Фигуристку Косторную раскритиковали за отсутствие артистизма в прокате

Этап Гран-при во Франции ознаменовался очередным триумфом российских фигуристок. Анна Щербакова заняла первое место, Алена Косторная стала второй, однако обе спортсменки в своих произвольных прокатах допустили падения. Однако именно выступление действующей чемпионки Европы вызвало критику: тренер Александр Жулин уверен, что, если Косторная не изменит своего подхода, то попасть в сборную России ей будет невозможно.

Анна Щербакова

Ученица Этери Тутберидзе к произвольной программе подходила лидером. Отрыв от идущей второй Алены Косторной был небольшим, но он был, а четверной флип в произвольной программе увеличивал шансы Щербаковой на второе золото этапа Гран-при и попадание в финал серии.

Однако в самом начале произвольной программы Щербакова решила сделать элемент, которого в заявке не было. Фигуристка заходила на четверной лутц, но внезапно упала – это выглядело сильно и больно, спортсменка приложилась всем телом об лед и будто бы на несколько секунд потеряла концентрацию. Но выступление продолжилось дальше безукоризненно – ученица Тутберидзе чисто выполнила четверной флип и ни единым движением тела не показала, что сильное падение в начале ее как-то выбило.

В моменте с падением можно перебирать разные варианты, почему это случилось – и спортсменка задумалась, пропустив нужный момент для вхождения в прыжок, и лед помешал. Действительно, французская арена вызывала недоумение, на некоторых кадрах на льду буквально виднелись лужи. Сама Щербакова после выступления призналась, что так и не поняла, что случилось.

«Я немного в шоке, потому что не понимаю, что случилось на первом прыжке. Всю программу я не могла понять, что же случилось на первом прыжке. Нужно время, чтобы осознать это, посмотреть запись выступления.

Я не согласна с тем, что выгляжу уставшей. Приехала сюда мотивированной. Я была сконцентрированной, может, поэтому так показалось. На шестиминутной разминке я хорошо прыгала. После ошибки я запереживала внутри, но для меня важно, что я собралась и доделала остальные элементы до конца», — приводит слова фигуристки Sport24.

Щербакова, действующая чемпионка мира, гарантировала себе участие в финале Гран-при, который состоится с 9 по 12 декабря в японской Осаке.

Сейчас любой старт, в котором принимают участие российские фигуристки, рассматривается в призме отбора на зимние Олимпийские игры в Пекине. Конкуренция огромная – тут и Щербакова, и Косторная, и травмированная сейчас Александра Трусова, и исполняющая безупречно четверные прыжки Камила Валиева, и стабильная Елизавета Туктамышева с тройным акселем, и Майя Хромых, которая 20 ноября выиграла турнир в Польше. А заявки всего три.

Этапы Гран-при на отбор не влияют, основным стартом является чемпионат России, который пройдет в конце декабря, но, если Щербакова покажет такой же уровень, это весьма серьезная заявка на попадание в сборную. Прокатом ученицы Тутберидзе восхитилась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Я в восторге от наших девочек. Они настоящие герои. Очень ими горжусь. После такого падения, как было у Щербаковой, встать и сделать четверной флип – это что-то фантастическое. Я никогда прежде такого не видела и боюсь, что уже не увижу. Только Аня способна показать такой уровень», — приводит слова специалиста Sport24.

Такого же мнения придерживается серебряный призер Олимпийских игр — 2002, хореограф Илья Авербух. Он отметил, что Щербакова уже выиграла два этапа Гран-при – французский и итальянский, теперь фигуристка будет спокойно готовится к финалу серии и чемпионату России.

«Аня – большая молодец, стремительно восстанавливает форму. Здорово, что она рисковала и шла на два сложнейших четверных прыжка, один из которых получился очень хорошо. Конечно, она имеет все шансы отобраться и поехать на Олимпийские игры в Пекин», — заявил Авербух РИА «Новости».

Алена Косторная

Еще одна ученица Тутберидзе допустила ошибку в самом начале своей программы, как и Щербакова.

Только отличие Косторной от соперницы заключалось в том, что она упала с тройного акселя, единственного элемента ультра-си, которым она владеет, и никакого четверного прыжка в запасе у нее не было.

После падения эмоций фигуристка сдерживать не стала – сжала руку, взмахнув ей со злости, что не получился элемент, однако вся дальнейшая программа была выполнена чисто, Косторная смогла себя собрать и выжать максимум из того, что могла.

История фигуристки и тройного акселя весьма трагична. Изначально Косторная владела им идеально и стабильно, именно благодаря этому элементу она часто оказывалась сильнее Щербаковой и Трусовой, прыгающих четверные. Выступление без ошибок и тройной аксель принесли ей победу на чемпионате Европы – 2020, однако в скором времени все посыпалось. Летом 2020 года фигуристка вслед за Трусовой ушла в академию к Евгению Плющенко, но из-за травм и серьезных болезней она прыжок «потеряла». Меньше, чем через год, она снова вернулась к Тутберидзе, где начала работать над восстановлением акселя, но теперь Косторная хоть и может его исполнить, но назвать стабильным прыжок точно нельзя.

Эта проблема – одна из тех, что ставит вопрос на борьбе Косторной за путевку в Пекин. Двукратный призер Игр и тренер Александр Жулин критично оценил выступление фигуристки в произвольной программе и заявил, что для борьбы за Олимпиаду Косторной необходимо изменить свой настрой.

«Косторная, к сожалению, после падения ничего не показала в плане артистизма. Просто ехала и думала: «Как же плохо, что я сорвала тройной аксель». Под эгидой этого прошла вся ее программа. Если она не изменит свое отношение и не поймет, что она всем должна, а не ей, то Олимпиада ей не светит. Она невероятно красивая и талантливая», — заявил Жулин в комментарии Sport24.

С этим высказыванием не согласилась Тарасова, которая подчеркнула, что Косторная показала все, что было у нее в программе.

«Она выступила очень хорошо. Я вообще не согласна с Жулиным, почему она не может побороться за Олимпиаду? Что с ней случилось?» — приводит слова специалиста Metaratings.ru.

При этом сама Тарасова раскритиковала произвольную программу Косторной, отметив, что не понимает ее смысла, поэтому смотреть за выступлением фигуристки трудно.

«Они все любят и слушают Билли Айлиш. Но слушать — это одно, а программу катать — другое. Но я всегда говорю, что я чего-то не понимаю в современной музыке. Смотреть эту программу очень тяжело. Это я понимаю. А ее короткая New York, New York просто шикарная», — отметила тренер в комментарии РИА «Новости».