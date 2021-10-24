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Мостовой об игре «Спартака» против «Зенита»: все просто ужасно

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Александр Демьянчук/ТАСС

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой назвал ужасной игру красно-белых в первом тайме матча 12 тура Российской премьер-лиги против «Зенита». Слова Мостового передает «Чемпионат».

«Спартаковцы будто боятся получить мяч. Хотя начало было довольно хорошим… Что вы хотите, если центральный защитник делает голевые передачи? Это нормально? У «Спартака» беда в правой зоне. Пока все просто ужасно! Смотрим игру дальше», — сказал Мостовой.

После первого тайма «Зенит» обыгрывал «Спартак» со счетом 4:0. Сейчас петербургский клуб ведет 5:1.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.

Игра проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Перед началом игры «Зенит» возглавлял турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 23 очка. «Спартак» находится на седьмом месте с 17 очками.

Ранее бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин выразил мнение, что для петербургского клуба важно показать «Спартаку» «его место».

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Футбол. Чемпионат России
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