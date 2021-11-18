Глава ФИДЕ Аркадий Дворкович дал прогноз на матч за шахматную корону

24 ноября в Дубае официально откроется матч на первенство мира по шахматам между действующим чемпионом Магнусом Карлсеном (Норвегия) и претендентом на этот титул россиянином Яном Непомнящим. Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович рассказал «Газете.Ru», чем этот поединок будет отличаться от всех предыдущих — и кто в нем будет фаворитом.

– Как матч оказался в Дубае?

– Когда в 2019 году мы начали думать о месте проведения очередного матча на первенство мира, то искали наиболее значимые для зрительского интереса места. В том числе возникла мысль соединить матч с какими-то публичными событиями, которые сделали бы его более заметным для широкой аудитории, а не только для шахматных болельщиков. На волне этих раздумий возник вариант со всемирной выставкой «Экспо».

Я когда-то принимал участие в заявочной кампании Екатеринбурга на проведение этой выставки, но у столицы Урала тогда выиграл Дубай. Я связался с организаторами, партнерами, и выяснилось, что интерес взаимный. Мы начали переговоры, довольно быстро пришли к взаимопониманию и стали планировать проведение матча. После этого и «Экспо», и матч были перенесены на год, но хорошо, что и по истечении этого года взаимный интерес сохранился и мы смогли прийти к соглашению.

По уровню призового фонда и по финансовому обеспечению это один из самых серьезных матчей за все последние годы.

После поединков с участием Гарри Каспарова таких финансовых условий, пожалуй, не было.

Подавляющую часть бюджета обеспечили наши партнеры – организаторы «Экспо», а также компании «ФосАгро», Kaspersky, Algorand и другие.

– Каким будет призовой фонд?

– Два миллиона евро. Насколько мне известно, это больше, чем во всех чемпионских матчах этого века. Победитель получит 60%, проигравший – 40; если дело дойдет до тай-брейка, по призовой фонд делится 55 на 45.

– Насколько большой интерес к матчу проявляют масс-медиа?

– Благодаря тому, что мероприятие проводится на такой публичной площадке, а также благодаря волне интереса к шахматам за счет раскрытия потенциала интернет-шахмат и популярности сериала «Ход королевы» мы смогли привлечь интерес телевидения, в том числе американского. Мы заключили контракт с NBC, и каждый день на этом канале будет часовое шоу. Будут репортажи, естественно, и на российском телевидении. С норвежским ТВ продолжает действовать многолетний контракт на показ матчей на первенство мира. В интернете будут трансляции с комментариями и на русском, и на английском языках.

– Что будет подготовлено для российских болельщиков?

– Помимо трансляции на канале «Матч ТВ» мы устраиваем специальную студию в ГУМе на третьем этаже с помощью наших партнеров, которые им управляют. Там ход борьбы будет комментировать гроссмейстер Сергей Шипов, а болельщики смогут пообщаться между собой, принять участие в сеансах одновременной игры с ведущими шахматистами. Будет возможность сфотографироваться с известными людьми и получить их автографы. Эта трансляция будет перекликаться с трансляциями на других каналах.

Некоторые мероприятия мы организуем и в некоторых других городах мира, но об этом объявим чуть позднее.

– А в самом Дубае что будет происходить, помимо непосредственно матча?

– Запланировано много мероприятий, что называется, «на полях» матча. В испанском павильоне «Экспо» пройдет финал школьного чемпионата. Конечно, будут сеансы одновременной игры и различного рода активности. Надеюсь, любителям шахмат понравится.

– Кто будет комментировать соревнования?

– Экс-чемпион мира Виши Ананд и гроссмейстер Эльмира Скрипченко. Для NBC специальное шоу будет вести американский гроссмейстер Морис Эшли, очень популярный комментатор. Это наша основная команда. Кроме того, иногда к ним будут присоединяться и другие коллеги.

Мы рассчитываем на Владимира Крамника, Анатолия Карпова; возможно, приедет также Юдит Полгар и другие гости.

– Как изменились правила этого матча по сравнению с предыдущими?

– Главное отличие – 14 партий с классическим контролем вместо 12. Вероятность ошибки, поскольку партий больше, возрастает. Кроме того, возрастает напряжение, так как уменьшается количество выходных дней. У нас будет фактически два выходных в неделю, а не как раньше: выходной после каждых двух партий. График: три партии – выходной – две партии – выходной – три партии и т.д. Это сделано, чтобы повысить напряжение и интерес к матчу. Чтобы увеличилась вероятность результативных партий по сравнению с матчем в Лондоне-2018 между Магнусом Карлсеном и Фабиано Каруаной, где все 12 партий с классическим контролем завершились вничью. Надеюсь, в Дубае мы все-таки увидим результативные партии.

– Вас как президента ФИДЕ некорректно спрашивать, за кого вы будете болеть. Но ваше предположение: сколько будет результативных партий в классику?

– Мне кажется, больше двух.

– А тай-брейк ожидаете?

– Да, все равно ожидаю тай-брейк, несмотря на результативные партии. Для зрителей это хорошо, хотя для самих шахматистов – невероятное, громадное напряжение.

Я понимаю, что российским болельщикам, может быть, и не хочется, чтобы дело дошло до тай-брейка – они желают Яну Непомнящему победы в основное время. Но думаю, что силы примерно равны (это не моя оценка, а многих экспертов), и матч вполне может дойти до тай-брейка.

– Из-за пандемии стандартный двухлетний чемпионский цикл растянулся уже на три года. Получается, что в 2022 году надо будет заканчивать новый цикл?

– Это так. Следующий цикл мы уже начали – состоялись турниры Grand Swiss в Риге. В следующем году пройдут этапы Гран-при, после чего закончится отбор к турниру претендентов. Уже почти все участники известны, осталось два места. Также в 2022 году состоится турнир претендентов, а матч на первенство мира мы планируем организовать в первой половине 2023 года, чтобы интервал между матчами был примерно полтора года или чуть меньше.

– Довольны тем, как прошли турниры в Риге?

– Очень доволен! Несмотря на ограничения и локдаун в Латвии, удалось провести полноценный турнир. Почти все приехали, отказов было очень мало. Те, кто отказались, очевидно, будут участвовать в Гран-при и бороться за оставшиеся путевки в турнир претендентов. Всем, кто приехал в Ригу, всё понравилось. Замечаний почти не было. Были минимальные технические сложности. Локдаун – это, конечно, неприятно, однако в какой-то мере он способствовал тому, чтобы действовать более дисциплинированно и исключить даже минимальные риски для здоровья шахматистов.

– Где и когда пройдут этапы Гран-при?

– Они пройдут в начале следующего года в Берлине, Белграде и опять в Берлине. Борьба ожидается очень напряженной, поскольку будут участвовать Дин Лижэнь, Александр Грищук, Максим Вашье-Лаграв, Шахрияр Мамедьяров, Левон Аронян; из Grand Swiss вышли также и молодой шахматист Винсент Кеймер, и многоопытный Алексей Широв. Очень-очень сильные турниры собираются.

– Кто выразил желание провести турнир претендентов?

– У нас сейчас идет кампания по сбору заявок. До конца недели мы ожидаем как минимум одну заявку. Думаю, что она будет хорошей, и мы ее примем. Скорее всего, турнир пройдет в Европе; но чуть-чуть подождем с прогнозами.

– Вы отказались от практики предоставлять уайлд-кард стране-организатору турнира претендентов?

– В этот раз точно отказались. Организатором в данном случае выступает ФИДЕ, и я предоставил уайлд-кард Теймуру Раджабову. В будущем мы хотим формировать турнир претендентов исключительно по спортивному принципу. Для других турниров система уайлд-кард останется: для чемпионатов мира по рапиду и блицу, для Grand Swiss, для Кубка мира. Но число уайлд-кард будет минимальным, чтобы не лишать соревнования спортивного принципа.