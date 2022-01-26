До Пекина долетят не все: олимпийцы массово заражаются COVID-19

26 января стало известно, что в делегации олимпийской команды России зафиксировано семь положительных тестов на коронавирус. Под угрозой выступление в Пекине бобслеистов, скелетонистов, а также фигуристов. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что универсального способа остановить распространение коронавируса нет, а глава Федерации фигурного катания России Александр Горшков отметил, что организация сделала все возможное, чтобы избежать вспышки COVID-19 на тренировочном сборе.

До Пекина долетят не все

Коронавирус продолжает распространяться среди членов олимпийской сборной России, которая в ближайшее время отправится в Китай для участия в главном спортивном событии четырехлетия. 25 января стало известно, что в составе мужской сборной по фигурному катанию произошла замена — вместо Марка Кондратюка на Игры полетит Евгений Семененко.

26 января эпидемиологическая ситуация в составе национальной команды ухудшилась — положительные тесты сдали бобслеисты Алексей Пушкарев и Василий Кондратенко, выступающие в одном экипаже. Два положительных ПЦР-теста сдал и скелетонист Никита Трегубов, выигравший серебро на Олимпийских играх 2018 года.

Особенно тревожно за судьбу российских фигуристов, часть которых в настоящее время находится на сборе в Красноярске. Коронавирус был обнаружен у Егора Базина, выступающего в танцах на льду вместе с Елизаветой Худабердиевой. Эта пара готовилась к Олимпиаде в качестве запасной. Также COVID-19 инфицирован тренер по ОФП Егор Челошкин, работающий в группе Алексея Мишина.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков в комментарии «Газете.Ru» заявил, что федерация постаралась минимизировать вероятность заражения атлетов на тренировочном сборе.

«В Красноярске приняты все возможные меры для того, чтобы никакого распространения заболевания не было. Все прибывающие на сборы в Красноярск и спортсмены, и тренеры, сразу проводят тест, до результатов они изолированы, и только после получения отрицательного результата они начинают тренироваться. Это максимум, что можно сделать. Мы очень надеемся, что никакого распространения не будет», — сказал Горшков.

Проблемы не только у России

Из-за распространения коронавируса Олимпийские игры могут недосчитаться спортсменов, претендующих на медали турнира. Так, положительные ПЦР-тесты сдали еще две норвежские лыжницы — Анне Кьерсти Кальво и Хайди Венг. Обе спортсменки вошли в состав олимпийской сборной своей страны, которая должна вскоре отправиться на Игры.

Это уже не первый случай заражения в норвежской лыжной сборной. Ранее тест показал наличие вируса у тренера Арильда Монсена. Тогда команда изолировалась в одном из отелей Италии, но спортсмены с отрицательными тестами продолжали тренироваться.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев призвал спокойно относиться к ситуации и не делать из нее трагедии, поскольку невозможно полностью обезопасить кого бы то ни было.

«С точки зрения ситуации, которая сейчас произошла, не надо делать из этого трагедии. Обезопасить на сто процентов невозможно никого и нигде. В том же «пузыре» в Китае тоже находят людей, которые непонятно как заразились. Заболели наши ребята — слава богу, что сейчас это выявили. Основная задача сейчас, во-первых, понять источник, если это возможно, и локализовать его. И, во-вторых, вылечить ребят. Им повезет, если они быстро восстановятся, у них будет иммунитет.

Лучше они сейчас переболеют, чем это выявится в Китае и их дисквалифицируют. В керлинге тоже были такие проблемы, но ребята уже восстановились и приступили к тренировкам. Медицина уже научилась быстро ставить в строй заболевших, поэтому, думаю, особых проблем быть не должно. Работаем, бережем себя и готовимся к Олимпийским играм», — сказал Свищев «Газете.Ru».

Парламентарий заметил, что универсального способа избежать распространения вируса не существует. Он также привел в пример ряд европейских стран, где сняты коронавирусные ограничения, поскольку там смирились с необходимостью принять COVID-19 как неизбежную часть нашей жизни.

«Если бы все было очевидно, не было бы никакого распространения. Обратите внимание: в Англии и в Испании вообще снимают ограничения. Министр здравоохранения Англии заявил, что надо привыкать жить с коронавирусом, это будет сезонное заболевание, как грипп. В сегодняшней ситуации даже использование ограничительных мер не дает нам стопроцентной гарантии. Надо беречь себя и делать прививки», — заключил Свищев.

Напомним, что Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Первые шесть комплектов наград будут разыграны 5 февраля — спортсмены поборются за медали в скиатлоне, биатлоне, могуле, шорт-треке, конькобежном спорте и прыжках на лыжах с трамплина.