Скандальный ЧМ, рекорды Овечкина, отказ НХЛ от Олимпиады: каким получился 2021 год в хоккее

Триумфы омского «Авангарда» и «Тампы-Бэй Лайтнинг», провал молодежки и взрослой сборной России на чемпионатах мира, согласие, а потом отказ НХЛ от участия в Олимпийских играх и феномен Александра Овечкина — «Газета.Ru» подводит хоккейные итоги 2021 года.

Провал молодежки

Как обычно, хоккейный год начался с молодежного чемпионата мира — события важного и любимого болельщиками. Это всегда задорный и искренний хоккей лучших игроков на пороге взрослого хоккея.

В этот раз ситуация с коронавирусной инфекцией наложила свой отпечаток на происходящее. Во-первых, весь турнир прошел в Эдмонтоне, хотя изначально вторым городом-хозяином должен был стать Ред-Дир — также из канадской провинции Альберта. Во-вторых, соревнования шли при пустых трибунах. Ну и в-третьих, поскольку молодежный мировой форум из-за пандемии прошел только в элитном дивизионе, никто на этот раз не вылетал, что позволило провалившимся в группе Австрии и Швейцарии избежать стыковой серии.

Сборная России прибыла в Канаду с большими планами и задачами. Талантливое поколение было доверено новому наставнику: пошедшего на повышение в СКА и главную сборную страны Валерия Брагина поменял Профессор Игорь Ларионов, год назад вошедший в тренерский штаб в качестве ассистента.

Получилось очень неоднозначно. Приехавшие за триумфом молодые российские хоккеисты начали с красивой победы над очень сильной сборной США (5:3), но потом споткнулись о весьма средненькую Чехию (0:2), а после разгрома Австрии по заказу (7:0) весь матч владели инициативой против Швеции, но трижды упускали перевес в счете и все же дожали в овертайме за шесть секунд до сирены в большинстве (4:3).

В итоге подопечные Игоря Ларионова вышли в плей-офф со второго места, попав на Германию, повели против нее со счетом 2:0, но дальше с большим скрипом довели дело до победы, позволив сопернику отквитать один гол и отбившись в концовке.

Полуфинал против хозяев турнира стал настоящей катастрофой. Канадцы настреляли в ворота Ярослава Аскарова пять безответных шайб и отправились в финал уступать той самой сборной США, которую Россия переиграла на старте турнира.

Ну а команда Ларионова вообще осталась без медалей, уступив традиционно неудобным финнам в бронзовом поединке (1:4), хотя и забила первой.

Сейчас из сборной того созыва в НХЛ выступают пока только два человека: уверенно закрепившийся в составе «Ванкувера» и уже забросивший шесть шайб капитан молодежки Василий Подколзин и пока отличившийся за «Коламбус» один раз и не всегда попадающий в состав Егор Чинахов.

У соперников по турниру эти показатели, конечно, на ином уровне, особенно когда речь идет о канадцах и американцах. Ну а «звездно-полосатый» форвард Тревор Зеграс и «кленовый» защитник Джейми Дрисдейл уже даже стали в «Анахайме» звездами НХЛ.

Первый Кубок Гагарина «Авангарда»

В сезоне-2019/20 розыгрыш Континентальной хоккейной лиги был безвозвратно прерван из-за пандемии коронавируса после окончания первого раунда плей-офф. Таким образом, московский ЦСКА лишился прекрасного шанса защитить свой титул обладателя Кубка Гагарина.

Правда, даже потеря уехавшего в НХЛ Кирилла Капризова не помешала подопечным тогда еще Игоря Никитина победить в регулярном чемпионате, хотя отрыв от казанского «Ак Барса» составил всего одно очко, а решалось все в последний день регулярки.

По плей-офф столичные армейцы шли уверенно, сначала убрав в четырех играх «Спартак», затем в седьмом матче выстрадав победу в серии с ярославским «Локомотивом» и, наконец, сломив сопротивление питерского СКА (4-2).

В решающей серии именно ЦСКА был явным фаворитом, хотя омский «Авангард» прошел очень серьезный путь, победив екатеринбургский «Автомобилист» (4-1), магнитогорский «Металлург» (4-2) и вырвав серию у «Ак Барса» в овертайме седьмого матча.

Интересно, что до сих пор у ЦСКА и «Авангарда» было на двоих пять выходов в финал Кубка Гагарина и только одна победа: в последнем доведенном до конца плей-офф красно-синие взяли титул, обыграв как раз омичей.

Но тогда на армейской стороне баррикад был Сергей Толчинский. А вот после пандемии ЦСКА буквально избавился от форварда, тот подписал контракт с «Авангардом» и в итоге стал MVP Кубка Гагарина, набрав 4 (1+3) очка в матчах против бывшего клуба.

Поначалу все шло буднично: команда Боба Хартли выиграла у ЦСКА первый матч, но дальше уступила дважды подряд и «горела» со счетом 0:2 в четвертой встрече. Пожалуй, именно устроенный в ней камбэк (4:3) с победным голом Павла Дедунова в меньшинстве в овертайме и ознаменовал решающий перелом.

Ни в пятой (0:2), ни в шестой (0:1) встречах ЦСКА вообще не смог забросить, а золотой гол провел как раз Толчинский!

Это поражение стоило Никитину своего тренерского места, и в новом сезоне главным тренером ЦСКА работает уже Сергей Федоров.

Второй подряд Кубок Стэнли «Тампы»

В НХЛ же случилось и вовсе небывалое событие для эпохи потолка зарплат и правил всеобщей уравниловки: «Тампа-Бэй» выиграла второй Кубок Стэнли подряд (и третий в клубной истории).

И снова ключевую роль в триумфе сыграли российские легионеры. Пропустивший из-за операции на плече весь регулярный чемпионат Никита Кучеров вернулся к плей-офф и стал в нем лучшим ассистентом и бомбардиром. Хорош был и защитник Михаил Сергачев.

Но главным героем суждено было стать лучшему голкиперу современности Андрею Василевскому, показавшему просто феноменальную игру, на своих плечах вытащившему множество матчей и закономерно получившему «Конн Смайт Трофи» (приз самому ценному игроку плей-офф).

После этого весь хоккейный мир опять наслаждался куражом Кучерова и компании при праздновании победы, хотя недоброжелатели «Лайтнинг» снова заговорили о ее неполноценности: в первый раз подопечные Джона Купера победили после приостановки сезона в условиях «пузыря» и пустых трибун, теперь же они выиграли в сокращенном из-за того же ковида сезоне, играя в регулярном чемпионате исключительно с соперниками по дивизиону.

Теперь «Тампа» нацеливается на третий титул подряд, и если он случится, аргументов у оппонентов просто не останется: в эпоху потолка зарплат еще никто не делал ничего подобного. Последний раз три Кубка Стэнли подряд брали «Нью-Йорк Айлендерс» с Майком Босси аж в начале 80-х! Даже великому «Эдмонтону» Уэйна Гретцки, Марка Мессье и Яри Курри этого не удалось.

Индивидуальным трофеем за кампанию-2021 разжился и Капризов, который вдохнул в «Миннесоту» новую жизнь, с ходу став главной звездой и лучшим бомбардиром команды. Нападающий без вариантов завоевал «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона.

Обидный чемпионат мира

Чемпионат мира по хоккею, который должен был изначально пройти в Латвии и Белоруссии, получил несколько скандальный оттенок. Минск был лишен турнира из-за ситуации в стране, сложившейся после выборов президента.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) прислушалась к огромному количеству голосов, требовавших отобрать турнир у Александра Лукашенко и утверждающих, что в его стране преследуют людей по политическим причинам и нарушаются права человека.

Сама Белоруссия, конечно, с этим согласна не была, но ее уже никто не спросил. В итоге турнир полностью прошел в Риге, и там не обошлось без громких неспортивных историй.

Так, мэр столицы Латвии приказал снять флаг России в парке, где были вывешены знамена всех стран-участниц турнира, заменив его флагом Олимпийского комитета России (под которым национальная команда и выступала на турнире). А один депутат латвийского сейма даже предложил взять в заложники хоккеистов сборной Белоруссии, правда, был за это жестко раскритикован даже внутри своей страны.

Что до хоккея, то команда под руководством Валерия Брагина показала классный хоккей на групповом этапе, выиграв у всех, кроме Словакии и заняв уверенное первое место в восьмерке А.

Из-за той победы словаки, кстати, смогли опередить Швецию, впервые не пустив эту скандинавскую сборную в плей-офф мирового форума за всю историю.

В другой подгруппе на грани катастрофы была сборная Канады. «Кленовые листья» под руководством Жерара Галлана безобразно стартовали и по всем раскладам должны были вылететь. Однако, когда от них уже ничего не зависело, пасьянс остальных результатов сложился чудесным образом как надо, и без плей-офф остался Казахстан.

Канадцы вышли с четвертого места, а затем выдали блестящий кубковый путь. В четвертьфинале была в овертайме одержана волевая победа над Россией (2:1), в полуфинале взят реванш у США (4:2), а в финале обыгран еще один обидчик с группового этапа — Финляндия. И эта победа вышла тоже волевой и была вырвана в овертайме (3:2).

Чехарда с Олимпиадой и тренерами

В конечном счете неудачи со СКА и сборной стоили места главного тренера сборной России Валерию Брагину. Работу в клубе он сохранил и до поры оставался наставником национальной команды, но когда было объявлено о договоренности НХЛ с Международным олимпийским комитетом (МОК) об участии в Играх в Пекине-2022 хоккеистов сильнейшей лиги мира, ситуация поменялась.

Сначала Брагина вроде бы заменили на Олега Знарка, выигравшего в 2018 году Олимпиаду в Пхенчхане. О назначении даже объявил президент ФХР Владислав Третьяк, но в итоге все переигралось, и наставником «Красной машины» стал Алексей Жамнов.

При этом в молодежке незадолго до нового МЧМ Ларионова заменил Сергей Зубов. Произошло это внезапно и стремительно, что наводит на мысли о разногласиях Ларионова с Романом Ротенбергом.

А вот Жамнову придется везти в Пекин все же команду, составленную из игроков КХЛ. В связи со стремительным распространением «омикрон»-штамма коронавируса и жесткими условиями карантина, принятыми правительством Китая, НХЛ и профсоюз игроков лиги договорились о том, что хоккеисты из Северной Америки все же не поедут на Олимпиаду, что, конечно, стало страшным разочарованием для многих из них и для всех болельщиков.

Рекорды Овечкина

Особенно обидно в свете сложившейся ситуации за Александра Овечкина, который должен был стать капитаном олимпийской команды России в Пекине.

Через четыре года ему будет уже 40 лет, и совсем не факт, что НХЛ примет участие в следующих Играх. Так что, возможно, Александр Великий больше не сыграет на Олимпиадах и так не выиграет на них медаль в своей славной карьере.

А прозвище свое он оправдывает сейчас в полной мере. Еще недавно погоня российского нападающего за Уэйном Гретцки в борьбе за титул лучшего снайпера за всю историю НХЛ вызывала скепсис у очень многих, но сейчас его сильно поубавилось.

Ови в 36 лет решил показать чуть ли не лучший хоккей в жизни и к рождественскому перерыву подошел третьим бомбардиром после парочки из «Эдмонтона» Коннор Макдэвид — Леон Драйзайтль. На счету Овечкина 47 (22+25) очков в 31 проведенном матче.

Для сравнения: в сокращенном прошлом сезоне он набрал 42 (24+18) балла за 47 встреч!

По ходу нынешней кампании россиянин успел догнать Дэйва Андрейчука по голам в большинстве за карьеру (274) и делит теперь с ним первое место в истории всей лиги, а также сумел выйти на единоличное четвертое место в списке лучших снайперов.

В новом сезоне Овечкин обошел Марселя Дионна и Бретта Халла и теперь с 750 точными бросками гонится за Яромиром Ягром (766), Горди Хоу (801) и, конечно же, Гретцки (894). При этом Ягр и Хоу провели больше чем на 500 встреч каждый!