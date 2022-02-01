Казусы Игр: украинский фигурист отвечал только на английском, у Медведевой отобрали еду

Сборная России по фигурному катанию ждет результатов теста на коронавирус и сидит на изоляции, в то время как ведущая Первого канала Алина Загитова уже протестировала олимпийскую арену, а посол России на Играх Евгения Медведева чуть не лишилась еды, которую забрал робот. Украинский фигурист Иван Шмуратко принципиально отказался говорить с российскими журналистами на русском языке, а федерация фигурного катания за три дня до командного турнира все еще не объявила состав сборной России, что олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в беседе с «Газетой.Ru» назвала правильной тактикой.

Сборная прибыла в Пекин

Российские фигуристы прилетели в Пекин в 12.20 по местному времени, уже успели сдать первые тесты на коронавирус и заселиться в гостиницу, где им предстоит провести в изоляции первое время.

«Шикарно долетели, спали. Очень быстро и легко прошли досмотр», — рассказала чемпионка мира в танцах на льду Виктория Синицина пресс-службе Олимпийского комитета России (ОКР).

Российские фигуристы прилетели в Пекин. Синицина первой поделилась эмоциями pic.twitter.com/nVe2rChffI — Удивленное лицо (@optaluna) February 1, 2022

Любопытно, что сборная России прибыла в Пекин позже многих соперников — так, фигуристы США, Италии, Японии, Украины уже вовсю посещают официальные тренировки, а наши спортсмены только заехали в отель.

Однако благодаря протяженности российской территории отечественные фигуристы смогли провести предолимпийские сборы в Красноярске, который находится почти в часовом поясе Китая (разница в один час), так что у них не было необходимости прилетать в Пекин сильно заранее.

Командный турнир Олимпиады стартует через три дня — в пятницу, 4 февраля. Этого времени должно хватить спортсменам, чтобы ознакомиться с ареной.

Фотографировались без масок

Обсуждение в соцсетях вызвало фото Анны Щербаковой и Александры Трусовой с пилотами олимпийского рейса: мужчины позировали без масок рядом со спортсменками, чья судьба сейчас буквально зависит от теста на коронавирус.

Остается надеяться, что пилоты регулярно проверяются перед полетами, и никакого риска здесь не было.

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Пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила, что перед вылетом в Пекин все спортсмены получили отрицательные результаты тестов.

Коронавирус пощадил сборную России

Пока в биатлоне и скелетоне происходит настоящая драма с исключением членов сборной из-за коронавируса, большая команда по фигурному катанию обходится почти без потерь.

Сняли пока только приболевшего Михаила Коляду — прямо перед вылетом на сборы в Красноярск.

Позже в СМИ сообщалось о положительных тестах, взятых уже в Красноярске у первого запасного в танцах на льду Егора Базина, его тренера Дениса Самохина, специалиста из группы Алексея Мишина — Егора Челошкина, который работал с членом мужской сборной Евгением Семененко и первой запасной Елизаветой Туктамышевой.

РБК даже писал о положительных тестах у хореографа группы Этери Тутберидзе — Даниила Глейхенгауза — и гендиректора ФФККР Александра Когана со ссылкой на два источника — в самой федерации и Олимпийском комитете России.

Однако официально никаких подтверждений этой информации не появилось, новых заражений не выявили, а Коган сказал «Матч ТВ», что «от ложноположительных тестов никто не застрахован».

В итоге команда вылетела в Пекин практически в полном составе, не считая Коляды. Будем надеяться, что в таком комплекте сборная пройдет всю Олимпиаду.

За три дня до командного турнира неизвестен состав

Соревнования по фигурному катанию стартуют с командного турнира, который продлится с 4 по 7 февраля. Тренер новоиспеченного чемпиона Европы Марка Кондратюка — Светлана Соколовская — рассказала РИА «Новости», что состав на командник должны объявить 1 февраля.

Об этом же говорили известные журналисты, специализирующиеся на фигурном катании, — Владислав Жуков («Матч ТВ») и Дмитрий Кузнецов («Спорт-экспресс»), причем последний сообщал даже время публикации — 05.00 утра по Москве.

Однако наступила долгожданная дата — и вместо обещанного состава ФФККР просто опубликовала весь список участников Олимпиады от России.

«Хороший такой состав. Конкретный, понятный (нет, это нифига не обещанный состав на командник, это просто список вообще всех участников Олимпиады, зачем его вообще выкатили). ИСУ (Международный союз конькобежцев), вы должны нам всем сутки сна, вот что», — написал Жуков в своем Telegram-канале.

«Следующий дедлайн (нет, не смейтесь и не кидайтесь в меня ничем, пожалуйста) — 3 февраля в 05.00. По женщинам дедлайн 5 февраля в 05.00», — написал Кузнецов.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в беседе с «Газетой.Ru» поддержала политику федерации держать состав в секрете до последнего дня. При этом она не поняла слов Соколовской о том, что список должен был быть опубликован 1 февраля.

«Я считаю, что это абсолютно нормально — везде написано, что окончательные списки будут вывешены 3 февраля. Кто придумал, что составы будут объявлены 1-го? Никто не обязан был сегодня ничего говорить. Я в этом вопросе абсолютно солидарна с федерацией — не хотят раскрывать свои козыри, и хорошо.

Знают ли сами спортсмены, будут ли они выступать или нет? А зачем вы меня спрашиваете? У меня нет никакой информации ни от Федерации, ни от кого бы то ни было еще по этому поводу. Это слишком серьезные вещи, я не готова их комментировать», — сказала Бестемьянова.

Остается надеяться, что хотя бы сами фигуристы действительно в курсе, кто и сколько программ будет катать. Сообщать о такой ответственности за день до выхода на лед не лучшая идея, тем более что спортсменам еще нужно подумать, как правильно распределить нагрузку и отдых в течение всей Олимпиады.

Медведева и Загитова прилетели раньше сборной

Две непримиримые соперницы Пхенчхана-2018 встретятся в Пекине, только теперь уже будут по одну сторону баррикад — работать на Первый канал.

Алина Загитова будет вести в паре с Маргаритой Мамун «Олимпийский дневник», а Медведева выступит в роли эксперта и посла сборной России. Обе ученицы Тутберидзе прилетели в Пекин на день раньше сборной.

Загитова уже успела проинспектировать олимпийскую арену вместе с Алексеем Ягудиным и Ильей Авербухом, которые будут комментировать соревнования.

Также олимпийская чемпионка показала в Instagram Stories свой ужин с командой Первого канала: все сидели за столом по одному, либо были отделены друг от друга защитными стеклами, которые разделяли стол на две части. В кадр опять попали Ягудин и Авербух.

От Медведевой увезли еду

Серебряная призерка Пхенчхана в той компании по какой-то причине не оказалась и выкладывала видео того, как робот доставляет ей еду в номер, пока она находится на изоляции. Правда, с первой попытки забрать блюда не получилось: фигуристка успела лишь расписаться на чеке, как дверцы шкафчика внутри робота закрылись.

«Эй, подожди, я не забрала еду, отдай, отдай!» — кричала спортсменка, но робот безжалостно уехал вдаль.

Пришлось просить заново отправить еду — со второй попытки Медведева все-таки взяла пакет.

Украинец общался с россиянами только на английском языке

Пока Медведева и Загитова осваиваются в Пекине, а фигуристы сборной ожидают результатов тестов, спортсмены других сборных испытывают олимпийский лед.

После одной из тренировок казус произошел с украинским фигуристом Иваном Шмуратко. Когда российские журналисты попросили его дать интервью и задали вопрос на русском языке, Шмуратко согласился говорить только на «English».

В итоге общение состоялось на английском языке, что выглядело забавно, а в концовке один из журналистов спросил у Шмуратко (снова на русском), связано ли его желание отвечать по-английски с рекомендациями Министерства спорта Украины избегать русского языка на Олимпиаде, не фотографироваться с россиянами и даже не стоять рядом с ними. В ответ фигурист лишь сказал по-английски: «Все, что я могу делать здесь, — это хорошо выполнять свою работу».

Бывшая российская фигуристка Анастасия Шаботова, которая с 2019 года выступает за Украину, вообще отказалась общаться с прессой (правда, извинившись за это на русском).

На этом фоне кажется весьма ироничным тот факт, что сборные России и Украины будут сидеть вплотную друг к другу на командном турнире Олимпиады, а значит, общих кадров практически не избежать. Пусть хоть таким образом на Играх продвигаются принципы олимпизма «О спорт, ты — мир!».