Сборная России по хоккею обыграла Канаду на Кубке Первого канала

Национальная сборная России в первом матче под руководством Алексея Жамнова, играя в ретро-форме СССР, одержала победу над Канадой в стартовой встрече Кубка Первого канала. После игры ее участники поделились впечатлениями.

Россия — Канада — 4:3

Первый матч сборной России под руководством Алексея Жамнова вышел неоднозначным. «Красная машина», игравшая в ко многому обязывавшей ретро-формы команды Советского Союза, здорово действовала по ходу противостояния с Канадой, вела в счете, но в конце позволила «кленовым листьям» сократить отставание до минимума.

«Матч для нас был дебютом – для тренерского штаба, было много новых ребят. Что-то получилось, в основном ребята выполнили задание. Были провалы во втором и третьем периоде, над этим предстоит еще работать, — рассказал новый наставник главной команды страны после трудной победы.

— Я бы не сказал, что канадцы начали выглядеть посвежее, мы просто начали «сваливаться» в зоне атаки, получали контратаки. В концовке игроки начинают что-то придумывать, а не выполнять игровое задание, вот такое и получается.

Ничего сложного в тактических схемах, которые мы дали ребятам, нет, просто осуществить все в жизни за одну тренировку сложно. Но они молодцы, со многим справились. Я не жалуюсь, но за один день тяжело что-то сделать».

Рассказал Жамнов о кадровом вопросе в сборной. По словам специалиста, на лед в Кубке Первого канала выйдут все вызванные игроки, тем более что провести придется четыре матча за пять дней. Кроме того, игровые сочетания в дальнейшем будут меняться.

«Гусев сегодня уже тренировался в полную силу, завтра сыграет. У него просто была простуда. Хочется Гусева посмотреть вместе с Шипачевым, как говорят в хоккейном мире, что у них за «химия», — рассказал Жамнов о состоянии не игравшего сегодня Никиты Гусева.

— Я бы не хотел кого-то выделять из центров. Есть замечания к ребятам, но они старались. Помощь защитника была. Вбрасывания – большая проблема нашего хоккея. В этом у нас все время есть проблемы. Мы работаем, говорим с игроками. В целом, по рисунку игры центральные справлялись с задачами».

Опытный наставник сборной Канады Клод Жюльен, выигрывавший с «Бостон Брюинз» в 2011 году Кубок Стэнли, остался доволен действиями своих подопечных, несмотря на поражение.

«Мы сыграли очень неплохо, мы играли против очень хорошей команды. Начало сложилось не в нашу пользу, смогли оттолкнуться от счета 1:3, сделать 3:4. Мне понравилось, как игроки показали себя. Мы собрались только несколько дней назад. Думаю, дальше мы будем выступать только лучше», — цитирует специалиста Sport24.

Подробно описал ощущения от игры капитан сборной России Егор Яковлев, несколько раз образцово останавливавший опасные канадские атаки.

«Принципиальный матч — как и любой матч с Канадой. Здорово начали, много эмоций было. Ребята боролись, выкладывались, во втором периоде где-то немножко мы подпросели. Но в третьем обратно вернулись к своей игре. Было много моментов, очень много не забили. Но хорошо, что довели игру до конца, до победы, — рассказал Яковлев «Чемпионату».

— Проще ли играть после коротких сборов? Здесь у нас было буквально два дня. Очень много видео показывали, рассказывали про новую систему, как будем играть. И, в принципе, ошибки, которые сегодня были, — они были от большого желания, ребята очень старались, хотели бороться и выполнять задание. Мне кажется, база и сборы — это пережиток прошлого.

Насколько отличается новая для меня тактика? Наверное, главная особенность для меня как для защитника — то, что мы очень близко стараемся играть и очень рано стараемся навязывать борьбу, встречать, бороться за чужую синюю линию изначально. Наверное, это главная особенность.

Каково быть капитаном? Вчера вечером было у нас собрание. Объявили, назначили. Конечно, это очень значимое для меня событие и очень престижное.

Стараюсь соответствовать. Если хорошо себя проявить на этом турнире — могу поехать на Олимпиаду? Мы об этом не думаем. Нас собрали — это для нас очень значимый всегда турнир, домашний Евротур. И не обращаем внимания на эти новости, мысли, как будет — так будет».

Яковлев также особенно отметил, что вся система игры в обороне сборной кардинально поменялась, и теперь национальная команда старается действовать так, как это делают в НХЛ. По его мнению, партнеры по команде отлично адаптировались к изменениям, которые наставник защитников Сергей Гончар объяснял с помощью видео.

Нападающий сборной Канады Корбан Найт в микст-зоне рассуждал о жестких условиях олимпийского карантина. В Пекине в случае положительного теста на коронавирус игрок должен будет в течение 24 часов сдать два отрицательных ПЦР-теста, иначе рискует остаться в Поднебесной на карантине на пять недель.

«Возможный карантин на Олимпиаде может помешать приехать лучшим игрокам мира и тогда у меня появится шанс сыграть на турнире? Это противоречивые чувства, потому что с одной стороны хочется, чтобы за Канаду играли лучшие игроки и добыли победу для страны, — отметил форвард.

— Здесь во мне говорит болельщик Канады. А с другой стороны, как игрок я готов многое отдать ради того, чтобы представлять свою страну на Олимпийских играх. Думаю, что любой игрок будет цепляться даже за минимальный шанс сыграть за страну и никогда не откажется от такой возможности. Так что это двоякие чувства».