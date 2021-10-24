Экс-игрок «Спартака» Деменко: все идет к тому, что команду возглавит Черчесов

«Зенит» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) разгромил «Спартак» со счетом 7:1. Ветеран красно-белых Валерий Гладилин в разговоре с «Газетой.Ru» назвал матч «избиением», объяснил, почему оборона команды полностью провалилась, и призвал уволить главного тренера Руя Виторию. А экс-игрок «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко предположил, что новым наставником московской команды скоро станет Станислав Черчесов.

«Спартак» в матче установил сразу несколько антирекордов. До «Зенита» красно-белые пропускали семь мячей только от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. В чемпионате России крупнейшим поражением были 0:5 от того же «Зенита» в 2012 году, а в чемпионате СССР «Спартак» в 1984 году уступил ростовскому СКА со счетом 1:6.

Главный вопрос после матча — уйдет ли в отставку португальский тренер «Спартака» Руй Витория.

«Я не стану комментировать вопросы об отставке. Если есть вопросы по игре — пожалуйста. Бывают сложные моменты, но мужчина должен их принять. Делать такого рода заявления нельзя», — сказал специалист на послематчевой пресс-конференции.

Чуть позже «Спартак» выпустил официальное заявление, в котором было сказано, что речь об отставке главного тренера команды не идет.

«Слухи об отставке тренерского штаба не соответствуют действительности. Клуб не принимал таких решений, сам Руй на пресс-конференции также ответил на этот вопрос отрицательно.

Безусловно, это очень тяжелое поражение, за которое нам всем стыдно перед болельщиками и друг перед другом. Но об отставке речи нет, Витория и команда будут вместе работать над тем, чтобы исправить ситуацию», — говорится в заявлении клуба.

Наставник «Зенита» Сергей Семак в своих оценках матча был традиционно дипломатичен.

«Поздравляю всех с победой. Бывают такие дни, когда если не все удары в створ, то практически все привели к забитым мячам, причем достаточно красивым. Хороший день у нас, но это такие же три очка», — сказал наставник питерского клуба.

Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин назвал происходившее на поле в матче «Зенит» — «Спартак» избиением.

«Это было избиение одной команды другой — вот что. Одна команда играла без обороны совершенно, развалилась после трех пропущенных мячей и просто перестала потом бороться.

Так — бегали, суетились. Были допущены очень грубые ошибки. В перерыве хотели что-то изменить, но игра была проиграна в первые 30 минут. А потом «Спартак» просто встал. И после удаления Максимилиано Кофрие уже москвичей добивали, это была агония», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

Он считает, что ответственность за неудачу целиком и полностью лежит на главном тренере красно-белых Руе Витории. По мнению футбольного ветерана, вопроса о том, продолжать ли наставнику работать с командой после такого поражения, стоять в принципе не должно.

«Отсутствие Самуэля Жиго из-за перебора желтых карточек, конечно, сыграло роль. Вся оборона «Спартака» держалась на нем и на Георгии Джикии. Играть в три защитника с «Зенитом» — ошибка тренера.

Потому что и Кофрие, и Николай Рассказов не умеют играть против быстрых футболистов. Что «Спартаку» забьют столько мячей, было лишь вопросом времени. После четырех голов от «Лестера» в Лиге Европы (3:4) было понятно, что нельзя играть в три защитника — Рассказов вообще не центральный защитник, а фланговый игрок, который все время теряет позицию. Ладно, на одного парня нечего сваливать, провалилась вся игра — виноват тренер.

После «Лестера» он должен был сделать выводы, а вместо этого получил от «Зенита» семь. Это полностью вина Витории.

Перед ним же ставилась задача. Не просто же так подписывали контракт. Если тренер не выполняет задачу, то уходит, — это естественный вопрос. А как и на каких условиях — это уже технические вопросы», — уверен Гладилин.

Максим Деменко, поигравший в своей карьере и за «Зенит», и за «Спартак», призвал дождаться мнения владельца красно-белых Леонида Федуна о текущей ситуации в команде, но при этом назвал фамилию наиболее вероятного кандидата на замену Витории.

«Как профессиональный тренер, Витория должен дать оценку этому матчу и своей работе. После ряда хороших матчей пропустили от «Лестера» четыре, от «Зенита» — семь. Он должен обосновать, в чем причина.

Но есть разговоры, что Станислав Черчесов возглавит «Спартак» — возможно, все и идет к этому на самом деле. Потому что сколько игр я посмотрел, а Руя Виторию так и не понял.

Для такого клуба такие вещи непозволительны. Есть армия болельщиков, и для них это удар. Интересно, что в этой ситуации скажет Леонид Федун, что скажет Руй Витория на пресс-конференции. Помимо игры — все бывает в футболе, — есть борьба. Одно дело, когда ты проигрываешь с крупным счетом, но команда борется. И другое — когда при счете 1:5 уже ничего не делает. Комментаторы правильно сказали: казалось, что «Зенит» играл с дублем «Спартака».

Конечно, «Зенит» поздравляем, они победили заслуженно и уверенно. Как футболисты радовались, когда забивали даже четвертый, как они боролись! И эта игра в любом случае стояла особняком», — сказал Деменко «Газете.Ru».

Витория по поводу обороны «Спартака» высказался афористично: «Хорошая атака выигрывает матчи, а хорошая защита выигрывает чемпионат».

Капитан «Спартака» Георгий Джикия через газету «Спорт-Экспресс» обратился к болельщикам.

«Претензия есть ко всей команде, не стоит никого выделять и акцентировать внимание на ком-то одном. Семь пропущенных голов говорят о том, что виноваты все. Не слышал, что кричали болельщики после игры, но со своей стороны хочу прежде всего извиниться перед всеми фанатами — особенно перед теми, кто пришел нас поддержать. Такой результат неприемлем для «Спартака». На душе тяжело, как и нашим болельщикам, но разница в том, что виноваты только мы», — заявил защитник красно-белых.

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался в защиту Витории и раскритиковал руководство клуба.

«Этот состав «Спартака» с Рассказовым и прочими — с ними красно-белые не будут сражаться за титулы, это слабые игроки. Это вопрос к руководителям клуба.

Купите Рую Витории игроков! Ему дали говно, он с ними и играет. С него нечего спрашивать, ему ни одного игрока не купили», — сказал Ловчев в интервью «Матч ТВ».

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков попросил не обвинять Федуна в бедах «Спартака» и призвал Виторию уйти в отставку самому.

«Оставьте Федуна в покое. Дело не в нем. Он опосредованно отвечает за все это безобразие, которое творится в клубе. Единственное, что мне не нравится, — его политика, что тренер — 15% успеха. Именно это и выливается в такой результат. Надо исходить из другого. Работа тренера — 100% успеха, а все остальное — гарнир, который сопутствует достижению результата. В «Спартаке» квалифицированные игроки, 90% из которых играют за свои национальные сборные. Из них надо слепить боеспособную, действующую команду.

Витория должен уйти сам. Видит же, что у него ничего не получается. Он не управляет командой и не знает, что делать. Это совершенно очевидно. Игроки не понимают, как страховаться. Все голы однотипные. Где тренер-то? Скажи игрокам, как делать и что. А он в очередной раз не справился со своей задачей», — сказал Колосков Sport24.

Наконец, мнение болельщиков. Фанатское объединение «Фратрия» призвало игроков «Спартака» снять майки после такого поражения.

«Это два антирекорда разом! Очередной недофутбол полностью смыл в трубу яркую и волевую победу в Неаполе, спасение в дерби с «Динамо». Вы, парни, показали свой истинный уровень сегодня. Снимите майки с ромбом и полосой на груди. Не позорьте «Спартак». Терпение красно-белых болельщиков на исходе», — говорится в обращении.