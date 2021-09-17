Шахматистка Гаприндашвили подала иск на $5 млн против создателей сериала «Ход королевы»

Советская шахматистка Нона Гаприндашвили подала в суд на Netflix за ложь в сериале «Ход королевы». Четырехкратную чемпионку мира возмутили слова том, что она якобы никогда не играла с мужчинами, хотя она успешно противостояла Михаилу Талю и другим гроссмейстерам. Также Гаприндашвили оскорбил тот факт, что ее назвали «русской шахматисткой», хотя она грузинка. Юристы считают, что у иска есть шансы на успех.

«Грузины пострадали от россиян»

«Нона Гаприндашвили является чемпионкой мира среди женщин, но никогда не встречалась с мужчинами», — эти слова произносит комментатор матча между американской шахматисткой Бет Хармон и советским гроссмейстером Василием Борговым в сериале «Ход королевы».

По сюжету партия проходит в 1968 году. На самом деле к тому времени Гаприндашвили сыграла уже с 59-ю мужчинами. В своей карьере она противостояла таким шахматистам, как восьмой чемпион мира Михаиль Таль, 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд и известный гроссмейстер Борис Спасский.

Кроме того, советская шахматистка стала первой женщиной, получившей звание международного гроссмейстера среди мужчин.

«Заявление о том, что Гаприндашвили «никогда не играла с мужчинами», является ложным, грубым, сексистским и унизительным, — говорится в 25-страничном заявлении адвокатов шахматистки.

— Netflix специально нагло лгал о достижениях Гаприндашвили с дешевой и циничной целью «раздуть драму» и создать впечатление, будто вымышленная героиня его сериала смогла сделать то, чего до нее не добивалась ни одна другая женщина, включая Гаприндашвили».

По мнению юристов Гаприндашвили, Netflix мог показать своей аудитории реальный пример шахматистки, добившейся успеха на мировом уровне среди мужчин, однако вместо этого обманул зрителя ради усиления образа американской шахматистки Хармон.

Также в заявлении упоминается как грубая фактическая ошибка тот факт, что Гаприндашвили назвали русской.

«Еще одно оскорбление: Netflix представил Гаприндашвили как «русскую шахматистку», хотя создатели сериала были в курсе, что она грузинка и что грузины пострадали, находясь под российским господством, когда входили в состав Советского Союза, — над ними издевались. А затем Россия вторглась в Грузию», — говорится в документе.

«Netflix питает большое уважение к госпоже Гаприндашвили и к ее замечательной карьере, но мы считаем, что ее заявления не имеют оснований, и приложим все силы, защищая свою позицию», — отметил представитель Netflix в комментарии порталу Deadline.

Сама Гаприндашвили в интервью Forbes Woman вскоре после выхода сериала в 2020 году назвала оскорбительным утверждение об ее неучастии в матчах с мужчинами.

«Как я поняла, там выдуманная история, но как можно было сказать, что я никогда не играла с мужчинами?

Как можно было допустить такую оплошность, говоря о реальном человеке? Сначала я легко к этому отнеслась, но подумав, поняла, что это оскорбительно. Принципиально не хочу смотреть этот фильм.

С 1963 года я начала играть с мужчинами в международных турнирах, до этого играла с мужчинами в Грузии. Я играла с выдающимися шахматистами!» — отметила Гаприндашвили.

«У американцев стратегический план — показывать нас такими»

Депутат Госдумы седьмого созыва, олимпийская чемпионка Светлана Журова считает, что сценаристы сериала при создании образов героев вдохновлялись классическими стереотипами о жизни в СССР.

«На создателей сериала, наверное, подействовала определенная пропаганда: якобы в Советском Союзе раньше женщина никогда не играла с мужчинами, а американская шахматистка стала первой. Допускаю, что в суд могут подать и спортсменки из других стран, где давно играют с мужчинами.

Хотя я не знаю, насколько правильно подавать в этой ситуации в суд на Netflix. Ведь снято достаточно много странных фильмов про СССР, про Россию, в таком контексте, что мы постоянно ходим в шапках-ушанках, рубильники у нас на МКС отваливаются. Американцы нас, к сожалению, такими видят, и это стратегический план — нас такими показывать.

У нас в России тоже есть свои скандалы по поводу сценариев художественных фильмов, таких как «Движение вверх», «Легенда №17». Были вопросы у людей, связанных с фильмом «Чемпионы». Там много выдуманного, но тут вопрос в том, соглашается ли на это человек, выступивший прототипом для персонажа.

Считаю, что факты, указанные даже в художественных фильмах, необходимо заранее согласовывать. Поэтому если с Гаприндашвили ничего не согласовали, тогда американцы поступили с ней очень неправильно», — отметила чиновница.

Также Журова прокомментировала тот факт, что в заявлении юристов Гаприндашвили содержится выпад в сторону России.

«Угнетение грузин в СССР? Похоже, у нее большие планы на иск. Она сейчас живет в Грузии, поэтому в заявлении есть и сексизм, и угнетение.

Грузинская шахматная школа была очень сильной в Советском Союзе. Если говорить про Гаприндашвили, то ее рейтинг был очень высок среди мужчин. Ее в СССР очень уважали, и было неважно, какой национальности она была», — заключила Журова.

«В США такой иск имеет шансы на успех»

Глава практики спортивного права фирмы CMS Валерий Федореев сказал «Газете.Ru», что Нона Гаприндашвили имеет неплохие шансы взыскать с Netflix $5 млн с учетом обвинений в сексизме и оскорблении по национальному признаку.

«В России перспектив такого иска у Гаприндашвили практически бы не было. Но в США я не исключаю вероятность его удовлетворения.

На мой взгляд, исход дела будет зависеть от качества собранных доказательств по делу. Адвокатам Гаприндашвили необходимо будет доказать не только то, что информация о ней в сериале Netflix не соответствует действительности, но также и то, что этими действиями Netflix причинил значительный ущерб ее репутации.

Только в этом случае грузинской шахматистке стоит рассчитывать на положительный результат. Но при этом суд может по своему усмотрению снизить размер ее первоначальных требований», — сказал Федореев.

«Американцев будут бить их же оружием»

Вице-президент Федерации шахмат Москвы, гроссмейстер Сергей Смагин заявил «Газете.Ru», что скандал с судебным иском высосан из пальца:

«Сексизм? Мне кажется, вся эта история яйца выеденного не стоит. Но американцы сами загнали себя в такие правила, теперь их будут со всех сторон их же оружием атаковать. Раз уж у них пошла такая пляска, и они считают себя очень прогрессивными, то обвинения абсолютно справедливые. Пусть теперь что-то докажут».

Смагин предположил, что Гаприндашвили решила подать в суд только ради денег:

«Понятно, что лично для нее это особого значения не имеет. Но если бы мне сказали: «Слушай, тут можно побороться таким способом за $5 млн»… Тем более не она этим делом будет заниматься, а юристу придется хлопотать и бегать. Он получит свой процент, все будут довольны. Нона Терентьевна в накладе не останется».

«Борюсь за равноправие»

Однако надо признать, что Гаприндашвили вполне могла подать иск не только из меркантильных соображений. Она действительно достигла больших успехов в мировых шахматах — в том числе и среди мужчин — и добивалась более уважительного отношения к женщинам в спорте еще в 1977 году (!), когда вышла ее книга «Предпочитаю риск».

В главе «Борюсь за равноправие» прославленная шахматистка писала:

«Приходилось ли вам слышать выражения «женские шахматы», «женская игра»? Мне приходилось, и не раз, причем иногда произносилось это мужчинами-шахматистами с оттенком нескрываемого превосходства. Люди, говорившие так, совершенно не понимали, что вели себя неучтиво. Для них это были абсолютно нормальные термины, объективно отражающие суть закономерного, с их точки зрения, явления. А именно того явления, что женщины играют в шахматы, безусловно, слабее мужчин».

В книге Гаприндашвили утверждает, что «шахматистки не нуждаются ни в каких поблажках» и что «некоторые стратегические идеи, комбинационные замыслы, тактические выпады шахматисток отличаются большой глубиной и яркостью».