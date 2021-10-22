Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Финалы на отдельных снарядах. ОНЛАЙН

Вот тут приличный результат. Точно на медаль претендует Д'Амато. Наверняка выйдет на второе место. Но еще второй прыжок.
Второй прыжок не безошибочно тоже, хоть и получше. Но Эскалера совсем простенький прыжочек выбрала вторым. Пятое место из пяти на данный момент.
Башкай становится третьей на данный момент. Причем представительнице Египта только по дополнительным показателям уступила.
Со вторым прыжком тоже справилась, но это, опять же, слишком легко для серьезной борьбы. Третья из трех израильтянка.
Уже сделала, и довольно чисто, первый прыжок Офир Нетцер из Израиля. Но у нее не самая большая сложность.
Понятно, что Андраде выходит в лидеры. Это мощнейший результат. Квалификацию она же выиграла.
Все было хорошо, но на приземлении забалансировала в последний момент, оторвав ногу от ковра. Ошибочка не критичная, но многое еще зависит от сложности прыжка.
Теперь женщины выйдут соревноваться в опорном прыжке. Россию тут представит абсолютная чемпионка мира Ангелина Мельникова.
Результаты соревнований мужчин в вольных упражнениях:
1. Никола Бартолини (Италия) — 14,800 2. Кадзуки Минами (Япония) — 14,766 3. Эмиль Соравуо (Финляндия) — 14,700
Итак, Санг-Юн Рю становится третьим! Двигает Йуло с пьедестала, но не навязывает борьбы Бартолини.
Чуть было на ровном месте не заступил за ковер, но, в отличие от предыдущих выступавших, обошелся без этой ошибки. Отличное выступление!
Тоже ошибся в самом начале. Но у него все дальнейшее выступление было куда ровнее, нежели у казахстанца. Четкие приземления делают британца претендентом на бронзу.
Ошибочки имели место, но в целом со своей программой справился. Карими претендует на медаль. Хотя вряд ли речь идет о чем-то выше бронзы.
Не удержался разочек в пределах границ ковра. Это скажется на оценке, конечно. А так, очень сильное технически выступление.
Заканчивается разминка гимнастов. Первым будет выступать итальянец Никола Бартолини.
Первыми свои соревнования в вольных упражнениях начнут мужчины. Россиянин Иван Стретович попал только в запасной лист.