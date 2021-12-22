«Решение выпустить Гусева и Капризова в последние минуты финала ОИ принимал только Знарок»

Главный тренер национальной команды Латвии по хоккею, работавший ранее в сборной России, московском «Динамо», СКА и «Спартаке», Харийс Витолиньш рассказал в беседе с «Газетой.Ru» о подготовке к Играм в Пекине, особенностях сотрудничества с Олегом Знарком, а также поделился самым ярким воспоминанием финала Олимпиады в Пхенчхане.

«Отказ от НХЛ повышает шансы Латвии»

— Как идет подготовка к Олимпиаде? Много ли просматриваете кандидатов?

— Своим чередом. У нас было два турнира. В ноябре мы играли два матча в Дании, куда я взял молодой состав на будущее. И на прошлой неделе играли в Швейцарии, где было больше половины игроков, которые, вероятнее всего, поедут на Олимпиаду. Чуть разбавили их молодежью, так как некоторые кандидаты не смогли приехать. Например, Индрашис был во Владивостоке, Дарзиньш уже в таком возрасте, что ему лучше просто восстановиться и подготовиться к следующему этапу. Он наступит уже непосредственно перед Олимпиадой. У нас уже есть примерная картина, на каких игроков можно рассчитывать.

— Как восприняли новость о том, что игроки из НХЛ с большой долей вероятности не поедут на Игры?

— Конечно, хочется быть на празднике, где собираются все лучшие, чтобы реально можно было оценить свои силы. Но, с другой стороны, это немного увеличивает наши шансы сыграть лучше.

— В Северной Америке выступают четыре полевых игрока и вратарь из Латвии. Есть ли шансы, что кого-то из них отпустят на ОИ из АХЛ?

— Да, это помогло бы нам. Например, если бы мы смогли заполучить защитника Рубинса. Он молодой, мобильный, с хорошим катанием и броском. Мерзликинс? Да, он в основе «Коламбуса», и шансов на его приезд, если НХЛ не поедет, нет. Но у нас есть два хороших вратаря: Калниньш, который выступал за «Йокерит» и сейчас играет в Швеции, и Пунненов, выступающий в Швейцарии. Это две основные кандидатуры. Я бы хотел уже определиться, кто у нас первый, кто второй, но на декабрьской паузе Пунненов заболел, и не доиграл первую встречу. Но он отлично показал себя во время квалификации, его уровень виден.

— Что скажете о группе на Олимпиаде? Реально ли при наличии Финляндии, Швеции и Словакии пройти дальше 1/8 финала?

— Без НХЛ уровень европейских сборных будет ровнее. Мы недавно играли против словаков, которые были в оптимальном составе. Игра была равной. Да, мы проиграли, но результат сейчас — не самое главное. У нас даже было больше моментов, подвели качество их завершения и дисциплина. С любой командой можно бороться. У нас будут шансы, и все зависит только от нас.

— Как проводите время сейчас?

— Помимо работы в сборной обсуждаем с Федерацией хоккея Латвии, как развивать детско-юношеский хоккей, как можно его усилить. Там есть свои разработки по повышению уровня. В Риге следил за «Динамо», за последнее время посмотрел 6-7 игр, там очень много кандидатов. Ездил по Швейцарии, тоже просматривал кандидатов в сборную. К любому сбору уходит примерно две недели подготовки, так что больших пауз в работе нет.

— Поступают ли предложения от клубов КХЛ?

— Нет, ничего не было.

— Какие бы варианты рассмотрели? Например, предложение клуба-аутсайдера?

— Если бы поступило предложение в ноябре, когда ты знаешь, что у тебя еще есть время что-то исправить, то рассмотрел бы. В федерации не против, чтобы я работал в клубе. Но и в клубе должны понимать, что у меня будет работа в сборной во время международных пауз. Но сейчас уже конец декабря, все сосредоточено на Олимпиаде. Конечно, я бы рассмотрел любые предложения, но сейчас клубы уже определились.

«У нового штаба сборной России не так много опыта»

— Следите за тем, что происходит в сборной России? Удивились, когда Знарка объявили главным тренером, а потом некий экспертный совет вдруг передумал?

— Наблюдал издалека. Изменения очень удивляли и были чуть ли не каждый день. Мне трудно объяснить их. Сперва я порадовался за Олега, говорил ему, что, может, судьба сведет друг против друга на Олимпиаде.

— Что скажете о новом штабе сборной России?

— Время должно показать, правильным ли было решение назначить этих людей. Опыта, конечно, у них не так много, по сравнению с тем же Олегом. Как игроки большинство людей в новом штабе России — однозначно великие. Какие они тренеры — покажет время.

— Штаб собирали под НХЛ. Справится ли он на Олимпиаде при условии, что, как и четыре года назад, всех устроит только первое место?

— Я тоже иногда задаю себе этот вопрос — как дальше поступят люди, отвечающие в России за хоккей. Но это решать не мне, так что буду просто наблюдать со стороны.

Что касается давления, то всегда в России требуют только первое место. Уверен, напряжение будет таким же, как и перед прошлой Олимпиадой. Может быть, нам тогда помогло то, что ничего кроме первого места не ждали. В экстремальной ситуации нашли правильное решение и вытащили игру. Олимпиаду выиграли, значит, с задачей справились.

— По сравнению с новыми тренерами сборной России, штаб со Знарком, Витолиньшем, Никитиным и Воробьевым — настоящий dream team. Кто собирал тот штаб?

— Его собирал Роман Ротенберг совместно с Олегом. А уже все решения на лавке принимал Знарок. У нас были наработки, по которым мы шли не один год, начиная с 2014-го. Результат показал, что все было сделано правильно, выверено до мелочей, и каждый из тренеров внес свой вклад в победу на Олимпиаде.

close 100% Александр Вильф/РИА «Новости»

«Важные решения в игре всегда принимает только главный тренер»

— Часто ли вспоминаете ОИ-2018? Какие моменты остались в памяти?

— Достаточно часто. Наверное, потому, что сейчас наступает следующая Олимпиада. И она будет такой же, так как НХЛ не поедет. Приходится вспоминать, что было тогда, находить правильные слова для игроков. У нашей сборной повышаются шансы. У Латвии есть игроки, выступающие в сильных чемпионатах — Швеции, Швейцарии, Чехии. И многие из них там — на ведущих ролях.

— Существует версия, что решение о том, чтобы выпустить на площадку игроков, которые помогли сборной России сравнять счет с финале Олимпиады-2018 с Германией, принимал Жамнов. Так ли было на самом деле?

— Это было решение главного тренера Олега Знарка. И только его. Помощники давали советы, но именно Олег выпускал на лед игроков. У нас никогда не было хаоса, так как еще до игры было понятно, кто в каких ситуациях идет на площадку. Если я или кто-то другой считали по-другому, мы говорили об этом главному. А Олег либо соглашался, либо делал так, как считал нужным. А уж в концовке игры решения принимал только главный тренер.

Меньшинство у нас было расписано. Но в последнюю минуту надо было выпускать других хоккеистов. Не силовиков, которые обороняются, а тех, кто может изменить результат. Поэтому Олег сказал, что Гусев меняет вратаря, затем выходят Капризов и Дацюк. Так и вышло, только Дацюк не успел поменять Каблукова, так как мы забили гол.

Даже сейчас в сборной Латвии бывает так, что ассистенты мне говорят одно, но, конечно, решение всегда только за мной, так как именно главный тренер отвечает за результат.

Во время квалификационного турнира на Олимпиаду со сборной Латвии я иногда принимал нелогичные решения, но, по моим собственным ощущениям, они были правильными. Например, в концовке матча с французами мы остались вчетвером. Наша обороняющаяся четверка уже выдохлась. Настолько, что их логичнее было поменять и не брать тайм-аут.

Но я взял тайм-аут не для того, чтобы дать противнику прийти в себя, обсудить последние секунды игры. Я видел, что наша четверка играла так, что не дала сопернику шанса даже попасть в створ ворот. Я дал возможность им отдышаться и довести оставшиеся 30 секунд матча до победы. И мне было без разницы, что я вроде бы даю шанс сопернику.