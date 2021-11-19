Знаменитой фигуристке Медведевой исполнилось 22 года

Двукратной чемпионке мира и двукратной серебряной призерше Олимпийских игр по фигурному катанию Евгении Медведевой исполняется 22 года. «Газета.Ru» рассказывает, как развивалась ее карьера и почему она должна быть примером для большинства спортсменов.

Два года гегемонии и грустная Олимпиада

19 ноября Евгении Медведевой исполняется 22 года. Фигуристка, еще не объявившая официально о завершении карьеры, но уже, видимо, не планирующая возвращаться на лед, является одной из самых титулованных среди действующих спортсменок.

Медведева быстро стала явлением в фигурном катании. Дебютировав на взрослом чемпионате России в 13 лет, она с ходу заняла там восьмое место, хотя по юниорам в том же сезоне была только шестой в стране.

Первые реальные успехи к ней пришли в сезоне-2013/14, когда она выиграла два этапа юниорской серии Гран-при и стала третьей как в ее финале, так и на чемпионате мира в этой возрастной категории.

На этих турнирах она уступала лишь россиянкам — победившим Марии Сотсковой и Елене Радионовой, а также ставшей везде второй Серафиме Саханович. Но вскоре она взяла у всех реванши.

В следующем, своем последнем юниорском, сезоне Евгения выиграла на этом уровне все соревнования, включая главные национальные и международные старты, а на взрослом чемпионате страны стала третьей после Радионовой и Елизаветы Туктамышевой.

А следующие два сезона подопечная Этери Тутберидзе доминировала в женском фигурном катании, заняв второе место после Радионовой лишь на одном этапе Гран-при, но выиграв вообще все остальные старты, включая два финала серии, два чемпионата России, два первенства Европы и два мировых форума.

Потом был олимпийский сезон, к которому Медведева подходила безоговорочной фавориткой. Но тогда на фигурном небосклоне взошла звезда Алины Загитовой, а у Евгении случился стрессовый перелом ноги, из-за которого она пропустила финал Гран-при.

На чемпионате Европы и Олимпиаде она выступала с болью и в обоих случаях уступала Загитовой, причем на Играх в Пхенчхане их разделили всего полтора балла в сумме.

Только второе место она заняла и со сборной России в командном турнире, где и Медведева, и Загитова свои программы откатали без шансов для конкуренток из других стран.

«Чемпионка сердец» и преодоление

Дальше жизнь и карьера Медведевой, вероятно, не вполне по ее воле превратились в сериал.

Случились скандальный уход от Тутберидзе, который обсуждали даже в эфирах ток-шоу на федеральных каналах, переход к канадцу Брайану Орсеру и проблемы с программами, которые абсолютно разладились.

Привыкшая побеждать всех и всегда спортсменка стала проигрывать один старт за другим, совершая большое количество ошибок и к тому же уступая новым звездочкам, которых отечественная школа штампует пачками, в сложности.

Медведева, которую преданно любят ее фанаты, столкнулась с большим количеством негатива со стороны не менее внушительной и более громкой армии поклонников Загитовой. А слова многих авторитетных экспертов о том, что они поддерживали на Играх именно Евгению и даже что она должна была победить, только подливали масла в огонь.

Прозвище, данное ей Татьяной Тарасовой — Чемпионка сердец — превратилось в насмешку.

На этом фоне бронза на чемпионате мира — 2019, куда она попала далеко не бесспорным образом (пострадала Туктамышева), выглядела для Медведевой сродни подвигу.

Она попробовала посражаться еще и в сезоне-2019/20, но, заняв пятое и второе места на этапах Гран-при и не квалифицировавшись в финал, приостановила карьеру из-за травмы.

Конец карьеры — не приговор

В мире фигурного катания, где бал правят совсем молоденькие девочки, а 20-летний рубеж является билетом на пенсию (если вынести за скобки великолепную Туктамышеву), нет ничего более постоянного, чем временные уходы.

Хрестоматийным примером является олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова, которая не выступала с 2016 года, а всерьез не соревновалась как раз после своего главного карьерного триумфа, но о завершении карьеры официально объявила только в марте 2020-го.

Продолжает формально оставаться действующей фигуристкой и Загитова, хотя ни о каком реальном возвращении нынешней ведущей «Ледникового периода» и солистки шоу Татьяны Навки уже не может быть и речи.

В том же статусе остается и Медведева, но, в отличие от Сотниковой, она не кормит общественность «завтраками». Да и в своих высказываниях и делах она конкретней Загитовой, который, похоже, просто немного страшно обрушить и так уже не функционирующие мосты.

Евгения же просто живет и не боится трезво оценивать свои ничтожные шансы на возвращения в соревнования.

Понятно, что сама она бы хотела бороться и побеждать. Выиграть то самое заветное, но уплывшее от нее олимпийское золото. Часто в таких ситуациях даже у самых именитых спортсменов в жизни что-то (а иногда и все) ломается.

Медведева же является настоящим и прекрасным примером в умении отпустить ситуацию и жить дальше.

Она смогла зарыть топор войны с Тутберидзе, вернулась к своему бывшему тренеру в «Хрустальный» и попробовала перезапустить карьеру. А поняв, что это практически невозможно, стала кататься уже для души и развиваться в других направлениях.

Звезда во всем

Медведева всегда была максимально коммуникабельной, не боялась высказывать свое мнение и вообще давать интервью (что в том числе и приводило к росту хейта), а также пробовать новое.

Из этой серии ее переезд в Канаду к Орсеру, на что решился бы далеко не каждый. Уже сейчас она демонстрирует, что готова к новым вызовам по окончании карьеры.

Евгения каталась и наверняка еще будет кататься в шоу, попробовала себя в роли ведущей на «Матч ТВ», а также комментатором на фигурном катании на Первом канале.

И во всем она выглядит органично и интересно, если, конечно, оценивающий не относится к лагерю ее ненавистников.

Ну а дуэт двукратной чемпионки мира с тикток-блогером Даней Милохиным в «Ледниковом периоде» — однозначно главное событие этого шоу в сезоне.

Пара выступает исключительно ярко, эпатирует публику неожиданными фишками, дерзкими костюмами и поведением (в частности, поцелуем) и создает рейтинг всему шоу и Первому каналу.

Очевидно, что история Евгении — это не грустная повесть о человеке, который не может найти себя по окончании спортивной карьеры. Она — пример тяги к разностороннему развитию и иллюстрация избитой поговорки о том, насколько велик талант таких людей.

22 года — это «пенсия» по меркам нынешнего женского фигурного катания, но только самое начало взрослой жизни в обычном мире. И следить за тем, как ее проживает Медведева, точно не будет скучно.