Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Финалы на отдельных снарядах. ОНЛАЙН

10:00

На чемпионате мира по спортивной гимнастике проходят финалы на отдельных снарядах. Мужчины выступят в вольных упражнениях, коне и кольцах, а женщины поборются в опорном прыжке и брусьях. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.