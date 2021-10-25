Мельникова назвала «унизительным» отказ российских каналов транслировать ЧМ

Олимпийская чемпионка Токио-2020 в командном многоборье Ангелина Мельникова возмутилась отсутствием трансляции чемпионата мира по спортивной гимнастике на российских телеканалах, а также поразилась действиям судей, которые дали ей на мировом первенстве меньше баллов за тот элемент, который никогда не вызывал вопросов, а на протест не ответили. При этом судьи удовлетворили протест гимнастки Маи Мураками и подняли ей баллы, что позволило японке завоевать золото.

«У Мельниковой отняли золото»

«Разочарование очень велико, потому что судьи не дали мне полную базу, хотя у меня в жизни не было проблем с этим поворотом, который они не засчитали.

Я знаю свою базу на вольных. Мне дали на 0,3 балла меньше, чем должно быть. Проблема — поворот с поднятой ногой, причина — нога ниже 90 градусов. Я еще не сталкивалась с такой ошибкой у меня за все шесть лет выступлений. Ни разу», — заявила Мельникова.

Главная претензия гимнастки заключается в оценке за сложность. Программа, которую спортсменка составила вместе со своими тренерами, включает в себя максимальную базу — 5,9 балла. Несколько месяцев назад гимнастка на Играх в Токио трижды эту базу получила — в командном многоборье, где Россия взяла золото, в личном (бронза) и в вольных упражнениях (снова бронза). Однако на чемпионате мира внезапно возникли сложности — в квалификации оценка была 5,8, а в финале многоборья судьи предъявили претензии к подъему ноги и поставили 5,5.

Правила в спортивной гимнастике требуют, чтобы во время поворота в вольных упражнениях нога спортсменки находилась на уровне горизонтали (не меньше 90 градусов между опорной и поднятой ногой) все время в повороте. В противном случае оценка за сложность элемента снижается.

В своей программе Мельникова исполняет следующие поворотные элементы: связка из двух поворотов — на 720 градусов с пяткой маховой ноги на уровне горизонтали + на 720 градусов с маховой ногой в любом положении ниже горизонтали; два похожих поворота на 1080 и 720 градусов в приседе с прямой ногой. При этом обычному зрителю достаточно сложно понять, какой именно из этих элементов не устроил судей на чемпионате. В одном из моментов Мельникову чуть качнуло, но даже тут сложно понять, опустилась ее нога ниже 90 градусов или нет.

Тренеры подали протест на оценки Мельниковой, однако принят он не был. Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко вслед за спортсменкой раскритиковала судей и заявила, что медаль у ее подопечной просто отняли.

«Судьи не засчитали этот элемент, и наши тренеры оперативно подали протест, который был отклонен. Доказывать что-либо сейчас бесполезно. У нее отняли золото, что тут говорить, ведь тот неучтенный элемент стоил 0,1 балла, что давало Мельниковой возможность стать первой. У меня нет слов после всего этого», — приводит слова специалиста ТАСС.

Однако в этой истории есть еще один аспект. Сама Мельникова хоть и не сказала этого напрямую, но намеком обозначила претензии к своему тренерскому штабу по поводу протеста. Она подчеркнула, что официальной подачи никто не видел, а лично ее там не было, поскольку правила обязывают гимнастку сидеть в зоне камер.

«В очередной раз понимаю, что бороться за себя будешь только ты сам, и пока ты не будешь, никто не будет. Такова моя философия и характер такой, в обиду себя никогда не дам. В общем, вывод такой: больше никогда не выйду на вольные упражнения без готового на руках протеста», — заявила гимнастка.

Возможно, разговоров о судействе было бы куда меньше, если бы не другой протест, поданный сборной Японии на оценки Маи Мураками. Гимнастка выступала сразу за Мельниковой, и изначально ее баллы были чуть меньше, чем у россиянки. Однако тренеры быстро направили обращение к судьям, которые и добавили Мураками заветные 0,1 балла, что сделало ее чемпионкой мира. Мельникова этот момент не оставила без внимания.

«Маи заканчивает карьеру, это ее заключительные соревнования. Возможно, эта медаль очень важна, она завершила карьеру чемпионкой мира, я за нее рада», — заявила российская гимнастка.

«Отсутствие трансляции — это очень обидно и даже унизительно»

Не только судейские оценки вызвали негодование олимпийской чемпионки. Мировое первенство не было показано на российском телевидении, и найти трансляцию в интернете достаточно проблематично. Директор по маркетингу и коммуникациям Международной федерации гимнастики Оливье Стребель объяснил это тем, что ни одна из российских телекомпаний не заключила контракт на показ чемпионата мира.

Мельникова призналась, что была шокирована тем, что ее родители, друзья и близкие не смогли следить за ее выступлениями в Японии.

«Это очень обидно и даже унизительно, потому что на этот турнир с нашей стороны приехали олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Считаю, что это просто неуважение к нашему виду спорта, и о какой популяризации спорта в России можно говорить, если у нас не могут банально показать чемпионат мира по спортивной гимнастике», — приводит слова гимнастки ТАСС.

В Японии Мельникова впервые в своей карьере выиграла индивидуальное многоборье. При этом до нее такую медаль российские гимнастки завоевывали всего дважды — на верхнюю ступень пьедестала поднимались Светлана Хоркина и Алия Мустафина. Спортсменка призналась, что после такой важной победы ей очень не хватало национальных атрибутов, которые Россия не имеет права использовать из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Я не испытывала дискомфорта, но, конечно, флага не хватало. Не хватало очень и гимна, потому что после такой важной победы хотелось слышать гимн своей страны на пьедестале почета», — поделилась гимнастка.

Мельникова — единственная представительница сборной России, которой на этом чемпионате мира удалось завоевать медаль высшей пробы.