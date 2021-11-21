Карпин объяснил свои слова о возможном уходе из национальной команды

Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед началом матча отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными командами Словении и России, 11 октября 2021 года

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что будет готовить национальную команду к стыковым матчам за право выступать на чемпионате мира — 2022. Неделю назад наставник заявил, что после плохой игры со сборной Хорватии может покинуть свой пост и ему нужно время для того, чтобы принять окончательное решение.

Почему решил остаться

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, который еще неделю назад после невыхода национальной команды на чемпионат мира — 2022 в Катаре напрямую, рассуждал о вероятности своей отставки, заявил, что подобного до стыковых матчей не произойдет. Поединки за право играть на мундиале состоятся в марте.

«Вопрос закрыт положительно. Не знаю для кого, но положительно. Все окей, готовимся к стыкам»,

— сказал Карпин во время YouTube-проекта «Коммент.Шоу».

Также специалист признался, что на его решение остаться в национальной команде повлиял разговор с бывшим наставником сборной и «Спартака» Олегом Романцевым.

«Много людей звонили мне, опытные люди. Отправной точкой был звонок Романцева. Мы не общаемся каждый день, каждую неделю. Он сам набрал, и мы поговорили о футболе. Он вспомнил про Украину и про все эти вещи, сказал, что ни в коем случае нельзя уходить. Дескать, только пощупал игроков, понял, как они реагируют, и поэтому надо как минимум это дело завершить», — сказал Карпин.

Наставник поделился, что звонков, которые повлияли на его решение, было много, но говорить не стал, кто именно звонил. Назвал только фамилию еще одного экс-главного тренера сборной России и московского «Локомотива» — Юрия Семина.

Почему хотел уйти

Сборная России на последних минутах заключительного матча отборочного этапа чемпионата мира — 2022 с Хорватией упустила ничью и упустила первое место в группе. Единственный гол в этой встрече забил защитник сборной России Федор Кудряшов в свои ворота. Это не позволило нашей команде напрямую отобраться на ЧМ в Катар и теперь предстоит сыграть в двух стыковых матчах. Соперников национальная команда узнает 26 ноября 2021 года, а сами встречи пройдут в марте 2022-го.

После игры Карпин сообщил в прямом эфире того же YouTube-шоуо своих сомнениях по поводу продолжения работы в национальной команде. Он отметил тогда, что хоть контракт автоматически продлен до марта, но ему все равно необходимо отдохнуть и проанализировать все, чтобы принять окончательное решение. Специалист подчеркнул, что большим разочарованием в матче с Хорватией стал не результат, а сама игра.

«Меня задело, что не было попыток атаковать. Мы об этом говорили, отрабатывали это. Говорим об этом с сентября. Не сделали это, когда это было нужно. Есть ли уверенность, что буду тренером сборной в стыковых матчах? Не знаю, думаю. Допустим, у меня есть контракт, но если я не хочу? Меня что, удержат силой?», — сказал тогда наставник команды.

Сейчас Карпин не стал скрывать, что жалеет о сказанных им неделю назад словах.

«Я пожалел [о решении рассказать о своих сомнения]. Потому что прошли сутки с матча, я был на эмоциях, в непонимании. Любой нормальный человек сомневается в каких-то вещах. Может быть, надо было сделать вот так и вот так. Это нормально. Да, идиот. Еще раз. Ну бывает, небезгрешен

Что мне теперь еще сделать, застрелиться? Это были эмоции, которые вы из меня вытащили. Но тренер сборной — это не кукла, у меня тоже есть эмоции», — сказал Карпин.

Что еще сказал интересного

Впервые после того, как стало известно о попадании сборной России в стыки, ее главный тренер высказался о возможных соперниках. Национальная команда попала в корзину сеянных, где также оказались Португалия, Шотландия, Италия, Швеция, Уэльс. Соответственно, соперником станет сборная из несеянной корзины: Турция, Польша, Северная Македония, Австрия, Чехия. В эту компанию попала еще Украина, но в футболе украинская и российская сборные разводятся.

«Все думают, что лучший соперник в стыках — Македония. Мы, наверное, тоже так думаем, но это все на бумаге. На поле это надо будет еще доказывать», — считает Карпин.

В продолжение темы стыковых матчей специалист отметил, что очень удачный для него и сборной России расклад, при котором стыковые матчи будут играться не прямо сейчас, а весной будущего года. По мнению Карпина, спустя три месяца игроки и тренерский штаб команды уже забудут игру с Хорватией.

Также специалист рассказал, что после поединка еще раз разговаривал с Кудряшовым, забившим мяч в свои ворота, и признался, что от произошедшего отходил неделю. При этом Карпин добавил, что опыт матча с Хорватией считает оптимистичным.

«У нас был опыт Хорватии. Плохой опыт — это опыт. Для меня он оптимистичен. Все зависит только от того, как этот опыт использовать. То, что после Словакии был матч со Словенией другого уровня, вселяет в меня оптимизм», — заключил специалист.