На грани депортации из Австралии: Джокович выступает с обращением. LIVE

Вместе с этим в Австралии проходят массовые акции в поддержку Джоковича.
Несмотря на то, что суд постановил удовлетворить аппеляцию Джоковича, въездная виза сербского теннисиста снова может быть аннулирована. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на министерство внутренних дел Австралии.
У министерства есть право снова признать недействительной визу спортсмена, если апелляция в суде завершится успешно. В этом случае Джоковича ожидает повторное задержание. Сербу грозит депортация и запрет на въезд в страну.
Окончательное решение о депортации спортсмена будет принято сегодня.
Напомним хронологию событий: Организаторы предстоящего Открытого чемпионата Австралии по теннису сообщили, что не допустят на турнир игроков, которые не привились от коронавируса. Официально серб до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации, и предполагается, что он не прививался.
Джокович прибыл в Австралию 5 января, но был задержан пограничной службой страны. Его виза не допускает въезда на «зеленый континент» без медицинского отвода от вакцинации. Во время австралийского карантина спортсмен находился в изоляции в одном из отелей Мельбурна.
Позднее суд Мельбурна рассмотрел апелляцию первой ракетки мира Новака Джоковича на аннулирование его визы в Австралию и удовлетворил ее, постановив освободить спортсмена из иммиграционного изолятора в течение 30 минут после завершения заседания.