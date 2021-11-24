Защитник «Зенита» Ловрен назвал второй пенальти в ворота «Мальме» неправильным

«Зенит» на последних минутах матча с «Мальме» вырвал ничью благодаря реализованному пенальти и гарантировал себе евровесну – Лигу Европы вместо Лиги чемпионов. После поединка разгорелся скандал – шведская сторона обвинила российский клуб в подкупе судьи и нечестной игре.

Встреча, которая проходила в Швеции, изначально складывалась отнюдь не по плану Сергея Семака. «Зенит» после уверенной победы дома со счетом 4:0 ехал в «Мальме» фаворитом. Возможно, такого же разгрома петербургские болельщики не ждали, но наверняка были уверены, что победа у российского клуба в кармане. Однако к 20-й минуте владение мячом составило 60 на 40 процентов в пользу хозяев, а на 28-й минуте встречи шведы забили – отличился Сёрен Рикс, пробивший низом из пределов штрафной.

В начале второго тайма петербургский клуб получил возможность исправить ситуацию. Голкипер «Мальме» Йохан Далин грубо сыграл против Вендела, ударив того по ногам, за что получил желтую карточку и указание на «точку». Бить пенальти после проверки системы видеопомощи арбитрам (VAR) отправился Артем Дзюба. В этот момент фанатский сектор «Зенита» повел себя интересным образом – болельщики жестами просили форварда отойти от мяча и дать пробить кому-нибудь другому, однако футболист на эту просьбу внимания не обратил и исполнил 11-метровый сам. В этот момент стало ясно, что болельщики были правы – Дзюба нанес удар по центру, и голкипер ногой отразил мяч.

Спустя десять минут Дзюба вновь оказался в центре внимания: он забил, однако после обращения к системе VAR главный судья из Латвии Андрис Трейманис гол не засчитал.

Позднее главный арбитр удалил Дмитрия Чистякова, показав ему вторую желтую карточку, а уже в компенсированное время назначил второй пенальти в ворота «Мальме» после фола на Дзюбе. Рисковать еще раз футболисты российского клуба не стали, и штрафной удар исполнил Ярослав Ракицкий, чей гол в итоге и принес «Зениту» выход в евровесну.

Шведская сторона осталась крайне недовольна работой главного судьи встречи. На послематчевой пресс-конференции наставник шведского клуба Йон Даль Томассон критично высказался о работе арбитра и его команды.

«В этом году Рождество рано пришло в Россию. Много было ситуаций с просмотром видеоповторов, но с этим мы должны жить. Я горжусь командой, нашей игрой и тем, как мы атаковали, как мы сделали гол. Не могу сказать ничего больше», — заявил специалист.

Второй пенальти, который назначил судья, действительно мог показаться спорным. Эрик Ларссон, находясь в своей штрафной, в борьбе ударил Дзюбу локтем в ухо. Судья достаточно долго изучал видеоповтор, только после этого вынеся решение об исполнении штрафного удара. Бывший полузащитник «Спартака» Ким Чельстрем резко высказался об этом эпизоде.

«Это катастрофа. Тело создано с руками. Нельзя избежать небольших движений рукой, играя в футбол. Футбол — контактный вид спорта. Это ужасно. Игрокам нужно разрешать пользоваться телом. Это в депрессию загоняет. Оставьте футбол в покое, VAR должен помогать», — приводит слова Чельстрема Expressen.

Ларссон, игра которого привела к назначенному пенальти, с решением судьи оказался не согласен. Он поделился, что для такого наказания сила удара должна быть больше.

«Я почти не почувствовал, что дотронулся до Дзюбы. Для назначения пенальти должно было быть больше силы. Иначе я не знаю, куда девать руки», — цитирует Ларссона Expressen.

Поддержку шведский игрок и его команда нашли с неожиданной стороны. Несправедливым пенальти признал защитник петербургского клуба Деян Ловрен, вспомнив похожий эпизод со своим участием на чемпионате Европы.

«Согласен с игроками «Мальме», это неправильный пенальти. Я попал в похожую ситуацию на чемпионате Европы. Не знаю, как ещё прыгать защитнику в такой ситуации. Нельзя же прыгать с опущенными руками, надо защищаться.

Это хорошее решение для нас, но я думаю, что сегодня судья показал слишком низкий уровень», — приводит слова Ловрена Aftonbladet со ссылкой на C More.

Но больше всех судейством оказались недовольны фанаты шведской команды. Сразу после назначения пенальти и после финального свистка с трибун раздавался достаточно известный в Европе лозунг «УЕФА – мафия!», который появился в сезоне-2014/15, когда польские фанаты выступили с критикой организации после того, как «Легии» было засчитано техническое поражение в матче с «Селтиком». Тогда это вызвало огромную волну возмущения как в Польше, так и в других европейских странах. С тех пор этим лозунгом фанаты многих клубов выражают свое возмущение тем или иным действиям Союза европейских футбольных ассоциаций.

После матча в социальных сетях было не менее жарко. Фанаты «Мальме» обвиняли российский клуб в подкупе арбитра, отмечая и его национальность. Комментарии фанатов приводит Sport24.

«По сути судья русский. Это, наверное, какая-то шутка».

«Уверены, что судья не из России?».

«Это одно из худших назначений судей за всю историю Лиги чемпионов».

«Кто-нибудь знает, сколько им пришлось заплатить судье сегодня?».

«Занесли много денег судье! Русская мафия».

Эта ничья оставила «Мальме» с одним очком после пяти туров Лиги чемпионов и без шансов на продолжение борьбы в еврокубках в этом сезоне. «Зенит», который набрал четыре очка, гарантировал себе выход в Лигу Европы. Следующий матч подопечные Семака проведут с лондонским «Челси», однако с точки зрения турнирного положения игра уже ни на что не влияет.