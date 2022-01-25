«Отдохнут и выстрелят»: как карантин отразится на норвежских лыжниках

Сборная Норвегии по лыжным гонкам вылетит на Олимпиаду в Пекине позже запланированного — тренер команды Арильд Монсен сдал положительный тест на коронавирус, вследствие чего всей делегации пришлось сесть на самоизоляцию. Многократный чемпион России по лыжным гонкам Алексей Баранников в интервью «Газете.Ru» заявил, что карантин сыграет на пользу норвежцам, так как они смогут избежать перегрузки и быстрее восстановятся к старту Игр.

Мужская сборная Норвегии по лыжным гонкам, входящая в число фаворитов предстоящих зимних Олимпийских игр в Пекине, отправится в Китай на четыре дня позже запланированного. Причиной этому стал положительный тест на коронавирус одного из членов тренерского штаба национальной команды.

По информации норвежского телеканала VG, инфицированным COVID-19 специалистом является Арильд Монсен, который занимался организацией подготовки атлетов на тренировочном сборе в Италии. Тренер получил положительный результат теста в воскресенье, после чего сделал его повторно.

В понедельник диагноз был подтвержден. Весь контактировавший с ним персонал сборной, а также все спортсмены, будут обязаны пройти пятидневный карантин.

Из-за этого норвежцам пришлось перенести рейс в Пекин — вместо 27 января лыжники вылетят в Поднебесную только 31 января вторым чартерным рейсом олимпийской сборной. Об этом сообщил менеджер команды Эспен Бьервиг.

Помимо Монсена, положительный тест на коронавирус может быть еще у некоторых членов норвежской делегации. Результаты ПЦР-теста других сборников будут обнародованы вечером во вторник.

Эксперт телеканала NRK Торгейр Бьорн заявил, что пока не закончится срок карантина, нельзя быть уверенным на 100% в том, что состав сборной на Олимпиаду не претерпит изменений.

«Тот факт, что результат теста Монсена дал положительный результат, означает, что риск заражения неизбежен до субботы. Мы не сможем вздохнуть с облегчением, даже если результаты тестов, которые придут сегодня, будут отрицательными. Следующие несколько дней будут критическими», — приводит слова Бьорна ТАСС.

Напомним, что в состав сборной Норвегии на Олимпийские игры вошли Йоханнес Клебо, Ханс Кристер Холунн, Эмиль Иверсен, Симен Хегстад Крюгер, Ховард Сулос Таугбель, Эрик Валнес, Пол Гульберг и Шюр Рете. Самым титулованным среди них является Клебо, в активе которого уже есть три золота Игр.

Олимпийский чемпион в марафоне Александр Легков заявил, что у российских лыжников есть шанс получить небольшое преимущество над норвежцами из-за более раннего прибытия в Пекин.

«Им важно приехать на Игры здоровыми. Конечно, это не самый лучший вариант для них, но как есть — такое сейчас время. Если у них был план лететь на четыре дня раньше, это уже не очень хорошо, но при качественной подготовке эти четыре дня не должны отразиться на результате.

Сильным спортсменам это мешать не должно, главное в такой ситуации спокойно к этому относиться. Однако в какой-то степени мы будем иметь преимущество в одну сотую, нам может быть немного проще, потому что мы сможем быстрее адаптироваться к трассе», — приводит слова Легкова «Матч ТВ».

Многократный чемпион России по лыжным гонкам Алексей Баранников считает, что пятидневная пауза пойдет норвежцам только в плюс.

«Вся подготовка уже сделана, эти дни на карантине вообще ничего не решают. Чаще всего такая пауза идет только в плюс, потому что по моему опыту большая часть команд просто перетренировывается, и спортсменам как раз необходим этот отдых, чтобы потом выстрелить на основных стартах. Я думаю, что для норвежцев это так или иначе будет позитив.

Стоит ли брать такую же паузу нам? Это решает тренер, 100%. Он проводит тактический анализ, ему лучше известно состояние спортсменов. Со стороны его вообще невозможно предположить. Я думаю, что все специалисты, которые работают в сборной России, полностью уверены в своих действиях. Они не будут делать лишнего, потому что на них и так лежит большая ответственность», — заявил Баранников.

Напомним, что Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Состязания в лыжных гонках стартуют 5 февраля — первой дисциплиной, в которой будут разыграны медали, станет женский скиатлон.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что российской команде по силам принести в копилку минимум три медали.

«У лыжников жду побольше – три-пять наград, но если будет одна золотая, то это тоже будет очень хорошо. Даже тот костяк, который будет бороться за медали, совершенно феноменален. Поди попробуй там выиграй!» — приводит слова Губерниева Metaratings.