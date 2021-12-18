Итоги 2021 года для России в теннисе

2021 год стал, пожалуй, самым удачным в истории российского тенниса. Даниил Медведев выиграл свой первый турнир «Большого шлема» и закрепился в статусе второй ракетки мира, Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев выиграли олимпийское золото в миксте, а мужская и женская сборные России собрали все командные трофеи. «Газета.Ru» подводит итоги грандиозного сезона.

Три триумфа сборных

Мужская и женская сборные России по теннису провели невероятный год, выиграв все три существующих главных турнира.

Все началось на предваряющем Australian Open командном ATP Cup, где по плану играют два сильнейших по рейтингу теннисиста страны. Даниил Медведев и Андрей Рублев не подвели, выиграв все четыре противостояния и отдав на двоих за восемь личных поединков всего пару сетов.

Ну а уже в конце года друг за другом прошли Кубки Билли Джин Кинг и Дэвиса. Кубок Билли Джин Кинг — это переименованный Кубок Федерации. Его женская сборная России выигрывала до того четырежды, однако все победы уложились в пятилетку доминирования с 2004 по 2008 год.

Правда, вместе с названием сменился и формат. Тут Международная федерация тенниса (ITF), очевидно, признала удачным опыт мужского Кубка Дэвиса и провела соревнование не в привычном ранее матчевом режиме, а в формате финального турнира с сокращенными встречами.

Чтобы попасть в этот самый турнир, российским девушкам в феврале пришлось выиграть матч квалификационного раунда у Румынии на выезде. Даже в отсутствие главной теннисистки хозяек Симоны Халеп все вышло очень драматично. В одиночках две победы Екатерины Александровой уравновесились двумя поражениями Вероники Кудерметовой, а решила все виктория Анны Блинковой и Анны Калинской в паре.

В финальной части в Праге сборная России разобралась в группе с канадками и француженками, в полуфинале одолела США, а в финале переиграла Швейцарию. Героиней соревнований стала Людмила Самсонова, выигравшая все свои и одиночные, и парные (вместе с Кудерметовой) битвы. В финале она принесла сборной решающее очко, справившись с олимпийской чемпионкой Белиндой Бенчич (3:6, 6:3, 6:4).

Ну а затем был Кубок Дэвиса. Его сборная России не выигрывала с 2006 года, но на этот раз с четырьмя игроками топ-30 (Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов) в составе была главным фаворитом.

Этот статус еще нужно было оправдать, но сделали это подопечные Шамиля Тарпищева уверенно, хоть и не совсем без проблем. В группе были повержены Эквадор и Испания, против которой Рублев уступил Фелисиано Лопесу. В плей-офф российские мужчины разобрались со Швецией, Германией и Хорватией.

Причем про финал стоит сказать отдельно, ведь Марин Чилич демонстрировал весь турнир мощнейший теннис, а малоизвестный Борна Гойо вообще стал открытием соревнований. Тем не менее он пал в поединке с Рублевым (6:4, 7:6), а Медведев смог относительно без проблем закрыть победителя и двукратного финалиста «шлемов» Чилича (7:6, 6:2).

Блеск Медведева

Даниил Медведев в уходящем году окончательно закрепился в статусе лидера своего поколения, став победителем турнира «Большого шлема» и оставшись на втором месте в рейтинге АТР.

После четырех одиночных побед на АТР Cup он подошел к Открытому чемпионату Австралии в отличной форме и там одержал на пути к финалу еще шесть побед. Пять из них — в том числе над Рублевым в четвертьфинале и Стефаносом Циципасом в полуфинале — были трехсетовыми, и лишь серб Филип Краинович попил в игре 1/16 финала крови, отыгравшись с 0-2 по сетам, но все же уступив в решающей партии.

Кстати, тот матч стал для Медведева первым выигранными пятисетовиком в карьере.

В финале, правда, россиянин ничего не смог противопоставить лучшему теннисисту планеты Новаку Джоковичу — 5:7, 2:6, 2:6. Но это уже был второй решающий матч «шлемов» для подопечного Жиля Сервары в карьере, и он явно подбирался к триумфу.

После этого Медведев долго выступал нестабильно, взяв титул АТР250 в Марселе, но рано повылетав на большинстве грунтовых турниров, в том числе серии «Мастерс».

Зато на « Гаррос» он впервые прошел первый круг и в итоге добрался до четвертьфинала, обыграв даже признанного грунтовика из Чили Кристиана Гарина (на тот момент 23-ю ракетку мира), а сложил оружие лишь перед напором Циципаса — 3:6, 6:7, 5:7.

Летом лучший теннисист России продолжал играть нестабильно. У него был титул на еще одном АТР250 в Мальорке, поражение в первом круге в Галле и неоднозначный «Уимблдон».

Там Медведев в третьем круге впервые в карьере выиграл матч, в котором уступал по сетам со счетом 0-2, отыгравшись у Марина Чилича, но уже в следующей игре на стадии 1/8 финала бездарно провел концовку разорванного на две части из-за дождя поединка с поляком Хубертом Хуркачем, отдав победу, которую уже практически держал в руках — 6:2, 6:7, 6:3, 3:6, 3:6.

Неудачно сложилась и Олимпиада, где Даниил в четвертьфинале проиграл проведшему чуть ли не турнир жизни и в итоге взявшему бронзу (после победы над Джоковичем) испанцу Пабло Карреньо-Бусте.

А вот затем пошел настоящий подъем, и Медведев превратился в главного теннисиста заключительной части сезона.

Победа на «Мастерсе» в Канаде с реваншем у Хуркача на пути к титулу, полуфинал в Цинциннати (первое в профессиональном туре поражение от Рублева) и, конечно же, триумфальный US Open.

В Нью-Йорке россиянин уже был в своем первом финале «шлемов» в 2019 году и уступил в драматичном пятисетовом поединке Рафаэлю Надалю. На этот раз в решающем матче ему опять предстояло сыграть с великим теннисистом — Новаком Джоковичем.

Причем серб, уже обыгравший россиянина в финале в Австралии и выигравший затем »Ролан Гаррос» с «Уимблдоном», шел к историческому «календарному шлему». Тем неожиданней был разгром, учиненный первой ракетке мира Медведевым, — 6:4, 6:4, 6:4. И ведь счет еще не в полной мере отражает преимущество победителя.

До конца года Даниил еще проиграл тому же Джоковичу финал «Мастерса» в Париже, а затем классно выступил на Итоговом турнире ATP, но все-таки в решающем поединке был слабее немца Александра Зверева, у которого выиграл один из самых драматичных матчей всего сезона на групповой стадии.

Выступление Медведева в 2021 году получилось потрясающе мощным и довольно стабильным. Занимающему третье место в рейтинге Звереву он привез 800 очков, и только остающийся лидером тура Джокович пока недосягаем.

Год прорывов

Достижения Медведева очень серьезны, но он пришел к ним планомерно и, можно сказать, ожидаемо, а уходящий год запомнился и настоящими прорывами российских теннисистов.

Главным из них стал прогресс 27-летнего Аслана Карацева, который в профессиональном туре играет с 2011 года, но до сих пор не добивался реальных успехов.

Например, в прошлом году россиянин играл в основном на турнирах категории «Челленджер». Лишь несколько раз Карацев выступил на АТР250, а на турнире 500-й категории появился один раз — по wild card в Санкт-Петербурге.

Лишь раз Карацев в 2020-м пробовал свои силы на турнире «Большого шлема», но проиграл на «Ролан Гаррос» в финале квалификации.

А вот на Australian Open он не просто разнес трех соперников в квалификации, но и выдал феноменальный результат для игрока из третьей на тот момент сотни рейтинга в основной сетке.

В двух первых раундах он разгромил итальянца Джанлуку Магера и белоруса Егора Герасимова из конца первой сотни рейтинга, причем во втором матче отдал сопернику за три партии лишь один гейм.

В 1/16 финала грянула первая сенсация в виде победы в трех сетах (6:3, 6:3, 6:3) над девятой ракеткой мира аргентинцем Диего Шварцманом, дальше был пятисетовый камбэк с 0-2 против канадца Феликса Оже-Альяссима — 19-го номера рейтинга (3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4), а в четвертьфинале был обыгран болгарин Григор Димитров (21) — 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

В полуфинале на своем прорывном «мэйджоре» Карацев попал под Джоковича (3:6, 4:6, 2:6), но то поражение не могло смазать великолепного впечатления от сенсационного россиянина.

Всего через месяц Карацев положил в свою копилку первый титул АТР500, обыграв по дороге британца Даниэля Эванса, итальянцев Лоренцо Сонего, Янника Синнера и Рублева, а в финале Ллойда Харриса из ЮАР.

После этого Карацев был не всегда стабилен, но на 28-летие сделал себе подарок в виде победы над самим Джоковичем. Это случилось в полуфинале турнира категории 250 — и не где-нибудь, а в Белграде.

Вторая часть сезона вышла у Аслана менее удачной, но он все равно закончил год на высоком 18-м месте, а также завоевал домашний титул на Кубке Кремля.

Но прорывался в 2021-м не только он. Андрей Рублев практически победил всех своих внутренних демонов и добрался до пятой строчки мирового рейтинга и участия в Итоговом турнире АТР, где был в одном сете от выхода в полуфинал.

На его счету титул в Роттердаме, несколько финалов на разных турнирах, в том числе два первых на «Мастерсах», где был также еще и полуфинал. К достижениям можно отнести и первую победу над крайне неудобным соперником Даниилом Медведевым в профессиональном туре, причем как раз на пути в финал «Мастерса» в Цинциннати.

Важно сказать и об Анастасии Павлюченковой, которая в начале года была на дне и чуть ли не размышляла об окончании карьеры, а затем смогла перезагрузиться, преобразилась и выдала очень сильную вторую часть сезона с финалом на «Ролан Гаррос», пусть и проигранном чешке Барборе Крейчиковой.

Триумфальная Олимпиада

Сборная России по теннису по праву питала большие надежды на медали на летних Олимпийских играх в Токио и смогла их реализовать, выиграв командный зачет теннисного турнира.

У мужчин соревнования совсем не получились у уступивших в первых раундах Рублева и Карацева, а Медведев сошел на стадии четвертьфинала от испанца Пабло Карреньо-Бусты.

Но Карен Хачанов, в последние пару лет ушедший в тень, смог отомстить за друга в полуфинале и в итоге взял серебро, не сумев справиться с напором немца Зверева в «золотом» матче.

В парном разряде у мужчин совсем не получилось — и Карацев с Медведевым, и Хачанов с Рублевым проиграли в первом круге, причем соперникам, которые сошли с дистанции уже в следующем раунде.

У женщин в одиночке Павлюченкова добралась до четвертьфинала, где в драматичной борьбе уступила (0:6, 6:3, 3:6) швейцарке Белинде Бенчич. Россиянке явно не повезло с сеткой, поскольку именно Бенчич в итоге и примерила золото Игр.

Еще обиднее вышло в парном разряде, где вернувшаяся после двухлетней паузы 34-летняя Елена Веснина в паре с Кудерметовой что в полуфинале против чешек, что в матче за бронзу против бразильянок имели матчболы, но все же остались без награды.

Зато в миксте два российских дуэта были настолько прекрасны, что с разных сторон сетки добрались до финала и разыграли золото с серебром.

Все снова решалось на супертайбрейке, и у Весниной с Карацевым были матчболы, однако они остались не использованными, а триумф отпраздновали также полностью заслужившие его Павлюченкова и Рублев.

Кстати, возвращение Весниной в тур получилось отличным не только из-за Олимпиады. В Токио от нее ждали успехов и в паре, и в миксте, потому что с Карацевым они добрались до финала «Ролан Гаррос», а с Кудерметовой были в решающем поединке на «Уимблдоне». Причем в обоих случаях победа тоже была рядом, а не хватило для нее совсем чуть-чуть.