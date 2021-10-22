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Спорт

Чемпионка Мельникова в деле: Россия сражается за медали на чемпионате мира. LIVE

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Финалы на отдельных снарядах. ОНЛАЙН

Продолжается чемпионат мира по спортивной гимнастике. Российские гимнасты, в том числе и новоиспеченная абсолютная чемпионка мира Ангелина Мельникова, выступают в финалах упражнений на отдельных снарядах. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мирового первенства.
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
11:25

До Андраде не дотянуться, но это заявка на второе место.

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11:23

Очень уверенно исполнила свой первый прыжок Ангелина! И какое чистое приземление!

11:22

А на помост выходит россиянка Ангелина Мельникова!

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100%
11:21

Да, с хорошим запасом Д'Амато становится второй!

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100%
11:20

Вот тут приличный результат. Точно на медаль претендует Д'Амато. Наверняка выйдет на второе место. Но еще второй прыжок.

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100%
11:19

Итальянка Анна Д'Амато выступает.

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100%
11618

Второй прыжок не безошибочно тоже, хоть и получше. Но Эскалера совсем простенький прыжочек выбрала вторым. Пятое место из пяти на данный момент.

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100%
11:16

Не очень получилось приземление с первого прыжка. Слабый результат.

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100%
11:15

Наталия Эскалера из Мексики выходит на помост.

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100%
11:10

Башкай становится третьей на данный момент. Причем представительнице Египта только по дополнительным показателям уступила.

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100%
11:09

Справилась со вторым прыжком, но он был не самым сложным.

11:08

Была ошибка на приземлении у венгерки. И результат — так себе.

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100%
11:07

Ченге Башкай из Венгрии выходит на прыжки. Это серьезная гимнастка.

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100%
11:05

Со вторым прыжком тоже справилась, но это, опять же, слишком легко для серьезной борьбы. Третья из трех израильтянка.

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100%
11:04

Уже сделала, и довольно чисто, первый прыжок Офир Нетцер из Израиля. Но у нее не самая большая сложность.

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100%
11:03

Понятно, что Андраде выходит в лидеры. Это мощнейший результат. Квалификацию она же выиграла.

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100%
11:03

И второй прыжок делает очень чисто! Это заявка на золото! Заявище!

11:02

Высокий балл получает за первый прыжок! Очень высокий.

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100%
11:01

Главный фаворит — бразильянка Ребекка Андраде выступает.

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100%
10:59

Второй был почище. Сальто вперед в полтора оборота. Сложность подвела.

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100%
10:58

Вот результат Тамман на первом прыжке. Сейчас будет второй.

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100%
10:57

Все было хорошо, но на приземлении забалансировала в последний момент, оторвав ногу от ковра. Ошибочка не критичная, но многое еще зависит от сложности прыжка.

10:56

Египтянка Нэнси Тамман начинает соревнования.

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100%
10:51

Разминаются девушки. Вот порядок выступлений.

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100%
10:46

Теперь женщины выйдут соревноваться в опорном прыжке. Россию тут представит абсолютная чемпионка мира Ангелина Мельникова.

10:45

Результаты соревнований мужчин в вольных упражнениях:

1. Никола Бартолини (Италия) — 14,800 2. Кадзуки Минами (Япония) — 14,766 3. Эмиль Соравуо (Финляндия) — 14,700

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100%
10:44

Вырывает бронзу финн!

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100%
10:42

Очень качественный перфоманс от финна. Судьба медалей на кону. Ждем.

10:41

Эмиль Соравуо из Финляндии завершит мужские соревнования в вольных упражнениях.

10:40

Итак, Санг-Юн Рю становится третьим! Двигает Йуло с пьедестала, но не навязывает борьбы Бартолини.

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100%
10:39

Чуть было на ровном месте не заступил за ковер, но, в отличие от предыдущих выступавших, обошелся без этой ошибки. Отличное выступление!

10:38

Санг-Юн Рю из Кореи выступает.

1037

Сложность и первая ошибка подвели Хэйдона. Он только шестой.

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100%
10:35

Тоже ошибся в самом начале. Но у него все дальнейшее выступление было куда ровнее, нежели у казахстанца. Четкие приземления делают британца претендентом на бронзу.

10:34

Хэйон Скиннер из Великобритании выступает.

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100%
10:33

Итак, Карими только пятый из пяти.

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100%
10:32

Ошибочки имели место, но в целом со своей программой справился. Карими претендует на медаль. Хотя вряд ли речь идет о чем-то выше бронзы.

10:31

Казахстанский гимнаст Милад Карими вышел выступать.

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100%
10:30

Вторая группа разминается.

10:30

Все-таки второй Минами... Японцы в шоке...

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100%
10:28

Вот здесь не было явных ошибок. Ждем теперь оценок — обойдет Бартолини или нет.

10:27

Еще один претендент на победу — Кадзуки Минами из Японии.

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100%
10:26

Проиграл Бартолини филиппинец. Да и в медалях будет вряд ли. Провал.

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100%
10:24

Не удержался разочек в пределах границ ковра. Это скажется на оценке, конечно. А так, очень сильное технически выступление.

10:23

А теперь очередь главного фаворита — Карлоса Йуло из Филиппин.

10:22

Кайя выступил на свой потенциал, но остался вторым.

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100%
10:21

Очень добротное выступление, без ошибок. И сам Кайя очень доволен.

10:20

Японец Кадзума Кая на ковре.

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100%
10:18

Неплохой результат итальянца, но хуже квалификационного.

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100%
10:15

Заканчивается разминка гимнастов. Первым будет выступать итальянец Никола Бартолини.

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10:10

Первыми свои соревнования в вольных упражнениях начнут мужчины. Россиянин Иван Стретович попал только в запасной лист.

10:00

На чемпионате мира по спортивной гимнастике проходят финалы на отдельных снарядах. Мужчины выступят в вольных упражнениях, коне и кольцах, а женщины поборются в опорном прыжке и брусьях. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

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