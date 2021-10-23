Спортивная гимнастика. ЧМ-2021. Финалы на отдельных снарядах. ОНЛАЙН

Слишком резво начала свое выступление Мельникова, попыталась удержаться на бревне, но соскользнула. Однако это не помешало ей качественно выполнить всю остальную программу. 12,400. Увы, в этом виде Ангелина без медали.
Не удержалась на бревне на одном из элементов немецкая гимнастка и будто бы растерялась в этот момент, но вернулась и продолжила выступление. Всего она получает 11,866 балла.
Тоже с определенными недочетами в начале, да и по ходу программы тоже чуть было не соскользнула с бревна гимнастка. В итоге получает она 13,733 балла.
Сразу не особо заладилось ее выступление, упала она при заходе на бревно, но потом исправилась. Однако чувствовалась некая скованность в ее упражнениях. Судьи оценивают ее выступление в 12,500.
Крепкая немецкая гимнастка отлично справилась со своим выступлением и волнением, не допустила серьезных промахов и ошибок. Довольна собой, и судьи ставят ей 13,800.
Точнее, немецкая гимнастка только сейчас начинает выступление. До этого судьи разбирались с оценками китаянки, и в итоге ее балл стал 13,300.
Отлично справилась со своими упражнениями японская гимнастка, довольна она сама своим выступлением. Без видимых помарок и осечек обошлась, набрала японка 14,100.
Тоже допустила достаточное количество ошибок китайская гимнастка, сильно она расстроилась после своего выступления. В итоге она получает 13,400, достаточно долго судьи выставляли оценки гимнастке.
Не самое лучшее выступление российской гимнастки. Один раз чуть было не упала, потом все же соскользнула с бревна, а при финальном приземлении не смогла четко зафиксироваться на земле. 11,833 балла получает она.
А у нас сразу без паузы выступление девушек на бревне. Напомним, Яна Ворона выступает под первым номером, Ангелина Мельникова будет восьмой.
Итак, а выигрывает золотую медаль чемпионата мира гимнаст, которому довелось открывать финал — филиппинец Юло Карлос Эриель.
Не самое удачное выступление в исполнении украинского спортсмена. На колени он приземлился во второй попытке, в итоге получил 14,149 балла.
При первом прыжке не удержался на ногах после приземления канадец, Вторая попытка тоже не удалась, спортсмен приземлился ровно на ягодицы. В итоге 13,199 балла.
Хорошо справился с прыжками, доволен собой израильский спортсмен. Судьи оценивают выступление в 14,649 балла.
Представитель Израиля Андрей Медведев следующий после небольшой паузы на разминку второй группы.
Неплохо справился с двумя попытками британский гимнаст, прыжки были высокие, однако при приземлении тоже чуть качнуло его. 14,383.
Заметно волновался Янг, и, возможно, именно это сыграло с ним плохую штуку — после второго прыжка он приземлился на спину. В итоге он получает 14,399.
Хорошо справился со своими прыжками японский спортсмен, Доволен он сам собой, и в итоге получает он 14,866.
Не самое лучшее приземление показывает спортсмен из Филиппин, пошатнуло его. 14,800 он получает за первый прыжок.
Прошло у нас представление гимнастов, которые откроют сегодняшний соревновательный финальный день. Напомним, что мужчины сейчас будут соревноваться в опорном прыжке.
Даже точнее, российских гимнастов в финале, к сожалению, не будет. Сегодня за медали от России сражаются только девушки.
Стоит отметить, что никого из российских гимнастов в финале не будет. Зато будет сразу три гимнастки — Яна Ворона, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Причем Мельникова будет бороться как на бревне, так и в вольных упражнениях.
Первыми свои финалы начнут мужчины в опорном прыжке. Старт запланирован на 10.25 по московскому времени. Россию в этом виде представит Мухаммаджон Якубов.