, который запрещает Карпину совмещать работу в сборной и клубе. Ничего нельзя сказать, если не знать ситуацию», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

Сам Карпин, несмотря на регулярное опровержение слухов, не исключает ухода из национальной команды.

«Есть ли у меня мотивация работать с командой, если она будет забанена на год-два? Давайте посмотрим. Возможно, до 31 марта что-то изменится», — сказал Карпин Sport24.

Именно 31 марта заканчивается контракт Карпина со сборной.

Возможно, сейчас РФС стоило бы пойти навстречу Карпину и разрешить ему совмещение. Если специалист продлит со сборной контракт, то окажется в ситуации, когда у него достаточно длительное время не будет серьезных матчей во главе национальной команды. В таком случае он рискует банально растерять тренерскую форму.

Если Карпин будет работать в РПЛ, то таких проблем возникнуть не должно. Да, велика вероятность, что российский чемпионат останется без легионеров, а клубы уже отстранены от еврокубков, — и все это может снизить мотивацию и уменьшить накал борьбы и уровень футбола в РПЛ. Но в любом случае руководить регулярно играющей командой лучше, чем время от времени проводить со сборной бессмысленные товарищеские матчи, зная, что в обозримом будущем не предвидится официальных встреч.