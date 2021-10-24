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Губерниев: слабые ли игроки Максименко, Ломовицкий и Рассказов? Да!

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале раскритиковал «Спартак» за поражение в матче против «Зенита» (1:7), назвав ряд игроков красно-белых слабыми.

«Зенит» — «Спартак» 7-1! Давайте так! Все было понятно еще до игры. Спартаковские болельщики могут хоть ежеминутно проводить митинги в поддержку тренера, но ясно что у Витории в «Спартаке» не получилось. Слабее ли настолько «Спартак» «Зенита» - нет! 11 мячей в свои ворота в двух матчах, приговор? Конечно! Слабые ли игроки Максименко, Ломовицкий и Рассказов? Да!» — написал Губерниев.

«Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 26 очков. «Спартак» после 12 встреч располагается на седьмой строчке, набрав 17 баллов.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.

Ранее бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко высказался о разгромном поражении красно-белых от питерцев.

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Футбол. Чемпионат России
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