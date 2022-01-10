«Полный абсурд»: Джоковичу могут второй раз аннулировать визу

Первая ракетка мира серб Новак Джокович выиграл в суде Мельбурна апелляцию по поводу аннулирования его визы в Австралию. СМИ сообщали о повторном задержании теннисиста, но впоследствии опровергли эту информацию. Теперь решение о повторном аннулировании визы принимает министр иммиграции и гражданства страны. Знаменитый российский теннисист Андрей Чесноков в комментарии «Газете.Ru» назвал сложившуюся ситуацию абсурдом.

Победа в суде

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович выиграл апелляцию в суде Мельбурна, оспорив аннулирование своей въездной визы в Австралию.

Судья Энтони Келли удовлетворил прошение первой ракетки мира, постановив освободить его в течение получаса после вынесения решения.

При этом в самом деле рано ставить точку, и серб еще может быть депортирован. Решение судьи было вынесено из-за процессуальных нарушений со стороны представителей МВД Австралии, которые не дали Джоковичу в аэропорту нормальной возможности предоставить нужные документы в свою защиту, а также не позволили проконсультироваться с юристами.

Юрист со стороны МВД сразу после вынесения вердикта заявил, что министерство иммиграции и гражданства рассматривает возможность повторного аннулирования визы спортсмена.

Это можно сделать личным решением министра, обладающего соответствующими полномочиями, и тогда девятикратный чемпион Australian Open не просто вынужден будет покинуть страну, но и не сможет вернуться туда в течение трех лет. Правда, и в этом случае юристы спортсмена смогут оспорить депортацию через суд.

Фейковое повторное задержание

Вскоре после известия о победе Джоковича в суде, австралийские СМИ сообщили, что теннисисту не удалось покинуть офис юристов, в котором он находился по решению Келли во время судебного заседания: министерство иммиграции и гражданства якобы постановило вновь задержать спортсмена.

Однако уже через полчаса издание The Age опровергло эту информацию. Как сообщили несколько источников в министерстве иммиграции и гражданства, министр в данный момент еще раздумывает над тем, выдворять ли Джоковича из страны.

В случае, если министр примет решение о повторном аннулировании визы, борьба снова продолжится в суде, так как сторона Новака не намерена отступать.

Суть проблемы

Скандал разгорелся во многом из-за позиции первой ракетки мира по вакцинации. Серб известен как противник прививок, хотя в последнее время и открещивался от такого статуса.

Тем не менее сам Джокович не прививался от коронавируса, а в последние месяцы держал свой медицинский статус в секрете.

Дело в том, что еще в конце осени стало известно, что в Австралию для участия в АТР Cup и других стартовых турнирах сезона, а также в Australian Open, можно будет попасть только будучи вакцинированным.

Правда, вскоре появилась информация, что существует ряд причин дающих медицинский отвод и право на визу. Сам Джокович намекал, что собирается участвовать и в АТР Cup и, конечно же, в первом «шлеме» сезона, но не раскрывал, каким образом планирует попасть в Австралию.

В итоге командный турнир первая ракетка мира пропустил, не сумев получить визу вовремя, но чуть позже все-таки отправился в Мельбурн для игры на Открытом чемпионате Австралии.

Выяснилось, что серб получил именно медотвод, причиной которого стал перенесенный им в последние полгода коронавирус.

Однако многих возмутило исключение для Новака, а министр иммиграции и гражданства Алекс Хоук заявил, что серб отправится на родину первым же самолетом, если не предоставит серьезных документальных оснований для получения визы.

В итоге по прилету серба действительно задержали, допросили и вскоре аннулировали визу, отправив дожидаться апелляции в отель для нелегальных мигрантов.

Австралийская бюрократия

Ситуация с Джоковичем действительно крайне неоднозначная. В первые дни скандала федеральные власти и проводящая первый «шлем» Tennis Australia перекладывали ответственность друг на друга.

Сначала появилась версия, что представители федерации прочитали полные правила и дезинформировали иностранных игроков и работников турнира о возможности медотвода из-за перенесенного ковида.

В итоге под удар попали получившие визу таким образом один из судей соревнований (его имя не называется) и чешская теннисистка Рената Ворачова, которая уже в этот момент выступала на турнире в Австралии.

Чешку задержали, ей аннулировали визу и отправили домой. Оспаривать решение она не стала. А арбитр и вовсе добровольно покинул Австралию, не дожидаясь принудительных действий со стороны властей.

Вот только затем стало известно, что Tennis Australia действовала максимально корректно и скрупулезно. Представители организации обратились к федеральным властям, которые ответили, что правила установит правительство штата Виктория (хотя потом открещивались от этого).

Именно штат разрешил медотвод из-за перенесенного в последние полгода коронавируса для участников АО, хотя в принципе в стране правила куда жестче, и такое не позволяется.

Тем не менее Tennis Australia в попытке избежать новых неприятных историй просила федеральные власти посмотреть все заявки (их подали 28 человек) на получение исключения для въезда в страну заранее, но получила отказ: проверять документы будут представители иммиграционной службы уже по прибытию.

Был ли ковид

Однако претензии в этой ситуации могут быть не только к теннисным чиновникам и австралийским политикам. Поведение самого Джоковича тоже вызывает вопросы.

Серб не называл публично причину получения медотвода, не говоря уже о подробностях дела, но судебный процесс высветил всю информацию.

Было общеизвестно, что Джокович переболел коронавирусом летом 2020 года, но больше о попадании инфекции в его организм ничего не сообщалось.

Оказалось, что причиной для медотвода действительно стал свежий ковид. Серб дал показания, что сдал положительный тест в Белграде 16 декабря.

Многие еще до публикации этих данных сомневались в легальности справки спортсмена, а теперь ситуация выглядит еще непригляднее: дело в том, что 17 и 18 декабря лучший теннисист планеты участвовал в публичных мероприятиях, часть которых провел без маски.

И даже если допустить, что на этот момент результатов ПЦР еще не было (а верится в такое с трудом), то на следующей неделе Джокович играл с белградскими детьми в теннис, подписывал для них атрибутику и фотографируясь. Естественно, без маски.

При этом по сербским законам после положительного теста на коронавирус необходимо уйти на самоизоляцию на 14 дней. И здесь нарушение очевидное.

Во время утреннего заседания по первой апелляции судья Энтони Келли в целом поддержал юристов спортсмена, говоривших о нарушениях со стороны полицейских.

«Профессор и квалифицированный врач предоставили ему медицинское исключение. Кроме того, это заключение было рассмотрено независимой экспертной комиссией, организованной правительством штата Виктория,— говорил Келли.

— Этот документ был предоставлен. И меня беспокоит вопрос: что еще мог сделать этот человек? В четыре часа утра человеку велели выключить телефон, он фактически находился без связи большую часть периода с полуночи до 7:42, когда его визу аннулировали. [Джокович] несколько раз говорил: «Если вы дадите мне время, чтобы Tennis Australia проснулась, чтобы мой агент проснулся, я смогу связаться с ними по телефону и мы предоставим вас все, что требуется».

Но теперь по существу уже будет рассматриваться вопрос самого медотвода, и здесь позиция спортсмена не выглядит твердой. На этот раз судья вполне может согласиться с позицией министра, который собирается вынести решение о депортации с запретом на посещение Австралии в течение трех лет в связи с опасностью для здоровья граждан страны, которую может представлять Джокович.

Пока же в Мельбурне проходят митинги проживающих здесь сербов, которые критикуют австралийские власти и поддерживают своего соотечественника.

Потеря для Australian Open

Можно с уверенностью сказать, что гипотетическое отсутствие серба на Открытом чемпионате Австралии нанесет удар по престижу турнира.

Новак является безоговорочным рекордсменом соревнования. К его девяти одиночным титулам у мужчин никто не подобрался даже близко. Рой Эмерсон побеждал на АО шесть раз, но это было еще, когда теннис был другим.

А с началом открытой эры до четырех побед смогли добраться только австралиец Кен Розуолл (два первых трофея взял еще в закрытую эру) да Андре Агасси с Роджером Федерером.

Более того, Джокович ни разу не проигрывал Australian Open, если добирался тут до полуфинала.

Кроме того, текущая серия триумфов серба длится три года. За это время он последовательно разбил в финалах Рафу Надаля, Доминика Тима и Даниила Медведева.

Именно россиянин, прошлогодний финалист АО и чемпион US Open-2021 (где в финале разгромил как раз Джоковича), станет главным фаворитом турнира, если Джокович все-таки не сможет выступить в Мельбурне.

Хотя сам Медведев наверняка предпочел бы победить на «шлеме» при участии первого номера рейтинга, тем более в личных встречах у них почти равенство (6-4 в пользу первой ракетки мира).

«Неважно, бомж ты или Иисус Христос»

Для «Газеты.Ru» ситуацию с австралийской визой Джоковича прокомментировал знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Чесноков.

«Я разговаривал с игроками насчет Австралии и того, что там происходит. Понять, что творится, очень сложно. Допустим, Рублев, Павлюченкова, Надаль – они все были привиты, и они все равно заболели. Если они заболели, они так же могут заражать других, даже если они привиты, — рассказал Чесноков.

— Я сам переболел этим вирусом. Находился рядом с женой постоянно, когда она болела – в течение трех недель. Тогда я не заболел. После того, как переболел сам, спросил у врача, нужна ли мне прививка. Он ответил, что после болезни, по идее, прививка не нужна, потому что есть антитела. Конечно, если человек не болел ковидом, ему следует привиться. Но в Австралии, я так понимаю, уперлись рогом: должно быть так, а по-другому быть не может.

Мне эта ситуация с Джоковичем и австралийскими властями отвратительна. Понимаю, что мое мнение австралийцам вообще до лампочки – но, мне кажется, им все до лампочки.

Я не доктор, но примерно понимаю ситуацию – абсурд полный. Человек же переболел! А для австралийцев вообще неважно, ты бомж или Иисус Христос, – все должны быть равны, и все. Но у Джоковича есть все документы, заключения. И, наверное, врачи больше знают, чем политические деятели».