«Рангник затеял скандал»: Роналду собрался в «Барселону»

Португальский форвард английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду разочаровался в происходящем в клубе и рассматривает возможность ухода в испанскую «Барселону». Экс-полузащитник сборной России Александр Самедов в комментарии «Газете.Ru» заявил, что дыма без огня не бывает, а бывший президент «Локомотива» Николай Наумов сказал, что не верит в такой переход.

Устал от хаоса

Португальские СМИ утверждают, что Криштиану Роналду крайне недоволен происходящим в английском «Манчестер Юнайтед», куда он вернулся перед нынешним сезоном, и рассматривает возможность ухода из клуба.

По информации издания Diario Sport, имеющего доступ к окружению футболиста, тот уже поручил своему авторитетному агенту Жорже Мендешу заняться поисками новой команды.

Если «красные дьяволы» продолжат проводить беспорядочную кадровую политику, от которой нападающий устал, этот сезон так и останется для Роналду единственным в Манчестере после возвращения в статусе клубной легенды, возможного спасителя и наставника для молодых талантливых партнеров.

На данный момент«МЮ» занимает только седьмое место в АПЛ в середине сезона, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» уже на 22 очка, пусть и при двух встречах в запасе, а в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет весной с мадридским «Атлетико».

По ходу сезона в отставку был отправлен норвежец Оле-Гуннар Сульшер, с которым Роналду был партнером на поле еще в свой первый приход в клуб, а сейчас «МЮ» возглавляет немец Ральф Рангник, начинавший кампанию в качестве главы спортивного департамента московского «Локомотива».

«Эль Класико» с другой стороны

Но самое интересное, что в качестве будущего клуба португальской суперзвезды то же издание называет испанскую «Барселону». Этот вывод основан на том, что у Мендеша отличные отношения с президентом каталонцев Жоаном Лапортой.

Кроме того, у самого Криштиану остались самые приятные воспоминания от времени, проведенного в Испании, ведь он выступал в Ла Лиге на протяжении девяти лет и стал рекордсменом мадридского «Реала» по голам за всю историю клуба.

Именно «Реал» является главным клубом в карьере португальца, который стал в нем настоящей легендой. Роналду выиграл в «сливочной» футболке два чемпионата, два Кубка и два Суперкубка Испании. Он четырежды поднимал над головой трофей Лиги чемпионов, дважды брал Суперкубок Европы и трижды побеждал в клубном чемпионате мира.

Отношения с трибунами «Сантьяго Бернабеу» у форварда не всегда были гладкими, и он не раз жаловался на недружелюбную реакцию фанатов, но след в истории «королевского клуба» он оставил ярчайший.

Тем неожиданнее и резонанснее может стать переход футболиста в стан «Барселоны» — самого принципиального противника «Реала».

Каталонцы сейчас переживают кризис, а также адаптируются к идеям возглавившего команду по ходу нынешнего сезона Хави, который в свое время был соперником Криштиану на поле в жарких «Эль Класико».

Сам Роналду в свои 36 лет по-прежнему в хорошей форме. В 16-ти играх в АПЛ он отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами, а в Лиге чемпионов в пяти матчах провел шесть мячей, чем помог «МЮ» занять первое место в непростой группе с испанским «Вильярреалом», итальянской «Аталантой» и швейцарским «Янг Бойз».

«Странный переход»

Для «Газеты.Ru» возможный переход португальца в «Барселону» прокомментировал знаменитый в прошлом российский полузащитник Александр Самедов, поигравший на протяжении карьеры почти во всех московских клубах и поучаствовавший в дерби с разной стороны.

«Роналду может уйти в «Барселону»? Что ж, перейдет из одного суперклуба в другой суперклуб. Хотя это странно: он столько лет играл в «МЮ», начинал там [зарубежную карьеру]. Он мог бы провести там два-три ярких сезона и закончить, это было бы красиво. Но, видимо, раз идут такие слухи, то на это есть причины и он действительно недоволен», — считает Самедов.

А вот бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов уверен, что такой переход не состоится.

«Вряд ли Роналду уйдет, тем более, в «Барселону». Что касается Рангника, он всегда отличался жесткостью и властностью – а Роналду всегда был звездой. Ему не нравилось, когда его меняли – помните, как это было в «Ювентусе»? И он жестко отстаивает свои позиции, потому что он – звезда. Но Рангник очень требовательный и, видимо, нашла коса на камень, — рассказал функционер корреспонденту «Газеты.Ru».

— Но, думаю, руководство «Манчестер Юнайтед» вряд ли будет потворствовать Рангнику в ущерб Роналду, для них Криштиану – очень важная фигура. И мне кажется, что победителем выйдет все-таки Роналду. Я знаю, что в клубе не все хорошо, и результаты неудачные. Но, полагаю, зря Рангник затеял скандал с Роналду, у него и без этого много работы. Но такова его позиция, насколько я знаю, он не терпит никаких возражений. И Роналду – такой человек, который за словом в карман не полезет.

Вернется ли Рангник в «Локомотив»? Этого исключать нельзя, он не захлопнул дверь. Остались его люди и его проект. Если он сейчас потеряет работу в Манчестере, он, вполне возможно, вернется в «Локомотив» - и его возьмут, потому что там идеи остались те же».