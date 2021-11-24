«Зенит» сыграл вничью в Швеции с «Мальме» в Лиге чемпионов

Санкт-петербургский «Зенит» вырвал ничью в меньшинстве гостях у шведского «Мальме» благодаря голу Ярослава Ракицкого с пенальти в матче пятого тура Лиги чемпионов, лишился шансов на выход в плей-офф турнира, но обеспечил себе попадание в плей-офф Лиги Европы.

«Мальме» — «Зенит» — 1:1

Санкт-петербургский «Зенит» прибыл в Мальме для игры с местным одноименным клубом не в самом оптимальном составе. Главными потерями стали травмированные основной голкипер Станислав Крицюк и иранский нападающий Сердар Азмун. Восстановившиеся от повреждений Данил Круговой, Магомед Оздоев и Далер Кузяев остались в запасе.

Турнирная ситуация выглядела достаточно просто. В случае даже ничейного исхода «Зенит» гарантировал себе путевку в плей-офф Лиги Европы, поскольку между командами было три очка разницы, а первая встреча закончилась крупной победой чемпионов России (4:0).

При этом подопечные Сергея Семака сохраняли еще шансы на место в плей-офф даже в Лиге чемпионов. Для этого им нужно было побеждать самим, а также рассчитывать на победу «Ювентуса» в параллельном матче с «Челси», после чего в игре шестого тура уже сами питерцы должны были бы обыгрывать англичан.

Задачу «Мальме» его главный тренер Йон Даль Томассон сформулировал тоже вполне конкретно: побеждать и как можно крупнее (вероятно, чтобы попробовать отыграть разницу мячей в личных встречах).

Первый звоночек у ворот Михаила Кержакова прозвучал на девятой минуте, когда Антонио Чолак упал в штрафной после толчка в борьбе с Деяном Ловреном, но ни арбитр в поле, ни видеоассистент никакого криминала не увидели.

Ответ зенитовцев пришел через пару минут, когда Малком получил на рывке проникающий пас в штрафной, от лицевой отдал назад в центр Артему Дзюбе, которому пробить не дали. Форвард все же изловчился скинуть под удар набегавшему партнеру, но до вратаря мяч не дошел, попав в защитника.

Через некоторое время Чолак снова упал в штрафной сине-бело-голубых, игравших в этот вечер в полностью белой форме. Снова загудели трибуны, но снова безучастен к падению хорватского нападающего остался латвийский арбитр Андрис Трейманис.

Матч шел точно не по сценарию «Зенита». «Мальме» контролировал мяч к середине первой половины 60% времени, и при этом шведам удавалось находить варианты вскрытия обороны гостей.

На 28-й минуте шведская команда провела достаточно простую, но вполне эффективную комбинацию, в финале которой Сорен Рикс обыгрался в стеночку с Велько Бирманчевичем, не подпустил к себе в штрафной Ярослава Ракицкого, не позволив тому помешать удару, и пробил низом в сторону дальнего угла без особых шансов для Кержакова.

Пропустив, «Зенит» заиграл активнее и почти выровнял ситуацию по владению мячом. Могли россияне даже отыграться еще до перерыва, но в лучшей их атаке, начавшейся с удачного прессинга на чужой половине поля и закончившейся ударом Вячеслава Караваева с расстояния в метр от штрафной, правый защитник гостей немного не попал в створ.

При этом Дзюба словно был в плаще-невидимке, а всегда креативный Клаудиньо не попал в игру, зато попал у чужой штрафной шипами в ногу сопернику и получил желтую карточку. Было ясно, что Семаку надо что-то менять.

И изменения последовали сразу же после перерыва. Вместо Деяна Ловрена и Клаудиньо на поле появились Александр Ерохин с Андреем Мостовым. «Зенит», таким образом, перешел на игру в четыре защитника, обозначив свои атакующие намерения.

Ну а Семак продемонстрировал, что не боится убирать с поля звезд, когда они действительно играют неважно.

И ведь перестановки сразу же дали результат. Все началось с удара Ерохина сразу после возобновления игры, а вскоре вдохновенно побежавшие вперед зенитовцы вскрыли оборону хозяев проникающей передачей на Вендела.

Бразилец несся на всех парах на мяч, а с другой стороны так же быстро вылетал голкипер «Мальме». Последовало столкновение, в котором Венделу разбили ногу. Но главное, что он успел убрать мяч в сторону, а потому даже после проверки VAR Йохан Далин получил желтую карточку, а «Зенит» — право на пенальти.

К мячу подошел Дзюба, который, кстати, и отдал классный пас Венделу на рывок, а вот с одиннадцатиметровым у него вышло куда хуже. Посеменив при разбеге, форвард пробил бесхитростно и не в угол, а потому угадавший направление удара Далин из антигероя эпизода превратился в героя, совершив спасение!

Правда, вскоре Дзюба забил, классно воткнув мяч в сетку после прострела Караваева с правого фланга, вот только небольшой офсайд имел место, что было подтверждено видооборудованием.

«Зенит» очень хотел отыграться и действовал с настоящей страстью, подавив почти все мысли хозяев об атаке. Хорошие подходы и полумоменты возникали постоянно, но вот до реальных голевых шансов никак больше не доходило.

Кроме того, на поле кипели страсти, что приводило к паузам, стычкам и желтым карточкам. Вендел и Малком, выступавшие в роли лидеров, пытались создать что-то интересное, но им все время чего-то немного не хватало.

Ближе к концу встречи градус противостояния сыграл против гостей, когда уже имевший желтую карточку Дмитрий Чистяков пошел в подкат на фланге на чужой половине поля и сбил оппонента. Самое забавное, что ни швед, ни российский защитник не слышали свистка об остановке игры, прозвучавшего ранее. Но все это не отменило грубости россиянина, он получил вторую желтую карточку и отправился в раздевалку досрочно.

«Мальме», оставшись в меньшинстве в конце первого тайма в Санкт-Петербурге, развалился окончательно. «Зениту» вдесятером нужно было провести не так много времени, и команда Семака продолжила искать счастье в атаке.

Очередной навес Вендела на Дзюбу не привел к опасному моменту, но в первой же остановке Трейманис приложил руку к уху, слушая португало-французских видеоассистентов. Оказалось, что нападающего в борьбе ударили локтем, и под негодование игроков «Мальме» и шведских болельщиков в ворота хозяев был назначен второй пенальти.

На этот раз к мячу подошел Ярослав Ракицкий, и хотя Далин опять угадал направление удара, взять выстрел украинского защитника он был не в силах.

Оставшиеся пять из семи компенсированных минут прошли в таком же напряжении, что и вся концовка, но успеха никому не принесли. «Зенит» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, зато обеспечил себе место в плей-офф Лиги Европы и продолжит евросезон весной.