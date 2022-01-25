«Почувствовал себя неважно»: федерация сняла Коляду с Олимпиады в Пекине

Один из самых опытных фигуристов сборной России Михаил Коляда был снят федерацией с Олимпийских игр в Пекине за полторы недели до их начала. Причина — положительный результат теста на коронавирус. Коляду заменит 18-летний Евгений Семененко, который недавно потерял место в олимпийской сборной из-за провала на Евро и четвертого места на чемпионате России, однако значился первым запасным. Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в беседе с «Газетой.Ru» выразила сочувствие Коляде, однако отметила, что его отсутствие никак не повлияет на медальные перспективы сборной России.

На официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) появилось сообщение о том, что Коляда в последнее время испытывал проблемы со здоровьем: «Несколько дней назад Михаил Коляда почувствовал себя неважно. Все это время фигурист не тренировался и не катался вместе со своей группой».

Тем не менее спортсмена было решено отправить на предолимпийские сборы в Красноярск, но перед вылетом он получил положительный результат ПЦР-теста на коронавирус.

В связи с этим Коляду решили заменить на Семененко — первого запасного сборной, который также тренируется в группе у знаменитого тренера Алексея Мишина.

Остается надеяться, что Коляда действительно не имел никаких контактов со своими коллегами по группе, иначе и участие Семененко в Олимпиаде может оказаться под угрозой после очередного теста.

Кроме того, первой запасной женской сборной значится Елизавета Туктамышева из той же группы.

Любопытно, что Алексей Мишин, судя по его высказываниям, не очень доволен тем, что федерация решила отцепить Коляду от олимпийской команды. Возможно, специалист надеялся, что фигурист сможет поправиться за небольшой срок и все-таки принять участие в Олимпиаде.

«Личные тренеры спортсменов не вправе комментировать решение Олимпийского комитета и Федерации фигурного катания России», — так Мишин ответил в комментарии Sport24 на вопрос о снятии Коляды.

Специалист также отказался говорить что-либо о травме 26-летнего спортсмена, которую тот получил относительно недавно — в начале января на одной из тренировок — и был вынужден пропустить чемпионат Европы.

«Обострилась ли травма у Коляды? Без комментариев», — отрезал Мишин.

Остается лишь выразить сочувствие спортсмену, на которого навалилось столько проблем прямо перед самыми важными стартами четырехлетия.

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в беседе с «Газетой.Ru» поддержала Коляду, но при этом отметила, что его отсутствие не сильно ударит по шансам сборной России на медали.

«Это очень грустная новость для Миши Коляды и его карьеры. Очень жаль его. Относительно шансов на медали и награды ничего не поменялось.

А для Семененко такой шанс — это большая удача и подарок судьбы. Я бы пожелала ему спокойного и уверенного катания на Олимпиаде, ему не надо выкладываться на 110%. Такие выкладки тащат за собой ошибки, поэтому лучше просто кататься и делать то, что умеешь. А умеет он многое», — подчеркнула Бестемьянова.

Татьяна Тарасова отметила, что Коляде просто не повезло.

«Надо понимать, что там у Миши со здоровьем. В любом случае очень жаль, что мы не увидим Коляду на Олимпийских играх. Везение рано или поздно заканчивается. А Семененко желаю удачи, будем переживать за него», — сказала Тарасова Sport24.

Тренер Инна Гончаренко была более пессимистична.

«Я не хочу говорить ни про какие штампы, что теряем медаль. В спорте не бывает гарантированных медалей, все живые люди. Но очень жаль, что Коляда не выступит на Олимпиаде», — приводит ее слова «Матч ТВ».

Будучи серебряным призером Олимпиады-2018 в командном турнире и бронзовым медалистом чемпионата мира — 2018, Коляда считался незыблемым звеном сборной России на грядущих Играх в Пекине.

Опытный фигурист реанимировал карьеру под руководством Мишина, к которому перешел летом 2020 года, и, хотя полностью избавиться от проблем с нестабильностью не удалось, все же выглядел гораздо лучше, чем многие годы до этого.

На чемпионате России — 2022 Коляда стал вторым, уступив только молодой звезде Марку Кондратюку, который не допустил ни одного падения.

На обоих этапах Гран-при в нынешнем сезоне — в Италии и России — спортсмен также становился вторым, несмотря на ошибки, что говорит об его высоком авторитете в глазах судей на международном уровне.

На Олимпиаде в Пекине Коляда должен был стать эдаким «дядькой» в мужской сборной страны среди 18-летних Кондратюка и Мозалева, для которых это первый взрослый турнир такого высокого уровня. Однако теперь выходит, что вся мужская команда России будет состоять из 18-летних парней.

С одной стороны, это работа на следующий олимпийский цикл, в котором эти юноши должны стать полноценными лидерами сборной России. С другой, наша сборная теперь практически лишилась шансов на медаль в личном турнире у мужчин: только Коляда с его высочайшими оценками за компоненты (артистизм, скольжение, интерпретацию образа, креативные переходы между элементами) и отличным авторитетом у судей мог рассчитывать на бронзу при условии чистого исполнения прыжков.

У Кондратюка, Мозалева и Семененко, гораздо меньше знакомых широкой аудитории и международным судьям, таких шансов практически нет — только если большинство соперников не начнет скопом валиться на пекинском льду.

Что касается командного турнира, то здесь у федерации остался только один вариант — ставить Кондратюка и в короткую, и в произвольную программу у мужчин. Он намного стабильнее Семененко и Мозалева, а единственная альтернатива в лице Коляды и его высоких компонентов теперь исчезла.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Соревнования по фигурному катанию стартуют в первый день Игр. Сначала пройдет командный турнир, а затем личный по четырем видам — женское и мужское одиночное, парное катание и танцы на льду.