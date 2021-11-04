«Спартак» сыграл в Англии 1:1 и продолжает борьбу за плей-офф ЛЕ

После эпичного первого матча с «Лестером» в Москве, в котором «Спартак» вел в счете 2:0, но в итоге проиграл 3:4, наставник красно-белых Руй Витория решил выставить в Англии «автобус». Команда почти не переходила на чужую половину поля, но в обороне сыграла четко и надежно, добившись ничьей 1:1, которая сохраняет шансы «Спартака» на выход в плей-офф Лиги Европы.

Ситуация

Ситуация сейчас в «Спартаке» аховая. Девятое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), четвертое место в группе Лиги Европы и это при том, что команда вылетела из квалификации Лиги чемпионов. В чемпионате три матча без побед, сначала чудом спасенная игра с «Динамо» на последних минутах со счета 0:2, затем поражение от «Зенита» 1:7 и, наконец, упущенная победа с «Ростовом» на последних минутах матча. В Лиге Европы «Спартак» проиграл дома «Легии» (0:1), выиграл в Неаполе (3:2), а затем проиграл «Лестеру» на своем поле 3:4.

При этом в случае победы, да и даже ничьей в Англии, «Спартак» сохранял вполне рабочие шансы на борьбу за место в плей-офф Лиги Европы.

Состав

Место в воротах «Спартака» снова занял Александр Селихов, несмотря на результативную ошибку в матче с «Ростовом». Остался на скамейке запасных сильно критикуемый Николай Рассказов, вместо него в состав вернулся Максимилиано Кофрие. На скамейке остался Джордан Ларссон, а место в основе занял Михаил Игнатов. Он занял место в центре поля вместе с Зобниным и Литвиновым, а Соболев и Квинси Промес заняли позиции в нападении.

Первый тайм

Расстановка «Спартака» в общем-то легко давала представление о плане Руя Витории на игру. Восемь человек на своей половине поля (Мозес и Айртон шли вперед очень редко и очень осторожно), а дальше расчет на быстрые атаки, в которых Соболев может зацепиться и скинуть, а Промес убежать. Можно вспомнить прошлогодний «Зенит», где Артем Дзюба и Сердар Азмун примерно в такой же тактической модели работали вместо очень эффективно.

План Витории оказался вполне рабочим. Да, в первом тайме мы увидели барселоновские цифры владения мячом в районе 70 на 30, но зато у ворот «Спартака» был по сути только один момент. На 18-й минуте Сумаре поймал отскок недалеко от линии штрафной и от души зарядил в перекладину. Удар был на загляденье и Селихов, как и все болельщики, зачарованно смотрел за траекторией полета мяча. Повезло.

В остальном «Спартак» играл очень внимательно и надежно. Не давая сопернику свободного пространства и перекрывая все зоны развития атаки.

Еще можно отметить, что «Спартак» дважды зарабатывал угловые у чужих ворот и один раз Жиго даже головой пробил в сторону ворот «Лестера». И была попытка Зобнина пробить от угла штрафной, которую заблокировали защитники. Хотя в этом моменте показалось, что с этим решением полузащитник «Спартака» поспешил и можно было развить атаку пасом направо на Мозеса.

Второй тайм

Еще интереснее стало в начале второго тайма. «Спартак» перехватил мяч в центре, провел быструю атаку, Игнатов навесил с правого фланга, а Мозес в падении головой отправил мяч в дальний угол. В этот момент в штрафной «Лестера» находилось шесть игроков английской команды и только два спартаковца — Мозес и Промес. Обычно такие ошибки в обороне как раз допускает оборона красно-белых, но на самом деле у команда Роджерса немало проблем при игре в защите. Команда пропускает вообще в каждом матче. В Лиге Европы в трех матчах — шесть голов. В АПЛ — 17 голов в 10 матчах.

Правда, и забивает «Лестер» прилично. На ответный матч в ворота «Спартака» команде потребовалось семь минут. Подача углового, Эванс выскочил на ближнюю штангу и переправил дальше вдоль линии вратарской, а там Амарти опередил всех спартаковцев и вколотил мяч в сетку. Причем скидка делалась из-под Соболева, а за автором гола не успел Зобнин.

И после этого игра вернулась к сценарию первого тайма. Ну не стихия это «Лестера», взламывать насыщенную оборону соперника. Сыграть на встречных курсах — без проблем. Вторым номером против топа — нет вопросов. А здесь команда Роджерса пробовала разные варианты, фланговую игру, короткие пасы через центр — ничего не работало.

Главный тренер «Лестера» попробовал освежить игру, Онинье Ндиди, Адемола Лукман и Джейми Варди вышли усилить атаку. Сделавший в Москве покер Патсон Дака в этой игре вообще ничего сделать в атаке не смог.

Селихов

Довольно быстро свежие игроки «Лестера», казалось бы, сделали результат. Варди отдал вразрез между двух в штрафную на Лукмана, а того прихватил за майку Мозес. Аккуратно, но прямо на глазах судьи. Пенальти. Варди пробил не очень сильно и почти по центру, но умудрился пробить туда же, куда упал Селихов!

В остальном у вратаря «Спартака» было немного работы в этом матче, нон одного хорошее спасение он в конце совершил. Да и в целом сыграл очень уверенно и надежно.

Замены

Витория выпустил Зелимахана Бакаева и Наиля Умярова вместо Соболева и Промеса, то есть остался вообще без чистых форвардов. Все в оборону. Впереди португальский тренер сделал ставку на дриблинг свежего Бакаева, который действительно несколько раз пытался в одиночку тащить мяч вперед и обострять. Позже Александр Ломовицкий заменил совсем уставшего Игнатова и один раз он даже дошел до чужой штрафной, упав там в борьбе с соперником и требуя пенальти.

Развязка

На 84-й минуте «Лестер» должен был вырывать победу, Кирман Дьюсбери-Холл пробил головой в упор, но Селихов спас! На добивании первым был Ихеаначо, он пробил в ближний угол, но там своего вратаря подстраховал Жиго, выбивший мяч из пустых ворот.