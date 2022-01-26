Великий камбэк на пути к «Шлему»: как Медведев вышел в полуфинал Australian Open

В четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии Даниил Медведев оказался сильнее канадца Феликса Оже-Альяссима и вышел в 1/2 финала, где сыграет с греком Стефаносом Циципасом. Заслуженный мастер спорта Андрей Чесноков в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что соперник Медведева провел матч жизни против россиянина, а также дал прогноз на полуфинальную игру с Циципасом.

Российский теннисист прошел, безусловно, самую тяжелую проверку на прочность по ходу нынешнего розыгрыша Australian Open. После того, как австралийские власти депортировали Новака Джоковича, Медведев возглавил список главных претендентов на победу по версии букмекеров.

За право выйти в полуфинал 25-летний россиянин сражался с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, который на пути к четвертьфиналу в четырех сетах расправился с хорватом Марином Чиличем.

Первая партия прошла в упорной борьбе, и вплоть до 11-го гейма соперники уверенно брали свою подачу. Первым ошибся Медведев, который позволил Оже-Альяссиму подавать на сет при счете 6:5 в его пользу. Но случилось невиданное — канадец также не справился с подачей, и наступило время тай-брейка, в котором россиянин уступил три мяча.

Во втором сете Медведев отдал длинный и затяжной второй гейм, после чего играл надежно и стабильно. Правда и канадец не ошибался, как итог — 3:6 и довольно призрачные шансы на выход в полуфинал.

Третья партия прошла без брейк-поинтов, а на тай-брейке Феликс дважды отдал свою подачу — разрыв в счете сократился до минимума.

В четвертом сете Оже-Альяссим мог закрыть все вопросы о победителе матча, но отдал матчбол в десятом гейме, после чего проиграл подачу и позволил Медведеву перевести игру в пятый сет, где Даниил своего шанса не упустил — 6:4 и путевка в 1/2 финала.

Заслуженный мастер спорта по теннису Андрей Чесноков в комментарии «Газете.Ru» заявил, что канадец провел против Медведева матч жизни.

«Оже-Альяссим играл один из самых лучших матчей в карьере. К Медведеву, при том, что он ранее проиграл сет Чиличу 2:6 и провел тяжелую игру, он подошел достаточно свежим. И обрел такую невероятную форму, что играл матч жизни. От него шло давление и инициатива. Сравнивая с матчем на US Open, где он проиграл три сета подряд, это небо и земля.

Когда игрок так давит и проявляет инициативу, неизбежны ошибки. При счете 5:5 Медведев на брейк-пойнте взял и подал двойную. Потом, на тай-брейке в первом сете сделал две двойные — это достаточно много для уровня такого матча», — сказал Чесноков.

Специалист восхитился характером и подготовкой Медведева. Чесноков подчеркнул, что в самые важные моменты Даниил делал все необходимое для успеха.

«Он молодец, что все-таки не сдался, играл до конца, уступая 0:2 по сетам. Выиграл этот третий сет на тай-брейке — конечно, это было чудовищно. Это ж надо такую силу воли иметь, такую физическую подготовку! Мне было тяжело смотреть, потому что два игрока были безумно изнурены, им было крайне тяжело играть, но при этом они играли — и еще как! С каждым очком они творили чудеса.

Даня молодец при счете 4:3, когда здорово подал на брейк-пойнте. И в заключительном сете, ведя 5:4, было 15:40, можно было подумать, что Даня сломался. Усталость бешеная, казалось, нет энергии, но как он поддавил, как здорово сыграл!» — порадовался Чесноков.

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников заявил, что после такой победы россиянин на кураже доберется до финала и заберет титул.

«Камбэк шикарный, все российские поклонники тенниса очень довольны, матч получился эпическим, зрелищным. Держали напряжение от первой до последней минуты, за это мы и любим наш теннис. Фаворит в полуфинале — Медведев однозначно. Я думаю, сейчас он заберет титул Australian Open», — заявил Кафельников в беседе с «Матч ТВ».

Соперником второй ракетки мира за выход в финал станет греческий теннисист Стефанос Циципас, обыгравший Янника Синнера в трех сетах — 6:3, 6:4, 6:2. Андрей Чесноков считает, что исход полуфинала будет зависеть от того, насколько Медведев успеет прийти в себя после такой тяжелой игры с канадцем.

«Не знаю, насколько он будет свежий к игре с Циципасом, как он восстановится физически. Если он будет свежим, получится очень классный матч. Он пробежал такой марафон… Я понимаю, например, в хоккее есть первая пятерка, вторая, третья. Кто-то устал, может отдохнуть. А здесь один игрок. Тем более, Даня доигрывал уже во втором часу ночи.

По идее, матч должен быть очень интересным. Но надо быть свежим, чтобы играть против Циципаса. Видите, как он легко вынес Синнера — кто бы мог подумать», — сказал Чесноков.

Встреча между Медведевым и Циципасом состоится 28 января на «Род Лэйвер Арене» в 11:30 по московскому времени.

Добавим, что в другом полуфинале 20-кратный обладатель трофеев серии «Большого шлема» Рафаэль Надаль сыграет с представителем Италии Маттео Берреттини. Для прославленного испанца победа в этом турнире важна как никогда — благодаря ней он может единолично возглавить список самых титулованных теннисистов в истории, подняв над головой 21-й «шлем».