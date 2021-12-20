«Оскорбительный жест»: реакция финнов на игру российских хоккеистов в форме СССР

Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб возмутился тем, что сборная России по хоккею провела матч против финнов в форме СССР. Стубб заявил о неприятных исторических ассоциациях и обвинил Советский Союз в том, что он «убил миллионы невинных людей». Почетный президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, напротив, отметил, что при взгляде на форму СССР на него нахлынули «приятные воспоминания», а часть финских болельщиков призвала в соцсетях «не приплетать политику» и вспомнила, что именно СССР победил фашистскую Германию.

Александр Стубб в первую очередь называет себя именно спортсменом (так обозначен его род деятельности в Instagram) и даже участвует в популярных соревнованиях по триатлону — Ironman, — в которых участники без перерыва преодолевают заплыв на 3,86 км, велосипедный заезд на 180,25 км и забег на 42,195 км.

Более того, его отец Горан Стубб раньше был хоккеистом и главой Хоккейной ассоциации Финляндии, а также возглавлял европейский офис Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Таким образом, Александр Стубб неплохо разбирается в хоккее, политике и истории, и решил, что может позволить себе резко высказаться на тему противостояния Финляндии и России на Кубке Первого канала, а точнее — о форме «Красной машины».

«Я поражен и разочарован тем, что России позволили надеть форму Советского Союза на матч против Финляндии в рамках хоккейного Кубка Первого канала. Эта аббревиатура и стоящий за ней режим воплощали в себе авторитарный империализм и убили миллионы невинных людей.

Я воздержусь от других исторических примеров. Это оскорбительный жест, который не имеет никакого отношения к спорту. Ситуацию не исправляет то, что Финляндия победила Россию в этом матче. Значение имеет то, что многие страны, входящие в хоккейную семью, были жестоко аннексированы государством, которое обозначалось этими буквами», — написал Стубб в своем Twitter.

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Некоторые болельщики Суоми поддержали мнение Стубба и были удивлены выбором формы сборной России.

«Многие финны протерли глаза, когда российская команда вошла на лед в джерси, украшенных комбинацией букв CCCP», — написал автор статьи на популярном финском портале Italehti.

Однако большинство все же не поддержало эту риторику. Уже в первых комментариях под твитом Стубба у него нашлись противники.

«Этот режим победил фашистскую Германию и спас мир», — написал пользователь Sam Kuutti.

«Фашизм побеждали сообща, но наибольший вклад в это внесла Россия, — добавил Gerard Hellendoorn. — Что касается CCCP, давайте будем честными: у многих из нас есть дома сувениры с изображением Юрия Гагарина, зимние вещи в стиле CCCP и так далее. Если россиянам приятно вспоминать CCCP, то у них будет такая одежда и такое шоу».

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Напомним, Россия выступала на домашнем этапе Еврохоккейтура в форме образца 1956 года, в которой сборная СССР впервые выиграла Олимпийские игры. Такой красивый жест был сделан в честь 75-летия отечественного хоккея. Ранее сборная России проводила подобную акцию на чемпионате мира — 2008, приуроченном к столетию Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Выступая в ретроформе, российские хоккеисты отдавали дань уважения своим легендарным предшественникам, и видеть в этом какой-то агрессивный политический жест было бы неправильно.

Встречайте — форма, в которой национальная сборная стартует сегодня на Кубке Первого канала матчем против Канады.



Она выполнена на основе формы, в которой в 1956 году советская сборная выиграла свои первые Олимпийские игры

#россиявмоемсердце pic.twitter.com/794C4y8yML — Хоккей России (@russiahockey) December 15, 2021

Об этом высказались и многие пользователи Twitter, чьи комментарии приводятся на портале Inoprosport.

«Не надо нагнетать. В эти дни россияне просто отмечают годовщину со дня зарождения хоккея в стране. А он появился там в 1946-м, и называлась страна СССР. Эти свитера просто являются напоминанием о временах славных побед в спорте. Очень прошу, давайте не будем приплетать сюда политику», — написал Timo Lahtinen.

«Давайте не будем забывать, что, если бы не Россия, то большая часть мира писала бы сейчас твиты на немецком», — отметил downholetool.

Почетный президент Международной федерации хоккея Рене Фазель после матча также подчеркнул, что в форме СССР не стоит искать негативного подтекста.

«Мне очень понравилась ретроформа, у меня она вызвала много приятных воспоминаний», — цитирует Фазеля ТАСС.