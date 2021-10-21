Мустафина объяснила, что означает для России победа Мельниковой в многоборье

Россиянка Ангелина Мельникова стала чемпионкой мира в индивидуальном многоборье, опередив всех конкуренток как в квалификации, так и в финале. Это лишь третий подобный успех для российских гимнасток в истории, а с последней победы Алии Мустафиной прошло уже 11 лет. Сама Мустафина в разговоре с «Газетой.Ru» оценила, насколько знаковой для России стала победа Мельниковой.

«Ангелина сделала все для победы»

Российская спортивная гимнастка Ангелина Мельникова выиграла соревнования в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в Японии, подтвердив завоеванное в квалификации первое место. Еще одна россиянка Владислава Уразова немного не дотянулась до бронзовой медали, оставшись четвертой.

«Ангелина достойно выступила, она — молодец. Она все сделала для того, чтобы победить в многоборье, а Владе все-таки не хватило подготовки, поэтому и такие места», — объяснила «Газете.Ru» предыдущая абсолютная чемпионка мира из России Алия Мустафина, выигравшая мировой форум в 2010 году.

При этом Мустафина не считает, что Мельниковой было так уж просто и что она имела статус безоговорочного фаворита из-за состава участников (например, сборная США отправила на ЧМ второй состав).

«Не соглашусь. Мы ко всем соревнованиям всегда относимся абсолютно одинаково. Не имеет значения, что это за старт. Гораздо важнее показать свое достойное выступление, нежели опираться на кого-то», — заявила Мустафина.

«Волнение всегда присутствует. Я думаю, здесь больше было трудностей даже из-за акклиматизации. Подготовка была очень короткая, а точнее, очень мало времени на нее было. Поэтому и немного тяжеловато шло. Думаю, на финалы на отдельных снарядах девочки найдут еще силы, — так Мустафина объяснила тот факт, что в финале Мельникова и Уразова показали результаты ниже квалификационных.

— А победа Мельниковой — это, конечно, знаковое событие, потому что говорит о силе этого вида спорта в России. Это очень хорошо для гимнастики в нашей стране».

Высказалась Мустафина и о выступлении в Японии и дальнейших перспективах Уразовой:

«Влада могла, конечно, претендовать на бронзу, если бы не ошибка на бревне. Но ошибки — они есть и никуда не денутся. В будущем у нее все есть для того, чтобы хорошо провести следующий цикл и подготовиться к следующим Олимпийским играм как к конечной цели. А так нужно держать форму и усложнять программу. Нынешний уровень гимнастики позволяет ей бороться с ведущими спортсменками».

«Жаль, не показали по ТВ»

Высказались о результатах соревнований в индивидуальном многоборье и другие известные в мире спортивной гимнастики люди.

«Поздравляю всех болельщиков, школы, родителей и коллектив. После Олимпиады передохнули чуть-чуть — и вновь медали. Даже не помню, когда была крайняя абсолютная медаль, может, моя? — сказала в разговоре с «Чемпионатом» про победу Мустафиной Светлана Хоркина, выигравшая в 2003 году.

— Я очень счастлива! Красивая и уверенная победа. Важно, что Олимпийские игры закончились недавно, но Ангелина просто в прекрасной форме. Кажется, сделала лучшее бревно в своей жизни! Она была очень уверена.

Уразовой просто падать не надо, а так бы стояла рядом с Мельниковой — было бы еще красивее. Весь мир уже выучил — падает ли предмет, падает ли спортсменка — это грубая ошибка».

В том же ключе высказался и четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.

«Искренне поздравляю Ангелину и всю сборную с таким результатом, тем более после Олимпийских игр! Очень жалко, что ее победу не показали по ТВ. Спортивную гимнастику вообще показывают мало. Работы у нас в этом направлении много, но после таких результатов, надеюсь, этот вопрос пересмотрят. На фоне таких результатов будет чуть легче», — посетовал он на отсутствие в России прямой телетрансляции.

Возмутилась этим фактом и старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

«У нас показывают некоторые виды спорта без конца, где в общем-то и смотреть нечего. А виды спорта, где российские спортсмены лидируют — ту же спортивную гимнастику — считают почему-то, что не нужно показывать. Это особая тема, и я не знаю, кто этим должен заниматься. Это просто безобразие», — приводит слова специалиста ТАСС.

Интересно, что по федеральному каналу «Матч ТВ» в момент начала финала в женском индивидуальном многоборье шел фильм-боевик «Яростный кулак», по окончании которого показали «Специальный репортаж», «Новости» и программу «Все на матч!».

При этом первая прямая трансляция — с ВТБ — Кубка кремля по теннису — началась, когда турнир гимнасток уже завершился триумфом Мельниковой. Таким образом, ничто не мешало показать чемпионат мира по спортивной гимнастике в прямом эфире.

«Найдем возможность поздравить»

И хотя по телевидению выступления Мельниковой и Уразовой не показали, определенное признание спортсменок все равно ждет.

«Обещать ничего не буду, но мы обязательно найдем возможность как их поздравить. У Ангелины это абсолютно заслуженная медаль. Трудяга! Она не отдыхала после Олимпийских игр, а сразу включилась в тренировочный процесс.

Я ее от всей души поздравляю, — приводит «Матч ТВ» слова президента Федерации спортивной гимнастики России Василия Титова. — Даже при учете того, что не было многих сильнейших, это очень ценная победа — других не бывает. Мы не обращали внимание на отсутствие других. Нам необходимо формировать состав сборной, а этот турнир предстал для нас хорошей возможностью сделать это».