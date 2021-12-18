Россия обыграла Чехию на Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею под руководством нового главного тренера Алексея Жамнова одержала третью победу в трех матчах домашнего Кубка Первого канала, не оставив никаких шансов команде Чехии. «Газета.Ru» рассказывает о событиях встречи.

Россия — Чехия — 5:2

Тренерский штаб Алексея Жамнова не стал изменять себе и задекларированным задачам и даже после дня отдыха на матч против Чехии сделал большое количество изменений в составе.

На лед в третьей игре Кубка Первого канала не вышли такие как: Никита Нестеров, Вячеслав Войнов, Дамир Шарипзянов, Сергей Толчинский, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Артем Чибисов, Сергей Марченко и Михаил Семенов, многие из которых выглядят практически незаменимыми в этом созыве, если бы речь шла о более важном турнире.

Для Сергея Телегина, Артема Минуллина, Даниила Вовченко и Владислава Каменева игра с чехами была дебютной на турнире. Кроме того, отыгравшего первые две встречи от звонка до звонка Ивана Федотова в воротах заменил Тимур Билялов.

Противостояние фактически началось со счета 1:0. Стартовое звено сборной России заработало вбрасывание в чужой зоне, Александр Кадейкин его выиграл, а Арсений Грицюк тут же хлестко выстрелил в девятку. Прошло всего 14 секунд игры.

Такой старт задал тон происходящему на льду. Чехи попытались оперативно отыграться, а подспорьем для них было удаление Артема Галимова, по неосторожности зацепившего чешского вратаря Романа Вилла.

Надо сказать, что гости создали отличные моменты, а накатывавший на лежащую уже перед пустым углом шайбу Милан Гулаш чудом промахнулся мимо створа.

Ну а дальше подопечные Жамнова здорово сработали в прессинге в чужой зоне, и Артем Анисимов с Егором Коршковым, отборовшись у бортов, доставили шайбу на пятак Вовченко, который не промахнулся резким выстрелом в касание.

Чехи продолжали давить позиционно, но ни к чему хорошему это не приводило. Напротив, сначала Галимов выскочил под углом на Вилла и практически обыграл того, но не смог бросить, а затем Никита Гусев отправил на рандеву с вратарем соперников Михаила Григоренко, и снайпер ЦСКА был образцово точен.

3:0 — максимально комфортный счет для сборной России к первому перерыву и совсем наоборот для чешской команды. Однако незадолго до первого перерыва Ян Коварж все-таки смог пробить Билялова и вернул свою сборную в игру.

С начала второго периода последний рубеж сборной Чехии вместо напропускавшего Вилла занял действующий обладатель Кубка Гагарина из омского «Авангарда» Шимон Грубец.

Проявить себя ему довелось на девятой минуте периода, когда два российских форварда выкатились на одного защитника, и Владимир Ткачев бросал в касание в девятку с передачи Григоренко. Грубец успел выбросить вверх руку с ловушкой и парировал. Дальше шайба упала на пятак, но чешский защитник успел увезти ее оттуда раньше, чем случилось добавление в пустой створ.

После этого соперники обменялись неиспользованными двумя минутами численного преимущества, а когда уже казалось, что период катится к концу без голов, ударное российское звено зажало гостей в их зоне, Гусев, выкатившись из-за ворот, отдал в левый круг вбрасывания Григоренко, который в касание слишком хлестко и точно для Грубеца пальнул в дальний угол.

Но и это был еще не конец. До сирены Александр Елесин успел могучим щелчком от синей линии в пятый раз за матч зажечь красный свет за чешскими воротами. Грубец броска даже не видел.

На третий период в воротах сборной России появился еще не игравший на КПК Александр Самонов. Тренерский штаб дал и ему почувствовать себя важной частью происходящего.

Голкипер СКА сразу смог проявить себя, совершив несколько хороших сейвов, но отыграть насухо у него не вышло. Подвело сборную России удаление Кадейкина. Его реализовал броском в касание из левого круга вбрасывания после поперечной передачи Гулаш.

Забросив, чехи почувствовали, что еще могут даже развернуть игру, и все оставшееся время давили. Благо, Самонов, трудившийся в поте лица, не давал слабины. Так что, как гости ни старались, добиться большего, чем сократить отставание до трех шайб, им не удалось.

Сборная России одержала третью победу в трех матчах Кубка Первого канала, что особенно приятно, так как сегодняшний соперник играл в максимально оптимальном без энхаэловцев составе. Впереди остается заключительный матч турнира против Финляндии.