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Спорт

Мельникова идет за третьей медалью: российские гимнасты сражаются на ЧМ. LIVE

Спортивная гимнастика. ЧМ-2021. Финалы на отдельных снарядах. ОНЛАЙН

Продолжается чемпионат мира по спортивной гимнастике. 24 октября спортсмены разыграют медали в четырех видах программы — опорный прыжок (мужчины), бревно (женщины), брусья (мужчины), вольные упражнения (женщины) и мужчины (перекладина). Олимпийская чемпионка Токио-2020 и новоиспеченная абсолютная чемпионка мира Ангелина Мельникова пытается сегодня завоевать очередную медаль. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выступлений.
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11:54

Слишком резво начала свое выступление Мельникова, попыталась удержаться на бревне, но соскользнула. Однако это не помешало ей качественно выполнить всю остальную программу. 12,400. Увы, в этом виде Ангелина без медали.

11:51

Ну что же, а вот и чемпионка мира Ангелина Мельникова!

11:50

Не удержалась на бревне на одном из элементов немецкая гимнастка и будто бы растерялась в этот момент, но вернулась и продолжила выступление. Всего она получает 11,866 балла.

11:47

Кайла Ди Келло из США следующая на снаряде.

11:47

Тоже с определенными недочетами в начале, да и по ходу программы тоже чуть было не соскользнула с бревна гимнастка. В итоге получает она 13,733 балла.

11:43

К бревну подходит японка Майя Мураками.

11:43

Сразу не особо заладилось ее выступление, упала она при заходе на бревно, но потом исправилась. Однако чувствовалась некая скованность в ее упражнениях. Судьи оценивают ее выступление в 12,500.

11:40

Открывает вторую группу бразильянка Ребека Андраде.

11:39

К разминке приступила вторая группа участниц, где выступит Ангелина Мельникова.

11:39

Крепкая немецкая гимнастка отлично справилась со своим выступлением и волнением, не допустила серьезных промахов и ошибок. Довольна собой, и судьи ставят ей 13,800.

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Точнее, немецкая гимнастка только сейчас начинает выступление. До этого судьи разбирались с оценками китаянки, и в итоге ее балл стал 13,300.

11:31

А тем временем к снаряду подходит немецкая спортсменка Паулина Шаефер-Бетц.

11:29

Отлично справилась со своими упражнениями японская гимнастка, довольна она сама своим выступлением. Без видимых помарок и осечек обошлась, набрала японка 14,100.

11:27

На бревне оказывается гимнастка из Японии Урара Ашикава.

11:27

Тоже допустила достаточное количество ошибок китайская гимнастка, сильно она расстроилась после своего выступления. В итоге она получает 13,400, достаточно долго судьи выставляли оценки гимнастке.

11:20

Люо Рюи из Китая выходит на старт.

11:20

Не самое лучшее выступление российской гимнастки. Один раз чуть было не упала, потом все же соскользнула с бревна, а при финальном приземлении не смогла четко зафиксироваться на земле. 11,833 балла получает она.

11:15

Поехали! Начинаем, Яна Ворона на бревне.

11:11

А у нас сразу без паузы выступление девушек на бревне. Напомним, Яна Ворона выступает под первым номером, Ангелина Мельникова будет восьмой.

11:0811:10

Вот так у нас выглядит финальная турнирная таблица.

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11:07

Итак, а выигрывает золотую медаль чемпионата мира гимнаст, которому довелось открывать финал — филиппинец Юло Карлос Эриель.

11:06

Не самое удачное выступление в исполнении украинского спортсмена. На колени он приземлился во второй попытке, в итоге получил 14,149 балла.

11:02

И завершает соревнования в опорном прыжке украинец Назар Чепырный.

11:02

При первом прыжке не удержался на ногах после приземления канадец, Вторая попытка тоже не удалась, спортсмен приземлился ровно на ягодицы. В итоге 13,199 балла.

10:58

Следующий на очереди представитель Канады Вильям Эмард.

10:58

В итоге итальянец за две свои весьма и весьма неплохие попытки получает 14,549 балла.

10:54

Томас Грассо из Италии выходит на старт.

10:54

Хорошо справился с прыжками, доволен собой израильский спортсмен. Судьи оценивают выступление в 14,649 балла.

10:48

Представитель Израиля Андрей Медведев следующий после небольшой паузы на разминку второй группы.

10:48

Неплохо справился с двумя попытками британский гимнаст, прыжки были высокие, однако при приземлении тоже чуть качнуло его. 14,383.

10:44

Мощный британец Кортни Туллоч попробует свои силы в прыжке.

10:44

Заметно волновался Янг, и, возможно, именно это сыграло с ним плохую штуку — после второго прыжка он приземлился на спину. В итоге он получает 14,399.

10:40

А на старте уже корейский гимнаст Аксон Янг.

10:40

Хорошо справился со своими прыжками японский спортсмен, Доволен он сам собой, и в итоге получает он 14,866.

10:37

Следом сражаться за медали выходит японский гимнаст Хиденоби Юнекура.

10:36

Со вторым уже гораздо лучше пошло приземление. В итоге на счету спортсмена 14,916 балла.

10:34

Не самое лучшее приземление показывает спортсмен из Филиппин, пошатнуло его. 14,800 он получает за первый прыжок.

10:30

Первым начинает филиппинец Карлос Эдриель Юло.

10:28

Прошло у нас представление гимнастов, которые откроют сегодняшний соревновательный финальный день. Напомним, что мужчины сейчас будут соревноваться в опорном прыжке.

10:20

Даже точнее, российских гимнастов в финале, к сожалению, не будет. Сегодня за медали от России сражаются только девушки.

10:15

Стоит отметить, что никого из российских гимнастов в финале не будет. Зато будет сразу три гимнастки — Яна Ворона, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Причем Мельникова будет бороться как на бревне, так и в вольных упражнениях.

10:05

Первыми свои финалы начнут мужчины в опорном прыжке. Старт запланирован на 10.25 по московскому времени. Россию в этом виде представит Мухаммаджон Якубов.

10:00

На чемпионате мира по спортивной гимнастике проходят финалы на отдельных снарядах. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

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